Os comentários do vice-presidente norte-americano surgiram numa visita ao Reino Unido que acontece quando Washington e Londres discutem a melhor forma de pôr fim às guerras entre a Rússia e a Ucrânia, bem como entre Israel e o Hamas.
O vice-presidente dos Estados Unidos (EUA), JD Vance, afirmou na sexta-feira que Washington "não tem planos" para reconhecer um Estado palestiniano. As palavras foram proferidas num encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, David Lammy, em Kent.
Antes das conversações, Vance respondeu às perguntas dos jornalistas sobre a decisão do Reino Unido de reconhecer o Estado palestiniano em setembro, a menos que Israel aceite um cessar-fogo em Gaza, afirmando não ter a certeza do significado desse reconhecimento, "dada a falta de um governo funcional".
"Se fosse fácil levar a paz àquela região do mundo, já o teria feito", afirmou.
A reunião ocorreu no numa altura em que Washington e Londres discutem a melhor forma de acabar com as guerras entre a Rússia e a Ucrânia, bem como entre Israel e o Hamas.
O encontro teve também lugar no momento em que o Reino Unido tenta obter condições favoráveis para as exportações de aço e alumínio para os EUA e em que as duas partes trabalham nos pormenores de um acordo comercial mais amplo, anunciado no final de junho.
O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou na quinta-feira que espera reunir-se com o presidente norte-americano, Donald Trump, na próxima semana, um dia antes do prazo fixado por Trump para que Moscovo demonstre progressos no sentido de pôr termo à guerra de mais de três anos na Ucrânia.
Enquanto Trump se concentrou nas conversações bilaterais com Putin, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e outros líderes europeus sublinharam que a Ucrânia deve fazer parte de quaisquer negociações sobre o fim da guerra.
Os EUA e a Grã-Bretanha, que têm laços historicamente estreitos conhecidos como "a relação especial", também discordaram na sua abordagem ao fim da guerra em Gaza.
Vance e Lammy vêm de extremos opostos do espetro político, mas estabeleceram uma ligação pessoal através das suas infâncias difíceis e da sua fé cristã.
Embora Lammy seja membro do Partido Trabalhista, de esquerda, e Vance seja um republicano conservador que apoia a agenda "America First" de Trump, os dois homens criaram laços nos últimos meses.
Lammy disse ao jornal The Guardian que os dois se podem relacionar devido às suas infâncias "disfuncionais" na classe trabalhadora e que considera Vance um "amigo".
Lammy assistiu a uma missa católica em casa de Vance, em Washington D.C., no início deste ano, e os dois voltaram a encontrar-se na embaixada dos EUA em Roma, quando ele e a vice-primeira-Ministra Angela Rayner assistiram à tomada de posse do Papa Leão XIV, em maio.
"Tive a grande sensação de que JD se identifica totalmente comigo e que ele se identifica totalmente com Angela", disse Lammy ao The Guardian. "Foi uma hora e meia maravilhosa".
Questionado sobre se Trump tinha sido informado sobre a intenção anunciada por Israel de ocupar a cidade de Gaza, Vance disse que não iria abordar o assunto.