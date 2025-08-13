Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Antes do Alasca: Zelenskyy em Berlim para cimeira virtual sobre a Ucrânia com Trump

O Chanceler alemão Friedrich Merz recebe o Presidente ucraniano Volodymyr Selenskyj em Berlim, Alemanha, na quarta-feira, 28 de maio de 2025.
O Chanceler alemão Friedrich Merz recebe o Presidente ucraniano Volodymyr Selenskyj em Berlim, Alemanha, na quarta-feira, 28 de maio de 2025. Direitos de autor  Markus Schreiber/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Markus Schreiber/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
De Euronews
Publicado a
O presidente da Ucrânia participará nas conversações sobre a Ucrânia em Berlim, convocadas pelo chanceler alemão Friedrich Merz.

Só esta quarta-feira de manhã é que se soube que o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy se desloca a Berlim para participar na cimeira virtual sobre a Ucrânia com o presidente dos Estados Unidos (EUA) Donald Trump. Os círculos de segurança confirmaram a deslocação de Zelenskyy ao estúdio da emissora pública alemã ARD. O chefe de Estado ucraniano participará assim na reunião convocada para a tarde pelo chanceler alemãoFriedrich Merz.

O presidente francês Emmanuel Macron, o primeiro-Ministro britânico Keir Starmer, a primeira-Ministra italiana Giorgia Meloni e a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen vão também participar na videochamada com Trump.

As conversações entre os europeus e Donald Trump, antes do seu encontro com o líder russo Vladimir Putin no Alasca, na sexta-feira, têm como objetivo transmitir ao presidente dos EUA as opiniões ucranianas e europeias sobre um possível cessar-fogo na Ucrânia.

Numa entrevista à Euronews, os especialistas duvidam de que os chefes de Estado e de Ggoverno europeus consigam ter sucesso nos seus esforços, até porque Donald Trump voltou a criticar recentemente o presidente ucraniano Zelenskyy.

Troca de territórios?

Zelenskyy tem repetidamente sublinhado que não aceitará a exigência de Vladimir Putin de ceder partes do território da Ucrânia, desde logo porque a Constituição ucraniana estipula a integridade do país.

Donald Trump, por outro lado, declarou antes da cimeira com Putin que poderia haver uma "troca" de territórios para que se conseguisse chegar a um cessar-fogo.

Zelenskyy visitou Berlim pela última vez em 28 de maio deste ano, para uma reunião com o chanceler Friedrich Merz.

