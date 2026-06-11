A Basílica da Sagrada Família, em Barcelona, foi palco, nesta quarta-feira, de um dos momentos mais importantes da sua história recente, com a inauguração da torre de Jesus Cristo, o elemento central e mais alto do templo projetado por Antoni Gaudí. A cerimónia foi presidida pelo Papa Leão XIV, que também celebrou uma missa solene no interior do templo antes da bênção da nova torre.

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O Papa Leão XIV aproveitou a sua homilia na Sagrada Família para lançar uma mensagem de paz e solidariedade para com as vítimas das guerras e da pobreza: “Não podemos acreditar em Jesus e matar o inocente. Não podemos acreditar em Jesus e abandonar quem sofre, quem chora, quem foge da miséria”, afirmou antes de abençoar a Torre de Jesus, coroada por uma cruz monumental e concebida como o eixo simbólico do conjunto arquitetónico.

Entre os presentes encontravam-se o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, e a sua esposa. Também compareceram ao evento os reis Felipe VI e Letizia, que ocuparam um lugar de destaque no presbitério da igreja de Barcelona, junto ao altar.

O evento marcou um marco na história do templo expiatório, ainda em fase de conclusão. A Sagrada Família continua em construção, sendo a fachada da Glória a principal fase pendente.

A cerimónia realizou-se no âmbito do centenário da morte de Antoni Gaudí e marcou o culminar de décadas de construção da torre central, que atinge 172,5 metros de altura, tornando a Sagrada Família na igreja mais alta do mundo. O evento reuniu autoridades civis e eclesiásticas, bem como milhares de fiéis em Barcelona, que, por momentos, iluminaram o interior do templo com velas.

Foi precisamente a imagem do arquiteto que protagonizou um dos momentos mais emocionantes da noite quando, no final da liturgia, um enxame de drones desenhou o seu rosto no céu de Barcelona, junto à torre da catedral, antes de dar lugar aos fogos de artifício, ao som da música da Orquestra do Liceu.

Fieles asisten a la ceremonia de inauguración de la Torre de Jesucristo en la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, ​​España, el 10 de junio de 2026. 2026 Copyright The Associated Press. All rights reserved.

Cerca de 8 000 pessoas participaram nos eventos programados no edifício projetado por Gaudí, com 4 000 participantes no interior e outras 4 000 no exterior, que acompanharam a missa do Papa em direto através de ecrãs.

Mais uma referência ao futebol

Nas vésperas do início do Mundial de futebol, o Papa Leão XIV aproveitou a atenção que o futebol suscita para lançar uma mensagem de unidade e solidariedade através das suas redes sociais.

Na sua publicação, recorreu a uma comparação entre este desporto e a vida para destacar a importância de pensar nos outros e de agir em comunidade. “O futebol lembra-nos algo que não devemos esquecer”, escreveu o Pontífice. “A vida não é uma corrida para nos destacarmos sozinhos, mas um caminho que aprendemos a percorrer juntos”.

Continuando com o paralelismo futebolístico, acrescentou que "quem não sabe passar a bola, mesmo que tenha talento, ainda não compreendeu o jogo. E quem não sabe viver com os outros e para os outros, ainda não compreendeu a vida".