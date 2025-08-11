Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Turistas franceses resgatados de um veleiro desgovernado ao largo de Paros-Mykonos

fotografia de stock
fotografia de stock Direitos de autor  Michael Svarnias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Michael Svarnias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
De Ioannis Karagiorgas
Publicado a
Devido aos ventos fortes, o mastro do veleiro partiu-se e foi necessária complexa operação de salvamento.

A aventura de dois turistas franceses que navegavam num veleiro ao largo de Mykonos teve um final feliz, mas o desfecho podia ter sido dramático.

Devido aos ventos muito fortes, o mastro da embarcação partiu-se, tendo sofrido danos mecânicos e, consequentemente, ficado à deriva.

As autoridades portuárias de Paros, Naxos, Mykonos, Syros e Tinos foram imediatamente informadas pelo Centro Conjunto de Coordenação de Busca e Salvamento da Guarda Costeira e acorreram à zona marítima 3 milhas náuticas a sul de n. Reneia Mar Egeu.

Simultaneamente, o plano de emergência local foi implementado e partiram para a zona quatro embarcações: um rebocador-salvador, um ferry de passageiros, um iate e o navio da equipa de salvamento grega (EOD), "Chiara", com bandeira alemã; enquanto um helicóptero Super Puma da Força Aérea descolava.

O navio de passageiros Blue Star Delos estava posicionado de forma a proteger o veleiro durante a operação de salvamento.

Os dois ocupantes foram transferidos para o navio da equipa de salvamento de Paros e foram transportados em segurança para o porto de Naoussa Paros. Foram depois transferidos para o Centro de Saúde de Paros por razões de precaução, de onde já saíram.

