Homem armado mata cinco pessoas em mercado movimentado de Banguecoque

Um homem armado matou cinco pessoas num popular mercado de produtos frescos na capital tailandesa na segunda-feira, segundo as autoridades locais. Entre as vítimas estão guardas de segurança do mercado Or Tor Kor, que se localiza no bairro de Chatuchak, em Banguecoque.

O Centro Médico de Erawan, que coordena os serviços de emergência médica, informou que outras duas pessoas também ficaram feridas.

O mercado de alimentos frescos, situado junto ao extenso mercado de fim de semana de Chatuchak, oferece uma vasta gama de produtos e é popular entre os turistas tailandeses e estrangeiros.

Um vídeo que circula na internet mostra o atirador, de boné desportivo e calções, a entrar no mercado com uma pistola na mão e uma mochila amarrada ao peito. Segundo as autoridades, o atirador suicidou-se após o tiroteio.

A polícia disse que estava a investigar pormenores sobre o suspeito, incluindo a sua motivação. O incidente não está relacionado com o recente conflito entre a Tailândia e o Camboja, segundo os relatórios.

O general Kitrat Phanphet, chefe da força policial nacional, disse que ordenou às forças policiais da cidade que conduzissem a sua investigação rapidamente e reunissem todas as provas, incluindo imagens de vídeo em circuito fechado.

A Tailândia tem leis bastante restritivas em matéria de posse de armas, mas o número de pessoas que possuem armas de fogo continua a ser elevado e a violência armada não é invulgar.

Em outubro de 2023, registou-se o último incidente de tiroteio em massa em Banguecoque, quando um adolescente, utilizando uma pistola branca modificada, disparou sobre várias pessoas no centro comercial Paragon, na zona comercial central da cidade, matando três pessoas.

Um dos piores assassínios em massa do país ocorreu em outubro de 2022, na província de Nong Bua Lamphua, no nordeste do país, quando um sargento da polícia que tinha perdido o emprego usou armas e facas para matar 36 pessoas, incluindo duas dúzias de crianças numa creche.

Em fevereiro de 2020, um soldado do exército tailandês descontente matou a tiro 29 pessoas, a maioria num centro comercial na cidade de Nakhon Ratchasima, no nordeste do país, antes de ser morto pela polícia após um impasse de 18 horas.