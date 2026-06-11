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Papa Leão XIV na Sagrada Família: "Não se pode crer em Jesus e promover a guerra"

Papa saúda fiéis em Barcelona
Papa saúda fiéis em Barcelona Direitos de autor  Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.
Direitos de autor Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.
De Juan Carlos de Santos & Marina Neila
Publicado a
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O Papa presidiu em Barcelona uma missa por ocasião da inauguração da torre de Jesus Cristo da Sagrada Família, num evento histórico que marcou o fim de décadas de construção do templo de Gaudí e incluiu a bênção da sua nova torre central.

A Basílica da Sagrada Família, em Barcelona, foi palco, nesta quarta-feira, de um dos momentos mais importantes da sua história recente, com a inauguração da torre de Jesus Cristo, o elemento central e mais alto do templo projetado por Antoni Gaudí. A cerimónia foi presidida pelo Papa Leão XIV, que também celebrou uma missa solene no interior do templo antes da bênção da nova torre.

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O Papa Leão XIV aproveitou a sua homilia na Sagrada Família para lançar uma mensagem de paz e solidariedade para com as vítimas das guerras e da pobreza: “Não podemos acreditar em Jesus e matar o inocente. Não podemos acreditar em Jesus e abandonar quem sofre, quem chora, quem foge da miséria”, afirmou antes de abençoar a Torre de Jesus, coroada por uma cruz monumental e concebida como o eixo simbólico do conjunto arquitetónico.

Entre os presentes encontravam-se o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, e a sua esposa. Também compareceram ao evento os reis Felipe VI e Letizia, que ocuparam um lugar de destaque no presbitério da igreja de Barcelona, junto ao altar.

O evento marcou um marco na história do templo expiatório, ainda em fase de conclusão. A Sagrada Família continua em construção, sendo a fachada da Glória a principal fase pendente.

A cerimónia realizou-se no âmbito do centenário da morte de Antoni Gaudí e marcou o culminar de décadas de construção da torre central, que atinge 172,5 metros de altura, tornando a Sagrada Família na igreja mais alta do mundo. O evento reuniu autoridades civis e eclesiásticas, bem como milhares de fiéis em Barcelona, que, por momentos, iluminaram o interior do templo com velas.

Foi precisamente a imagem do arquiteto que protagonizou um dos momentos mais emocionantes da noite quando, no final da liturgia, um enxame de drones desenhou o seu rosto no céu de Barcelona, junto à torre da catedral, antes de dar lugar aos fogos de artifício, ao som da música da Orquestra do Liceu.

Fieles asisten a la ceremonia de inauguración de la Torre de Jesucristo en la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, ​​España, el 10 de junio de 2026.
Fieles asisten a la ceremonia de inauguración de la Torre de Jesucristo en la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, ​​España, el 10 de junio de 2026. 2026 Copyright The Associated Press. All rights reserved.

Cerca de 8 000 pessoas participaram nos eventos programados no edifício projetado por Gaudí, com 4 000 participantes no interior e outras 4 000 no exterior, que acompanharam a missa do Papa em direto através de ecrãs.

Mais uma referência ao futebol

Nas vésperas do início do Mundial de futebol, o Papa Leão XIV aproveitou a atenção que o futebol suscita para lançar uma mensagem de unidade e solidariedade através das suas redes sociais.

Na sua publicação, recorreu a uma comparação entre este desporto e a vida para destacar a importância de pensar nos outros e de agir em comunidade. “O futebol lembra-nos algo que não devemos esquecer”, escreveu o Pontífice. “A vida não é uma corrida para nos destacarmos sozinhos, mas um caminho que aprendemos a percorrer juntos”.

Continuando com o paralelismo futebolístico, acrescentou que "quem não sabe passar a bola, mesmo que tenha talento, ainda não compreendeu o jogo. E quem não sabe viver com os outros e para os outros, ainda não compreendeu a vida".

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