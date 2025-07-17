Incêndio em centro comercial no Iraque faz dezenas de vítimas

Um incêndio num dos principais centros comerciais de Kut, capital da província de Wasit, a sul de Bagdade, no Iraque, matou pelo menos 60 pessoas, incluindo crianças sendo a causa do incêndio ainda desconhecida, informaram fontes oficiais citadas pela agência Associated Press. As autoridades decretaram três dias de luto em homenagem às vítimas. Há ainda um número não especificado de pessoas desaparecidas e dezenas de feridos.

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As autoridades locais prometeram, numa declaração, anunciar os resultados da investigação sobre o desastre e processaria os responsáveis. Além disso, prometeram instaurar um processo judicial contra os proprietários do edifício e do centro comercial, bem como contra todos os envolvidos no incidente.

Um correspondente da agência de notícias France-Presse disse que o centro comercial tinha sido inaugurado apenas cinco dias antes. De acordo com relatos preliminares, o incêndio começou no primeiro andar.

De acordo com a agência Lusa, o incêndio causou "grande choque à população da província e exige uma revisão séria de todos os aspetos de segurança e supervisão", afirmou al-Majah, acrescentando que as autoridades locais já começaram a "apresentar ações judiciais contra o proprietário do edifício e o centro comercial após o incidente".

Os incêndios em edifícios comerciais são comuns no Iraque, especialmente com o aumento das temperaturas no verão e devido à falta de manutenção e ao mau estado das infraestruturas, num país ainda em reconstrução após décadas de guerra e violência sectária.

Um dos incêndios mais mortíferos dos últimos anos ocorreu em setembro de 2023, quando 114 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas num incêndio num salão de festas na província de Nínive, no norte do Iraque.