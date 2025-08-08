Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
JD Vance diz que EUA "não têm planos" para reconhecer estatuto de Estado palestiniano

Um manifestante agita uma bandeira palestiniana em frente ao Supremo Tribunal, em Londres, a 21 de julho de 2025
Um manifestante agita uma bandeira palestiniana em frente ao Supremo Tribunal, em Londres, a 21 de julho de 2025 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Os comentários do vice-presidente norte-americano surgiram numa visita ao Reino Unido que acontece quando Washington e Londres discutem a melhor forma de pôr fim às guerras entre a Rússia e a Ucrânia, bem como entre Israel e o Hamas.

O vice-presidente dos Estados Unidos (EUA), JD Vance, afirmou na sexta-feira que Washington "não tem planos" para reconhecer um Estado palestiniano. As palavras foram proferidas num encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, David Lammy, em Kent.

Antes das conversações, Vance respondeu às perguntas dos jornalistas sobre a decisão do Reino Unido de reconhecer o Estado palestiniano em setembro, a menos que Israel aceite um cessar-fogo em Gaza, afirmando não ter a certeza do significado desse reconhecimento, "dada a falta de um governo funcional".

"Se fosse fácil levar a paz àquela região do mundo, já o teria feito", afirmou.

A reunião ocorreu no numa altura em que Washington e Londres discutem a melhor forma de acabar com as guerras entre a Rússia e a Ucrânia, bem como entre Israel e o Hamas.

O encontro teve também lugar no momento em que o Reino Unido tenta obter condições favoráveis para as exportações de aço e alumínio para os EUA e em que as duas partes trabalham nos pormenores de um acordo comercial mais amplo, anunciado no final de junho.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, David Lammy, e o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, durante uma reunião na Chevening House, em Kent, 08/08/25.
O ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, David Lammy, e o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, durante uma reunião na Chevening House, em Kent, 08/08/25. AP Photo

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou na quinta-feira que espera reunir-se com o presidente norte-americano, Donald Trump, na próxima semana, um dia antes do prazo fixado por Trump para que Moscovo demonstre progressos no sentido de pôr termo à guerra de mais de três anos na Ucrânia.

Enquanto Trump se concentrou nas conversações bilaterais com Putin, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e outros líderes europeus sublinharam que a Ucrânia deve fazer parte de quaisquer negociações sobre o fim da guerra.

Os EUA e a Grã-Bretanha, que têm laços historicamente estreitos conhecidos como "a relação especial", também discordaram na sua abordagem ao fim da guerra em Gaza.

Vance e Lammy vêm de extremos opostos do espetro político, mas estabeleceram uma ligação pessoal através das suas infâncias difíceis e da sua fé cristã.

Embora Lammy seja membro do Partido Trabalhista, de esquerda, e Vance seja um republicano conservador que apoia a agenda "America First" de Trump, os dois homens criaram laços nos últimos meses.

Pôr do sol atrás dos edifícios destruídos durante as operações terrestres e aéreas israelitas no norte da Faixa de Gaza, em 8 de agosto de 2025.
Pôr do sol atrás dos edifícios destruídos durante as operações terrestres e aéreas israelitas no norte da Faixa de Gaza, em 8 de agosto de 2025. AP Photo

Lammy disse ao jornal The Guardian que os dois se podem relacionar devido às suas infâncias "disfuncionais" na classe trabalhadora e que considera Vance um "amigo".

Lammy assistiu a uma missa católica em casa de Vance, em Washington D.C., no início deste ano, e os dois voltaram a encontrar-se na embaixada dos EUA em Roma, quando ele e a vice-primeira-Ministra Angela Rayner assistiram à tomada de posse do Papa Leão XIV, em maio.

"Tive a grande sensação de que JD se identifica totalmente comigo e que ele se identifica totalmente com Angela", disse Lammy ao The Guardian. "Foi uma hora e meia maravilhosa".

Questionado sobre se Trump tinha sido informado sobre a intenção anunciada por Israel de ocupar a cidade de Gaza, Vance disse que não iria abordar o assunto.

Outras fontes • AP

