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Ucrânia pede à Rússia cimeira com Putin e Zelenskyy até ao final de agosto

O Secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa, Rustem Umerov, que chefiou a delegação ucraniana, emitiu um comunicado de imprensa após a reunião / Quarta-feira, 23 de julho de 2025
O Secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa, Rustem Umerov, que chefiou a delegação ucraniana, emitiu um comunicado de imprensa após a reunião / Quarta-feira, 23 de julho de 2025 Direitos de autor  Burak Ütücü / Euronews
Direitos de autor Burak Ütücü / Euronews
De Sait Burak Utucu
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Durante as conversações de paz em Istambul, foram discutidos os projetos de memorando que contêm as condições para o cessar-fogo e que ambas as partes transmitiram uma à outra, a possível cimeira Putin-Zelenskyy e questões relacionadas com a troca de prisioneiros.

As conversações de paz entre a Rússia e a Ucrânia realizaram-se pela terceira vez na quarta-feira, no Palácio de Ciragan, em Istambul. Em declarações à imprensa após a reunião, Rustem Umerov, secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa, chefe da delegação ucraniana, afirmou que propuseram "realizar uma cimeira de líderes" até ao final de agosto, durante a reunião com a Rússia.

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Afirmando que a aceitação pela Rússia da proposta de "cimeira de líderes" seria uma abordagem realista, Umerov disse: "Propusemos à parte russa a realização de uma reunião a nível de líderes até ao final de agosto. Se a Rússia aceitar esta proposta, mostrará claramente ao mundo inteiro, incluindo aos nossos parceiros, que tem uma abordagem construtiva".

Lembrando que a Ucrânia está pronta para um cessar-fogo incondicional, Umerov disse: "Como Ucrânia, continuamos a ver um cessar-fogo total e incondicional como uma base necessária. Estamos prontos para um cessar-fogo e para o início de negociações de paz substanciais; cabe à outra parte dar passos nessa direção. Salientámos que o cessar-fogo tem de ser real, tem de incluir a cessação total de todos os ataques contra civis e infraestruturas críticas. Naturalmente, demos prioridade à agenda humanitária da troca de prisioneiros", afirmou.

"Insistimos na libertação de civis, especialmente crianças", disse Umerov, descrevendo a troca de prisioneiros como "o regresso de pessoas detidas pela Rússia".

Duas anteriores rondas de conversações entre a Rússia e a Ucrânia resultaram em trocas de prisioneiros em grande escala, mas não em medidas concretas para pôr termo à ocupação total da Ucrânia pela Rússia após mais de três anos de guerra.

Há rumores de que Zelenskyy e Putin poderiam encontrar-se cara a cara pela primeira vez desde as conversações de paz realizadas em maio.

O presidente dos EUA, Donald Trump, também chegou a dar a entender que poderia ir a Istambul para esta reunião durante a sua visita ao Médio Oriente.

No entanto, nem Putin nem Trump participaram nas negociações. Embora Zelenskyy não tenha participado nas conversações em Istambul, encontrou-se com o presidente Erdoğan em Ancara a 15 de maio.

Antes da reunião em Istambul, Rustem Umerov e Andriy Yermak, chefe do gabinete presidencial ucraniano, reuniram-se com o presidente Recep Tayyip Erdoğan e o ministro dos Negócios Estrangeiros Hakan Fidan em Ancara.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Hakan Fidan, presidiu à terceira ronda de negociações, enquanto İbrahim Kalın, o chefe da Organização Nacional de Informações (MIT) da Turquia, também participou na reunião.

A delegação russa, que viajou diretamente para Istambul para as conversações, foi chefiada por Vladimir Medinski, conselheiro do presidente russo Vladimir Putin.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou na segunda-feira a realização da nova ronda de conversações entre a Rússia e a Ucrânia, que se concretizou esta quarta-feira.

Procurar uma base comum para o cessar-fogo

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou no início da semana que a reunião em Istambul iria discutir os projetos de memorandos de entendimento entre os dois países sobre as condições de paz e de cessar-fogo, bem como a troca de prisioneiros: "As negociações irão trocar pontos de vista sobre os projetos de memorandos de entendimento. Estes são opostos um ao outro. Por conseguinte, será feito um grande trabalho diplomático", afirmou.

