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Centenas de grandes veleiros a navegar para o porto da capital holandesa para a 10ª edição do SAIL, em Amesterdão, Países Baixos, quarta-feira, 20 de agosto de 2025
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Vídeo. Festival SAIL regressa a Amesterdão com centenas de navios históricos

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A capital dos Países Baixos recebeu na quarta-feira uma frota de navios de todo o mundo para o início do SAIL, o maior festival marítimo do país.

Cerca de 800 navios, acompanhados por milhares de embarcações mais pequenas, navegaram desde IJmuiden ao longo do Canal do Mar do Norte antes de entrarem no porto de IJhaven. Multidões alinharam-se ao longo dos canais para assistir ao desfile, que incluiu navios da marinha, embarcações históricas, a Frota Holandesa e embarcações modernas.

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O evento de cinco dias começou com o clipper de três mastros Stad Amsterdam, saudado por tiros de canhão, buzinas e fumo laranja.

SAIL realiza-se a cada cinco anos e atraiu 2,3 milhões de visitantes em 2015; a edição de 2020 foi cancelada devido à pandemia. Este ano coincide com o 750.º aniversário de Amesterdão.

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