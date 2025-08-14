Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Grécia: manifestação no Porto do Pireu contra cruzeiro proveniente de Israel

Direitos de autor  PAME
De Ioannis Karagiorgas
Publicado a Últimas notícias
Grande concentraçãodos sindicatos contra a chegada do navio de cruzeiro Crown Iris.

Centenas de sindicalistas realizaram uma marcha de protesto até ao porto do Pireu, na Grécia, aquando da chegada do cruzeiro israelita Crown Iris.

PAME

Os manifestantes gritaram slogans anti-Israel e pró-Palestina, atiraram panfletos e marcharam até à autoridade portuária do Pireu.

No local, atiraram tzatziki, um molho típico grego, contra o edifício da autoridade portuária, dizendo que, dessa forma, estavam a demonstrar a hospitalidade grega.

PAME

Os manifestantes voltaram a gritar slogans pela liberdade na Palestina e, pouco depois, dispersaram sem causar desacatos.

