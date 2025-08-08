O vice-presidente dos Estados Unidos (EUA), JD Vance, afirmou na sexta-feira que Washington "não tem planos" para reconhecer um Estado palestiniano. As palavras foram proferidas num encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, David Lammy, em Kent.

Antes das conversações, Vance respondeu às perguntas dos jornalistas sobre a decisão do Reino Unido de reconhecer o Estado palestiniano em setembro, a menos que Israel aceite um cessar-fogo em Gaza, afirmando não ter a certeza do significado desse reconhecimento, "dada a falta de um governo funcional".

"Se fosse fácil levar a paz àquela região do mundo, já o teria feito", afirmou.

A reunião ocorreu no numa altura em que Washington e Londres discutem a melhor forma de acabar com as guerras entre a Rússia e a Ucrânia, bem como entre Israel e o Hamas.

O encontro teve também lugar no momento em que o Reino Unido tenta obter condições favoráveis para as exportações de aço e alumínio para os EUA e em que as duas partes trabalham nos pormenores de um acordo comercial mais amplo, anunciado no final de junho.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, David Lammy, e o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, durante uma reunião na Chevening House, em Kent, 08/08/25. AP Photo

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou na quinta-feira que espera reunir-se com o presidente norte-americano, Donald Trump, na próxima semana, um dia antes do prazo fixado por Trump para que Moscovo demonstre progressos no sentido de pôr termo à guerra de mais de três anos na Ucrânia.

Enquanto Trump se concentrou nas conversações bilaterais com Putin, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e outros líderes europeus sublinharam que a Ucrânia deve fazer parte de quaisquer negociações sobre o fim da guerra.

Os EUA e a Grã-Bretanha, que têm laços historicamente estreitos conhecidos como "a relação especial", também discordaram na sua abordagem ao fim da guerra em Gaza.

Vance e Lammy vêm de extremos opostos do espetro político, mas estabeleceram uma ligação pessoal através das suas infâncias difíceis e da sua fé cristã.

Embora Lammy seja membro do Partido Trabalhista, de esquerda, e Vance seja um republicano conservador que apoia a agenda "America First" de Trump, os dois homens criaram laços nos últimos meses.

Pôr do sol atrás dos edifícios destruídos durante as operações terrestres e aéreas israelitas no norte da Faixa de Gaza, em 8 de agosto de 2025. AP Photo

Lammy disse ao jornal The Guardian que os dois se podem relacionar devido às suas infâncias "disfuncionais" na classe trabalhadora e que considera Vance um "amigo".

Lammy assistiu a uma missa católica em casa de Vance, em Washington D.C., no início deste ano, e os dois voltaram a encontrar-se na embaixada dos EUA em Roma, quando ele e a vice-primeira-Ministra Angela Rayner assistiram à tomada de posse do Papa Leão XIV, em maio.

"Tive a grande sensação de que JD se identifica totalmente comigo e que ele se identifica totalmente com Angela", disse Lammy ao The Guardian. "Foi uma hora e meia maravilhosa".

Questionado sobre se Trump tinha sido informado sobre a intenção anunciada por Israel de ocupar a cidade de Gaza, Vance disse que não iria abordar o assunto.