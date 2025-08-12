Forças russas violam defesas ucranianas na região oriental de Donetsk

PUBLICIDADE

De acordo com informações divulgadas, as forças russas intensificaram a sua ofensiva no leste da Ucrânia, avançando em direção à autoestrada Dobropillia-Kramatorsk, na região de Donetsk,

O projeto de informações de fonte aberta DeepState, da Ucrânia, afirmou que as tropas de Moscovo apoderaram-se "provavelmente de povoações próximas para apoiar outras operações ofensivas, uma vez que estão a tentar furar as defesas ucranianas."

O mapa do DeepState mostra agora a zona cinzenta que toca a autoestrada Dobropillia-Kramatorsk, utilizada de forma regular pelo tráfego civil e militar há apenas algumas semanas.

Dobropillia situa-se a 94 quilómetros a noroeste de Donetsk, ocupada pela Rússia, e cerca de 22 quilómetros a norte da cidade de Pokrovsk, que se encontra em conflito.

Há meses que a Rússia tem tentado avançar nesta zona

As tropas de Moscovo têm vindo a avançar na direção entre Pokrovsk e Kostiantynivka, na região de Donetsk, desde a primavera.

A ofensiva ganhou ritmo em agosto, pondo em perigo as principais rotas logísticas ucranianas, que podem agora ser ameaçadas pelo alcance dos drones russos.

O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), sediado nos EUA, afirma que pode ser prematuro considerar os avanços russos na área de Dobropillya como um avanço a nível operacional, "embora as forças russas muito provavelmente procurem amadurecer os seus avanços táticos para um avanço a nível operacional nos próximos dias."

"As forças russas utilizaram uma penetração tática semelhante em meados de abril de 2024 para facilitar a tomada de um território operacionalmente significativo a noroeste de Avdiivka", afirmou o ISW.

O relatório sugere que os próximos dias "na área de operações de Pokrovsk provavelmente serão críticos para a capacidade da Ucrânia de evitar ganhos russos acelerados ao norte e noroeste de Pokrovsk."

O 1.º Corpo Azov da Guarda Nacional da Ucrânia assumiu posições defensivas no setor de Pokrovsk para bloquear o ataque das forças russas, tendo chegado à área "há vários dias", informou a unidade na terça-feira.

A unidade de elite descreveu a situação ao longo do eixo de Pokrovsk como "complexa e dinâmica", com as tropas russas a tentarem avançar, ao mesmo tempo que sofrem perdas de pessoal e de equipamento.

A Rússia não dá sinais de estar a preparar-se para o fim da guerra

O ISW acrescentou que a Rússia está provavelmente concentrada nos avanços em direção a Dobropillya para estabelecer condições informativas antes da cimeira de sexta-feira no Alasca entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o seu homólogo russo, Vladimir Putin.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, afirmou que Moscovo prepara-se para lançar novas ofensivas no país. "Putin não está definitivamente a preparar-se para um cessar-fogo, ou para o fim da guerra. Putin está determinado apenas a apresentar uma reunião com os Estados Unidos como a sua vitória pessoal e, em seguida, continuar a agir exatamente como antes, aplicando a mesma pressão sobre a Ucrânia como antes", disse o líder ucraniano.

Zelenskyy referiu-se ao relatório dos serviços secretos e do comando militar ucraniano, segundo o qual Moscovo está a preparar novas operações ofensivas.

"Estão a redistribuir as suas tropas e forças de uma forma que sugere preparativos para novas operações ofensivas", sublinhou.