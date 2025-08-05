Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Homem sem treino, sem ténis e visivelmente embriagado ganha medalha numa corrida de 8 km

Isaque, o corredor inusitado
Isaque, o corredor inusitado
Direitos de autor Reprodução vídeo Instagram
De Euronews
Publicado a
O momento insólito tornou-se viral nas redes sociais. Quem é o homem de chinelos, visivelmente embriagado, que ganhou uma medalha numa corrida no Pará, Brasil?

Aconteceu em Garrafão do Norte, um município brasileiro do estado do Pará, e o protagonista é Isaque, um morador da cidade que surpreendeu todos ao sair de um bar e participar, de forma improvisada, e concluir uma corrida de rua de 8  kms de chinelos e visivelmente embriagado.

Segundo relatos, o homem deixou o bar meio cambaleante, viu a movimentação e decidiu juntar-se ao grupo de atletas. Quando se deu o tiro de partida, arrancou de chinelos e conseguiu manter o ritmo ao longo de todo o percurso.

Embora rumores iniciais indicassem que Isaque teria vencido a prova, a organização esclareceu que ele não chegou ao pódio, mas, mesmo sem preparação física ou roupa adequada, cruzou a meta à frente de vários atletas.

A organização da corrida, da responsabilidade da Academia Mundo Fitness, decidiu entregar uma medalha ao corredor inusitado, como a todos os que completaram a prova.

A atitude do corredor arrancou espanto, risos e aplausos.

De embriagado a símbolo de superação

A participação de Isaque na corrida gerou uma onda de apoio por parte dos moradores da região e de várias marcas.

Recebeu t-shirts, calções, meias, bonés, garrafas de água e outros artigos utilizados por corredores amadores. Os ginásios locais ofereceram-lhe treinos gratuitos, foi presenteado com ténis novos e ainda estabeleceu uma parceria com a clínica Odonto ProDent.

Com apenas 3 publicações, já conta com mais de 160 mil seguidores no Instagram, onde partilhou um vídeo sobre a sua história e a vontade que tem de "sair da vida de cachaça e vícios e arranjar um emprego", como diz o próprio.

A história chamou também a atenção da Prefeitura de Garrafão do Norte, que, mais recentemente, divulgou um vídeo de Isaque a treinar pelas ruas da cidade, desta vez com ténis, roupa adequada e devidamente acompanhado.

O caso de Isaque visivelmente embriagado tornou-se viral e ganhou repercussão mundial, mas agora o que chama a atenção é a sua determinação em transformar o episódio, que começou como uma brincadeira, numa oportunidade real de mudança.

