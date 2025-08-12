Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Forças russas violam defesas ucranianas na região oriental de Donetsk

Nesta fotografia fornecida pelo serviço de imprensa da 93.ª Brigada Mecanizada Separada Kholodnyi Yar da Ucrânia, uma vista de Pokrovsk, 25 de março de 2025
Nesta fotografia fornecida pelo serviço de imprensa da 93.ª Brigada Mecanizada Separada Kholodnyi Yar da Ucrânia, uma vista de Pokrovsk, 25 de março de 2025 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Sasha Vakulina
Publicado a
As forças russas intensificaram a sua ofensiva no leste da Ucrânia, avançando em direção à autoestrada Dobropillia-Kramatorsk, na região ucraniana de Donetsk. Zelenskyy avisa que a Rússia está a reposicionar as suas tropas para preparar nova ofensiva.

PUBLICIDADE

De acordo com informações divulgadas, as forças russas intensificaram a sua ofensiva no leste da Ucrânia, avançando em direção à autoestrada Dobropillia-Kramatorsk, na região de Donetsk,

O projeto de informações de fonte aberta DeepState, da Ucrânia, afirmou que as tropas de Moscovo apoderaram-se "provavelmente de povoações próximas para apoiar outras operações ofensivas, uma vez que estão a tentar furar as defesas ucranianas."

O mapa do DeepState mostra agora a zona cinzenta que toca a autoestrada Dobropillia-Kramatorsk, utilizada de forma regular pelo tráfego civil e militar há apenas algumas semanas.

Dobropillia situa-se a 94 quilómetros a noroeste de Donetsk, ocupada pela Rússia, e cerca de 22 quilómetros a norte da cidade de Pokrovsk, que se encontra em conflito.

Há meses que a Rússia tem tentado avançar nesta zona

As tropas de Moscovo têm vindo a avançar na direção entre Pokrovsk e Kostiantynivka, na região de Donetsk, desde a primavera.

A ofensiva ganhou ritmo em agosto, pondo em perigo as principais rotas logísticas ucranianas, que podem agora ser ameaçadas pelo alcance dos drones russos.

O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), sediado nos EUA, afirma que pode ser prematuro considerar os avanços russos na área de Dobropillya como um avanço a nível operacional, "embora as forças russas muito provavelmente procurem amadurecer os seus avanços táticos para um avanço a nível operacional nos próximos dias."

"As forças russas utilizaram uma penetração tática semelhante em meados de abril de 2024 para facilitar a tomada de um território operacionalmente significativo a noroeste de Avdiivka", afirmou o ISW.

O relatório sugere que os próximos dias "na área de operações de Pokrovsk provavelmente serão críticos para a capacidade da Ucrânia de evitar ganhos russos acelerados ao norte e noroeste de Pokrovsk."

O 1.º Corpo Azov da Guarda Nacional da Ucrânia assumiu posições defensivas no setor de Pokrovsk para bloquear o ataque das forças russas, tendo chegado à área "há vários dias", informou a unidade na terça-feira.

A unidade de elite descreveu a situação ao longo do eixo de Pokrovsk como "complexa e dinâmica", com as tropas russas a tentarem avançar, ao mesmo tempo que sofrem perdas de pessoal e de equipamento.

A Rússia não dá sinais de estar a preparar-se para o fim da guerra

O ISW acrescentou que a Rússia está provavelmente concentrada nos avanços em direção a Dobropillya para estabelecer condições informativas antes da cimeira de sexta-feira no Alasca entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o seu homólogo russo, Vladimir Putin.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, afirmou que Moscovo prepara-se para lançar novas ofensivas no país. "Putin não está definitivamente a preparar-se para um cessar-fogo, ou para o fim da guerra. Putin está determinado apenas a apresentar uma reunião com os Estados Unidos como a sua vitória pessoal e, em seguida, continuar a agir exatamente como antes, aplicando a mesma pressão sobre a Ucrânia como antes", disse o líder ucraniano.

Zelenskyy referiu-se ao relatório dos serviços secretos e do comando militar ucraniano, segundo o qual Moscovo está a preparar novas operações ofensivas.

"Estão a redistribuir as suas tropas e forças de uma forma que sugere preparativos para novas operações ofensivas", sublinhou.

