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Milhares de manifestantes atravessam a Ponte da Baía de Sydney durante a Marcha pela Humanidade do Grupo de Ação Palestina em Sydney, no domingo, 3 de agosto de 2025
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Vídeo. Protesto pró-Palestina atravessa a icónica Harbour Bridge de Sydney

Últimas notícias:

Milhares de manifestantes participaram numa marcha pró-palestiniana através da Ponte da Baía de Sydney no domingo.

O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, foi um dos que se juntaram à manifestação.

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A ponte esteve fechada ao trânsito por mais tempo do que o previsto, depois de o grupo ter alterado o seu percurso.

O protesto ocorre numa altura de combates contínuos em Gaza. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, mais de 60.400 palestinianos foram mortos desde o início do conflito, com mulheres e crianças a representarem mais de metade das mortes.

A guerra começou a 7 de outubro de 2023, quando o Hamas atacou o sul de Israel, matando cerca de 1.200 pessoas, na sua maioria civis.

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