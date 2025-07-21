Um avião de treino pertencente à Força Aérea do Bangladesh despenhou-se no campus de uma escola no norte de Dhaka, na segunda-feira, matando pelo menos 20 pessoas e ferindo mais de 170. A maioria das vítimas mortais são estudantes que se encontravam nas aulas quando o avião caiu.

O gabinete de relações públicas do exército do Bangladesh confirmou, num breve comunicado, que o avião F-7 BGI pertencia à Força Aérea.

O avião caiu no campus da Milestone School and College, no bairro de Uttara, em Daca, cerca de 12 minutos depois de descolar, por volta das 13h30 hora local.

O líder interino do Bangladesh,Muhammad Yunus, publicou um video nas redes sociais a apresentar as condolências pelas vítimas mortais e envolvidos no acidente e disse que iria dar instruções "a todas as autoridades competentes, incluindo os hospitais, para que tratem da situação com a máxima prioridade."

"O governo tomará as medidas necessárias para investigar as causas do acidente e assegurar todas as formas de assistência", pode ler-se.

Segundo o jornal diário de língua bengali, Prothom Alo, que está a seguir ao minuto o acidente afirmou que a maioria dos feridos eram estudantes e que 25 pessoas estão em estado crítico.

Pais e familiares acorreram em pânico no local, enquanto os socorristas, utilizando riquexós ou o que estivesse disponível, transportavam os feridos para os hospitais.

Rafiqa Taha, uma aluna da escola que não estava presente no momento do acidente, disse à AP por telefone que a Milestone School and College tem cerca de 2 mil alunos e oferece aulas do ensino básico ao 12º ano.

“Fiquei aterrorizada ao ver os vídeos na televisão”, disse a estudante de 16 anos. "Meu Deus! É a minha escola".