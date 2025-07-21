As Ilhas Baleares viveram uma noite particularmente trágica no domingo, com dois acidentes graves ocorridos com poucas horas de diferença. Um homem de 20 anos morreu depois de cair de um hotel em Sant Antoni de Portmany, na ilha de Ibiza, enquanto em Palma de Maiorca um homem de 49 anos foi hospitalizado em estado grave depois de cair de um apartamento, de acordo com o serviço de emergência SAMU 061.

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O incidente mais grave ocorreu em Ibiza, depois da meia-noite. Por motivos ainda não esclarecidos, um jovem caiu do terceiro andar do hotel Ibiza Rocks, conhecido por receber jovens turistas atraídos pelo ambiente festivo da região.

As equipas de emergência chegaram rapidamente com unidades de suporte avançado e básico de vida, mas não conseguiram salvá-lo e a sua morte foi confirmada no próprio estabelecimento. As autoridades locais ainda não divulgaram qualquer informação sobre a identidade ou a nacionalidade do jovem.

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Entretanto, em Palma, outro acidente semelhante ocorreu na calle Julián Álvarez. Um homem de 49 anos caiu de uma altura de cerca de três metros e sofreu traumatismos múltiplos. Foi tratado no local e posteriormente transferido para o Hospital Universitário Son Espases, onde permanece internado com um prognóstico grave.

Todos os verões, as Ilhas Baleares registam vários casos de quedas acidentais de varandas, muitos deles relacionados com o turismo. As autoridades e os serviços de saúde recordam a necessidade de tomar precauções extremas, especialmente em zonas onde a vida nocturna e o consumo de álcool podem influenciar a perceção do risco.