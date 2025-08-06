Um incêndio florestal em Tarifa, na província espanhola de Cádis, obrigou na tarde de terça-feira à evacuação de pelo menos seis hotéis, quatro parques de campismo e dois bares de praia, bem como de cerca de 5.000 veículos na zona. De acordo com as autoridades, o fogo começou por volta das 16 horas numa caravana que, segundo testemunhas, se incendiou no parque de campismo de Torre de la Peña.

As chamas avançaram rapidamente devido aos fortes ventos que se fazem sentir na zona, o que obrigou ontem à noite à ativação do nível de emergência 1 do Plano de Emergência para Incêndios Florestais na Andaluzia (Plano Infoca). Mais de uma centena de efetivos trabalharam durante toda a noite para controlar o incêndio, segundo a Junta da Andaluzia.

O governo regional pediu que as pessoas evitem a zona, afirmando que "não é altura para curiosos". O responsável pela Presidência, Administração Interna, Diálogo Social e Simplificação Administrativa, Antonio Sanz, sublinhou na tarde de terça-feira que, nos trabalhos de extinção, foi dada prioridade à zona sul do incêndio, mais próxima da zona rodoviária, onde existe uma maior concentração de hotéis e casas. "Tivemos de retirar um número significativo de pessoas e viaturas num curto espaço de tempo ", referiu em comunicado de imprensa.

Durante a madrugada de quarta-feira, a N-340 foi reaberta para o trânsito para Tarifa ou Algeciras, enquanto cerca de"125 profissionais, incluindo bombeiros florestais, BRICA, técnicos de operações, técnicos de combate a incêndios, gestores e pessoal de logística e a Unidade de Sistemas" continuam a operar no terreno.

Dois incêndios na Galiza preocupam as autoridades

No norte de Espanha, dois outros incêndios já devastaram cerca de 110 hectares nos municípios galegos de Ponteceso e Camariñas. O incêndio de Ponteceso queimou pelo menos 60 hectares e obrigou à evacuação das freguesias de Corme Aldea e Guxín.

A responsável regional pelo meio rural, María José Gómez, qualificou o incêndio, que começou às 14h12 de terça-feira em quatro zonas próximas de habitações, como um "ataque" intencional. As fortes rajadas de vento que afetaram a zona de Ponteceso na terça-feira impediram a intervenção de meios aéreos, e a proximidade das chamas obrigou a ativar a situação 2.