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Bombeiros trabalham enquanto um incêndio avança na área de Fuente de Faro de Brantuas em Ponteceso, noroeste de Espanha, no domingo, 3 de agosto de 2025
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Vídeo. Incêndios no noroeste de Espanha destroem 500 hectares de floresta

Últimas notícias:

Bombeiros e residentes em Ponteceso, na província de A Coruña, na Galiza, lutam contra vários incêndios florestais que já destruíram pelo menos 500 hectares de floresta desde a tarde de sábado.

O primeiro incêndio começou em Balarés, na freguesia de Cospindo, seguido de outros quatro em Brántuas, A Graña, Cores e Nemeño.

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Dois dos cinco fogos, os de Cospindo e Cores, foram estabilizados até domingo à noite, enquanto os restantes permaneciam ativos.

Os residentes foram evacuados de Balarés e O Osmo no sábado, à medida que as chamas se aproximavam das casas e praias.

As autoridades suspeitam que os novos incêndios foram deliberadamente provocados, uma vez que começaram separadamente do fogo inicial, que foi associado à queda de uma linha elétrica.

Centenas de elementos das equipas de emergência, apoiados por aviões e helicópteros, foram mobilizados.

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