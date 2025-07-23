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Mais de 100 organizações fazem soar o alarme sobre a fome iminente em Gaza

Palestinianos lutam para obter alimentos doados numa cozinha comunitária na Cidade de Gaza, 14 de julho de 2025
Palestinianos lutam para obter alimentos doados numa cozinha comunitária na Cidade de Gaza, 14 de julho de 2025 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Evelyn Ann-Marie Dom
Publicado a Últimas notícias
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Numa declaração conjunta, as principais organizações, incluindo os Médicos Sem Fronteiras, a Amnistia Internacional e a Oxfam, afirmaram que a fome está generalizada em Gaza.

Mais de 100 organizações não governamentais alertaram para o risco de fome generalizada na Faixa de Gaza, fazendo soar o alarme para permitir a entrada de alimentos e ajuda que salvam vidas.

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Numa declaração conjunta, organizações proeminentes como os Médicos Sem Fronteiras, a Amnistia Internacional e a Oxfam afirmaram que as provisões estão totalmente esgotadas e que a fome generalizada está a alastrar por todo o enclave, acrescentando que "as organizações humanitárias estão a testemunhar os seus próprios colegas e parceiros a definhar perante os seus olhos".

As organizações humanitárias sublinham que os alimentos, a água potável, as provisões médicas, os objetos de abrigo e o combustível permanecem intocados nos armazéns fora ou, em alguns casos, dentro de Gaza.

"A fome de civis como método de guerra é um crime de guerra", denunciam no comunicado.

As organizações exigem um cessar-fogo imediato, a abertura de todas as passagens terrestres e o livre fluxo de ajuda humanitária ao abrigo do anterior mecanismo liderado pela ONU.

A declaração surge exatamente dois meses depois de a Fundação Humanitária de Gaza (GHF), apoiada pelos Estados Unidos, ter assumido as operações de distribuição de ajuda e pouco depois de a Faixa de Gaza ter registado o dia mais mortífero para os que procuram ajuda, com pelo menos 85 palestinianos mortos ao tentarem aceder a alimentos no domingo.

Desde maio, mais de 1.000 palestinianos que tentavam aceder a ajuda foram mortos pelas forças israelitas, na sua maioria perto de locais de ajuda geridos pelo controverso contratante norte-americano, afirmou na terça-feira o Gabinete dos Direitos Humanos da ONU.

Em janeiro, Israel proibiu a principal organização das Nações Unidas, a UNRWA, de prestar ajuda, acusando o Hamas de saquear a ajuda sem apresentar provas.

O diretor do hospital Al-Shifa anunciou na terça-feira que 21 crianças morreram em 72 horas devido a subnutrição e fome, numa cena que a ONU descreveu como prova de que "a fome está a bater a todas as portas".

Durante uma reunião do Conselho de Segurança, o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, descreveu a situação em Gaza como um "espetáculo de horror, com um nível de morte e destruição sem paralelo nos últimos tempos".

Ativistas israelitas participam num protesto contra as medidas de Israel relativas à distribuição de alimentos e ao deslocamento forçado de palestinianos em Tel Aviv
Ativistas israelitas participam num protesto contra as medidas de Israel relativas à distribuição de alimentos e ao deslocamento forçado de palestinianos em Tel Aviv AP Photo

Guterres acrescentou que estava chocado com o facto de as instalações do UNOPS (Gabinete das Nações Unidas para os Serviços de Apoio a Projetos) e da OMS (Organização Mundial de Saúde), incluindo o seu armazém principal, terem sido atingidas em Deir al Balah durante o fim de semana.

"Estas instalações são invioláveis. E devem ser protegidas ao abrigo do direito internacional humanitário, sem exceção", afirmou António Guterres.

Esforços diplomáticos e negociações paralisadas

No final desta semana, o enviado dos EUA para o Médio Oriente, Steve Witkoff, deverá deslocar-se à Europa para debater uma série de questões, incluindo Gaza e a necessidade de um cessar-fogo.

Witkoff também planeia visitar o Médio Oriente, onde o enviado dos EUA tem "fortes esperanças" de que os EUA consigam chegar a um acordo de cessar-fogo e à criação de um "corredor humanitário" para a faixa sitiada, disse aos jornalistas a porta-voz do Departamento, Tammy Bruce.

Israel está a enfrentar uma pressão crescente por parte da comunidade internacional, uma vez que a situação humanitária em Gaza continua a deteriorar-se drasticamente.

A ofensiva militar israelita atingiu quase o seu 21º mês e provocou uma destruição generalizada e uma grave escassez de alimentos, de ajuda e de serviços básicos.

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