Vídeo. Incêndios no noroeste de Espanha destroem 500 hectares de floresta

O primeiro incêndio começou em Balarés, na freguesia de Cospindo, seguido de outros quatro em Brántuas, A Graña, Cores e Nemeño.
Dois dos cinco fogos, os de Cospindo e Cores, foram estabilizados até domingo à noite, enquanto os restantes permaneciam ativos.
Os residentes foram evacuados de Balarés e O Osmo no sábado, à medida que as chamas se aproximavam das casas e praias.
As autoridades suspeitam que os novos incêndios foram deliberadamente provocados, uma vez que começaram separadamente do fogo inicial, que foi associado à queda de uma linha elétrica.
Centenas de elementos das equipas de emergência, apoiados por aviões e helicópteros, foram mobilizados.