Desde a última ronda de conversações de paz, a Rússia publicou um memorando que detalha as suas condições para o fim do conflito.

Estas incluem a "retirada completa das forças" de Kiev de quatro regiões ucranianas (Donetsk, Luhansk, Zaporíjia e Kherson), que Moscovo afirma serem "novos territórios" que anexou.

As condições de paz da Ucrânia incluem um cessar-fogo para a continuação das negociações e uma reunião Zelenskyy-Putin para chegar a um acordo final.

O projeto prevê também a troca de prisioneiros de guerra, o regresso das crianças raptadas pela Rússia e a libertação de todos os civis em cativeiro russo.

As primeiras negociações em Istambul

A 28 de fevereiro de 2022, quatro dias após a invasão em grande escala de Moscovo, os responsáveis ucranianos e russos sentaram-se para a primeira tentativa de negociar o fim da guerra.

Após uma conversa telefónica de Zelenskyy com o seu homólogo de Minsk, Alexander Lukashenko, as delegações encontraram-se na fronteira da Ucrânia com a Bielorrússia, um aliado fundamental de Moscovo.

Após várias rondas de conversações na Bielorrússia e depois online, as delegações reuniram-se em Istambul a 29 de março de 2022.

A Ucrânia apelou a um cessar-fogo imediato e à retirada das forças russas do seu território.

A Rússia, por outro lado, insistiu naquilo a que o Kremlin chama as "causas profundas" da guerra, as razões para a invasão da Ucrânia articuladas por Putin.

Segundo Moscovo, estas incluem a alegada violação do compromisso da NATO de não se expandir para a Europa de Leste e para as fronteiras da Rússia, a alegada discriminação do governo ucraniano contra os russos de etnia e argumentos mais vagos, como o que Putin chamou de "desnazificação" da Ucrânia.

Até à data, Putin e a Rússia não conseguiram apresentar provas de nenhuma destas alegações.

As exigências em 2015

Putin propôs em que a Rússia e a Ucrânia "retomassem" as negociações diretas a 15 de maio de 2022, que, segundo ele, tinham sido "interrompidas pela Ucrânia".

Mais tarde, Yuri Ushakov, assessor presidencial russo, reiterou a posição oficial do Kremlin, afirmando que as negociações deveriam ter em conta "os desenvolvimentos nas conversações de 2022".

O projeto de acordo de Istambul 2022 incluía termos que o Instituto para o Estudo da Guerra, um grupo de reflexão com sede nos EUA, equiparou à rendição total da Ucrânia.

De acordo com o Wall Street Journal e o New York Times, o projeto de entendimento de 2022 exigia que a Ucrânia abandonasse as suas ambições de adesão à NATO e incluísse uma cláusula de neutralidade na sua Constituição que proibisse a Ucrânia de aderir a qualquer aliança militar, de celebrar acordos militares ou de acolher pessoal militar estrangeiro, formadores ou sistemas de armamento na Ucrânia.

Moscovo exigiu também que a Rússia, os Estados Unidos, o Reino Unido, a China, a França e a Bielorrússia se tornassem garantes de segurança do acordo.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron, no Palácio do Kremlin, em Moscovo, em 7 de fevereiro de 2022.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron, no Palácio do Kremlin, em Moscovo, em 7 de fevereiro de 2022. AP/Sputnik

A Rússia exigiu que os Estados garantes "ponham termo aos tratados e acordos internacionais incompatíveis com a neutralidade permanente da Ucrânia", incluindo os acordos de assistência militar.

Moscovo também insistiu que o exército ucraniano fosse limitado a 85.000 soldados e que os mísseis ucranianos não excedessem um alcance de 40 quilómetros, o que permitiria às forças russas instalar sistemas e equipamentos críticos perto da Ucrânia sem receio de ataques.

Três anos depois, Moscovo parece disposto a insistir nas mesmas exigências, apesar de a Rússia não ter concretizado nenhum dos seus objetivos estratégicos na Ucrânia, não ter capturado nenhuma capital regional e nem sequer ter chegado às fronteiras administrativas das regiões de Luhansk e Donetsk que ocupa desde a sua primeira invasão em 2014.

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