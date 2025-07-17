Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Incêndio em centro comercial no Iraque faz dezenas de vítimas

Incêndio em centro comercial perto de Bagdade
Incêndio em centro comercial perto de Bagdade Direitos de autor  X
Direitos de autor X
De Euronews
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

As autoridades decretaram três dias de luto em homenagem às vítimas.

Um incêndio num dos principais centros comerciais de Kut, capital da província de Wasit, a sul de Bagdade, no Iraque, matou pelo menos 60 pessoas, incluindo crianças sendo a causa do incêndio ainda desconhecida, informaram fontes oficiais citadas pela agência Associated Press. As autoridades decretaram três dias de luto em homenagem às vítimas. Há ainda um número não especificado de pessoas desaparecidas e dezenas de feridos.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

As autoridades locais prometeram, numa declaração, anunciar os resultados da investigação sobre o desastre e processaria os responsáveis. Além disso, prometeram instaurar um processo judicial contra os proprietários do edifício e do centro comercial, bem como contra todos os envolvidos no incidente.

Um correspondente da agência de notícias France-Presse disse que o centro comercial tinha sido inaugurado apenas cinco dias antes. De acordo com relatos preliminares, o incêndio começou no primeiro andar.

De acordo com a agência Lusa, o incêndio causou "grande choque à população da província e exige uma revisão séria de todos os aspetos de segurança e supervisão", afirmou al-Majah, acrescentando que as autoridades locais já começaram a "apresentar ações judiciais contra o proprietário do edifício e o centro comercial após o incidente".

Os incêndios em edifícios comerciais são comuns no Iraque, especialmente com o aumento das temperaturas no verão e devido à falta de manutenção e ao mau estado das infraestruturas, num país ainda em reconstrução após décadas de guerra e violência sectária.

Um dos incêndios mais mortíferos dos últimos anos ocorreu em setembro de 2023, quando 114 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas num incêndio num salão de festas na província de Nínive, no norte do Iraque.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários