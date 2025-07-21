Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Queda de avião da Força Aérea do Bangladesh cai numa escola e faz pelo menos 20 mortos

Bombeiros verificam os destroços de um avião de treino da Força Aérea do Bangladesh que se despenhou no campus de uma escola em Daca, 21 de julho de 2025
Bombeiros verificam os destroços de um avião de treino da Força Aérea do Bangladesh que se despenhou no campus de uma escola em Daca, 21 de julho de 2025 Direitos de autor  AP
De Gavin Blackburn com Euronews
Publicado a
O avião despenhou-se no campus da Milestone School and College, no bairro de Uttara, em Dhaka, onde os alunos estavam a fazer testes e a assistir às aulas.

Um avião de treino pertencente à Força Aérea do Bangladesh despenhou-se no campus de uma escola no norte de Dhaka, na segunda-feira, matando pelo menos 20 pessoas e ferindo mais de 170. A maioria das vítimas mortais são estudantes que se encontravam nas aulas quando o avião caiu.

O gabinete de relações públicas do exército do Bangladesh confirmou, num breve comunicado, que o avião F-7 BGI pertencia à Força Aérea.

O avião caiu no campus da Milestone School and College, no bairro de Uttara, em Daca, cerca de 12 minutos depois de descolar, por volta das 13h30 hora local.

O líder interino do Bangladesh,Muhammad Yunus, publicou um video nas redes sociais a apresentar as condolências pelas vítimas mortais e envolvidos no acidente e disse que iria dar instruções "a todas as autoridades competentes, incluindo os hospitais, para que tratem da situação com a máxima prioridade."

"O governo tomará as medidas necessárias para investigar as causas do acidente e assegurar todas as formas de assistência", pode ler-se.

Segundo o jornal diário de língua bengali, Prothom Alo, que está a seguir ao minuto o acidente afirmou que a maioria dos feridos eram estudantes e que 25 pessoas estão em estado crítico.

Pais e familiares acorreram em pânico no local, enquanto os socorristas, utilizando riquexós ou o que estivesse disponível, transportavam os feridos para os hospitais.

Rafiqa Taha, uma aluna da escola que não estava presente no momento do acidente, disse à AP por telefone que a Milestone School and College tem cerca de 2 mil alunos e oferece aulas do ensino básico ao 12º ano.

“Fiquei aterrorizada ao ver os vídeos na televisão”, disse a estudante de 16 anos. "Meu Deus! É a minha escola".

Outras fontes • AP

