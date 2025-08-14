Grande concentraçãodos sindicatos contra a chegada do navio de cruzeiro Crown Iris.
Centenas de sindicalistas realizaram uma marcha de protesto até ao porto do Pireu, na Grécia, aquando da chegada do cruzeiro israelita Crown Iris.
Os manifestantes gritaram slogans anti-Israel e pró-Palestina, atiraram panfletos e marcharam até à autoridade portuária do Pireu.
No local, atiraram tzatziki, um molho típico grego, contra o edifício da autoridade portuária, dizendo que, dessa forma, estavam a demonstrar a hospitalidade grega.
Os manifestantes voltaram a gritar slogans pela liberdade na Palestina e, pouco depois, dispersaram sem causar desacatos.