Refugiado na Grécia ensina programação a mulheres do Afeganistão

Desde que os talibãs regressaram ao poder em 2021, as mulheres no Afeganistão têm vivido sob um regime de restrições sufocantes. Não estão autorizadas a trabalhar - salvo raras exceções -, não podem sair de casa sozinhas, comer num restaurante ou continuar a sua educação para além da escola primária.

Sondaba, como muitas outras mulheres do país, assistiu em silêncio ao colapso de toda a liberdade. Até que descobriu um curso de programação online gratuito em dari, a sua língua materna.

Por detrás deste curso está Murtaza Jafari, um afegão de 25 anos que chegou à Grécia ainda adolescente, num barco proveniente da Turquia. Vivia num abrigo em Atenas, não sabia inglês, nem como abrir um computador. Mas um professor ajudou-o a inscrever-se num curso de programação. Meses depois, obteve o seu primeiro diploma.

A programação abriu-lhe novos horizontes e inspirou-o com uma missão. Criou a plataforma Afghan Geeks e começou a oferecer cursos de ensino à distância a mulheres do seu país. Em dezembro de 2024, dava aulas a 28 mulheres - principiantes, intermédias e avançadas - e orientava-as na procura de estágios e empregos à distância.

Esperança cresce através dos ecrãs

Para muitas mulheres, os empregos digitais são a sua única fonte de rendimento e de independência. As mais avançadas juntam-se agora à equipa da Afghan Geeks, que oferece serviços de desenvolvimento Web e de criação de chatbots. Jafari diz que tem clientes no Afeganistão, nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Europa.

E, no entanto, após sete meses de aulas, Jafari nunca viu a cara das suas alunas.** Fala apenas com as suas vozes, sem uma imagem.

"Pergunto-lhes sobre a sua saúde, sobre a sua vida sob os Talibãs. Mas nunca lhes pedi para ligarem uma câmara ou mostrarem o rosto", diz. "Respeito isso. É a nossa cultura. E a escolha é delas".

"No Afeganistão, as mulheres não podem estudar, não podem trabalhar. É o mínimo que posso oferecer como cidadão afegão", acrescenta.