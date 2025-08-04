Vídeo. Protesto pró-Palestina atravessa a icónica Harbour Bridge de Sydney

O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, foi um dos que se juntaram à manifestação.
A ponte esteve fechada ao trânsito por mais tempo do que o previsto, depois de o grupo ter alterado o seu percurso.
O protesto ocorre numa altura de combates contínuos em Gaza. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, mais de 60.400 palestinianos foram mortos desde o início do conflito, com mulheres e crianças a representarem mais de metade das mortes.
A guerra começou a 7 de outubro de 2023, quando o Hamas atacou o sul de Israel, matando cerca de 1.200 pessoas, na sua maioria civis.