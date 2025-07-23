Mais de 100 organizações não governamentais alertaram para o risco de fome generalizada na Faixa de Gaza, fazendo soar o alarme para permitir a entrada de alimentos e ajuda que salvam vidas.

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Numa declaração conjunta, organizações proeminentes como os Médicos Sem Fronteiras, a Amnistia Internacional e a Oxfam afirmaram que as provisões estão totalmente esgotadas e que a fome generalizada está a alastrar por todo o enclave, acrescentando que "as organizações humanitárias estão a testemunhar os seus próprios colegas e parceiros a definhar perante os seus olhos".

As organizações humanitárias sublinham que os alimentos, a água potável, as provisões médicas, os objetos de abrigo e o combustível permanecem intocados nos armazéns fora ou, em alguns casos, dentro de Gaza.

"A fome de civis como método de guerra é um crime de guerra", denunciam no comunicado.

As organizações exigem um cessar-fogo imediato, a abertura de todas as passagens terrestres e o livre fluxo de ajuda humanitária ao abrigo do anterior mecanismo liderado pela ONU.

A declaração surge exatamente dois meses depois de a Fundação Humanitária de Gaza (GHF), apoiada pelos Estados Unidos, ter assumido as operações de distribuição de ajuda e pouco depois de a Faixa de Gaza ter registado o dia mais mortífero para os que procuram ajuda, com pelo menos 85 palestinianos mortos ao tentarem aceder a alimentos no domingo.

Desde maio, mais de 1.000 palestinianos que tentavam aceder a ajuda foram mortos pelas forças israelitas, na sua maioria perto de locais de ajuda geridos pelo controverso contratante norte-americano, afirmou na terça-feira o Gabinete dos Direitos Humanos da ONU.

Em janeiro, Israel proibiu a principal organização das Nações Unidas, a UNRWA, de prestar ajuda, acusando o Hamas de saquear a ajuda sem apresentar provas.

O diretor do hospital Al-Shifa anunciou na terça-feira que 21 crianças morreram em 72 horas devido a subnutrição e fome, numa cena que a ONU descreveu como prova de que "a fome está a bater a todas as portas".

Durante uma reunião do Conselho de Segurança, o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, descreveu a situação em Gaza como um "espetáculo de horror, com um nível de morte e destruição sem paralelo nos últimos tempos".

Ativistas israelitas participam num protesto contra as medidas de Israel relativas à distribuição de alimentos e ao deslocamento forçado de palestinianos em Tel Aviv AP Photo

Guterres acrescentou que estava chocado com o facto de as instalações do UNOPS (Gabinete das Nações Unidas para os Serviços de Apoio a Projetos) e da OMS (Organização Mundial de Saúde), incluindo o seu armazém principal, terem sido atingidas em Deir al Balah durante o fim de semana.

"Estas instalações são invioláveis. E devem ser protegidas ao abrigo do direito internacional humanitário, sem exceção", afirmou António Guterres.

Esforços diplomáticos e negociações paralisadas

No final desta semana, o enviado dos EUA para o Médio Oriente, Steve Witkoff, deverá deslocar-se à Europa para debater uma série de questões, incluindo Gaza e a necessidade de um cessar-fogo.

Witkoff também planeia visitar o Médio Oriente, onde o enviado dos EUA tem "fortes esperanças" de que os EUA consigam chegar a um acordo de cessar-fogo e à criação de um "corredor humanitário" para a faixa sitiada, disse aos jornalistas a porta-voz do Departamento, Tammy Bruce.

Israel está a enfrentar uma pressão crescente por parte da comunidade internacional, uma vez que a situação humanitária em Gaza continua a deteriorar-se drasticamente.

A ofensiva militar israelita atingiu quase o seu 21º mês e provocou uma destruição generalizada e uma grave escassez de alimentos, de ajuda e de serviços básicos.