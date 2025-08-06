O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenciona encontrar-se pessoalmente com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, possivelmente já na próxima semana, noticiou o New York Times na quarta-feira, citando duas pessoas familiarizadas com o plano.

Depois destas conversações, Trump irá alegadamente realizar uma reunião a três, incluindo ele próprio, Putin e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy.

Trump anunciou esses planos numa chamada com Zelenskyy e os líderes europeus na quarta-feira à noite, disseram as fontes.

As reuniões incluirão apenas os três presidentes e não contarão com a presença de quaisquer representantes europeus.

Os presidentes dos países em guerrs pareceram aceitar o que Trump disse, segundo uma das pessoas a par do telefonema.

Volodymyr Zelenskyy fala com o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, a 6 de agosto de 2025 @ZelenskyyUa/X

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, afirmou no seu discurso noturno de quarta-feira que a Rússia parece estar mais inclinada para um cessar-fogo após a visita do enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, a Moscovo.

"A pressão sobre eles funciona. Mas o principal é que eles não nos enganem nos pormenores - nem a nós nem aos EUA", disse.

Zelenskyy fez uma chamada telefónica com o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, na qual reiterou o apoio da Ucrânia a uma paz justa com a Rússia.

"A Ucrânia defenderá definitivamente a sua independência. Todos nós precisamos de uma paz duradoura e fiável. A Rússia tem de acabar com a guerra que ela própria começou", afirmou Zelenskyy num post no X, acrescentando que os líderes europeus também se juntaram ao telefonema, sem especificar quais.

A propósito das conversações de Witkoff com Putin em Moscovo, Trump considerou a reunião "altamente produtiva" numa publicação na sua plataforma Truth Social e afirmou que "foram feitos grandes progressos", sem entrar em pormenores.

Danos observados após um ataque russo em Zaporizhzhia, 6 de agosto de 2025 AP/AP

"Todos concordam que esta guerra deve chegar ao fim e vamos trabalhar nesse sentido nos próximos dias e semanas. Obrigado pela vossa atenção a este assunto!", publicou.

Mas um funcionário da Casa Branca citado pela agência de notícias Reuters disse que, embora a reunião tenha corrido bem e os "russos estejam ansiosos para continuar a envolver-se", as sanções secundárias que Trump ameaçou impor à Rússia ainda deveriam ser implementadas na sexta-feira.

Witkoff em Moscovo

Na quarta-feira, Putin manteve conversações com o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, em Moscovo, dias antes do prazo revisto pela Casa Branca para a Rússia chegar a um acordo de paz com a Ucrânia ou enfrentar potenciais sanções económicas severas.

O prazo estabelecido por Trump para que Putin resolva o conflito na Ucrânia termina na sexta-feira, tendo sido revisto em baixa face aos 50 dias inicialmente previstos.

Washington ameaçou com "tarifas severas" e outras sanções económicas se os combates não pararem.

No entanto, o próprio Trump duvidou da eficácia das sanções, dizendo no domingo que a Rússia provou ser "muito boa a evitar sanções".

O presidente russo, Vladimir Putin, e o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, durante a sua reunião em Moscovo, 6 de agosto de 2025 AP Photo

O Kremlin tem insistido que as sanções internacionais impostas desde a invasão em grande escala têm tido um impacto limitado.

Mas a Ucrânia afirma que as sanções estão a afetar a máquina de guerra de Moscovo e quer que os aliados ocidentais as aumentem.

Trump também manifestou uma frustração crescente com Putin devido à escalada de ataques da Rússia em zonas civis da Ucrânia.

A reunião entre Putin e Witkoff durou cerca de três horas.

O conselheiro de Putin para os negócios estrangeiros, Yuri Ushakov, disse que Putin e Witkoff tiveram uma "conversa útil e construtiva" que se centrou na guerra ucraniana e nas "perspetivas de um possível desenvolvimento da cooperação estratégica entre os EUA e a Rússia".

Bombeiros apagam um incêndio após um ataque russo em Zaporizhzhia, 6 de agosto de 2025 AP Photo

Antes das conversações, Witkoff deu um passeio pelo Parque Zaryadye, perto do Kremlin, com Kirill Dmitriev, o enviado do presidente russo para o investimento e a cooperação económica.Dmitriev afirmou mais tarde na plataforma de media social X que "o diálogo prevalecerá".

O enviado de Putin desempenhou um papel fundamental em três rondas de conversações diretas entre delegações da Rússia e da Ucrânia em Istambul nos últimos meses, bem como em discussões entre funcionários russos e norte-americanos.

Estas negociações não permitiram qualquer progresso no sentido de pôr termo à guerra de três anos que se seguiu à da Rússia, mas facilitaram a troca de prisioneiros de guerra entre as duas partes.

Kremlin chega a acordo sobre um encontro entre Putin e Trump

Na quinta-feira, o Kremlin confirmou que foi agendada uma reunião para os próximos dias entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente norte-americano, Donald Trump, num momento em que uma nova sondagem da Gallup revelou que os ucranianos estão cada vez mais ansiosos por um acordo que ponha fim à luta contra a invasão russa.

Yuri Ushakov, conselheiro de Putin para os negócios estrangeiros, declarou que ambas as partes estão a trabalhar na marcação da reunião, tendo o local da mesma sido acordado e será anunciado mais tarde.

Um encontro entre Putin e Trump seria o primeiro desde o regresso do presidente norte-americano ao cargo este ano. Tal seria um marco significativo na guerra com mais de três anos, embora não haja qualquer garantia de que tal reunião levaria ao fim dos combates, dado que a Rússia e a Ucrânia continuam muito distantes nas suas exigências.