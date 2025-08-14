Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Péter Magyar: "É evidente que Moscovo começou a interferir nas eleições"

Péter Magyar discursa na paragem de Balatonfüred no 80.º dia da sua digressão pela Hungria - 13 de agosto de 2025.
Péter Magyar discursa na paragem de Balatonfüred no 80.º dia da sua digressão pela Hungria - 13 de agosto de 2025.
Direitos de autor Euronews/KR
De Rita Konya
Publicado a
O líder do maior partido da oposição disse isto depois de o Serviço de Inteligência Estrangeira russo (FIS) ter emitido uma declaração afirmando que "a Comissão Europeia quer provocar uma mudança de poder na Hungria". A declaração foi publicada pelo MTI sem qualquer comentário.

De acordo com uma declaração emitida pelo Serviço de Informações Externas da Rússia, o SZVR, na quarta-feira, "a Comissão Europeia quer provocar uma mudança de poder na Hungria" na primavera de 2026 e "substituir o governo democrático pelo Tisza, com o apoio de forças organizadas a partir do estrangeiro e de certas organizações estrangeiras".

"Esta declaração foi retomada uma a uma pelos meios de comunicação social públicos húngaros. É uma admissão aberta de que os serviços secretos russos, Vladimir Putin, começaram a interferir nas eleições húngaras", afirmou Péter Magyar em Balatonfüred, durante a sua digressão de 80 dias pela Hungria.

"O que posso dizer a Vladimir Putin é que não temos medo dele, não temos medo de Viktor Orbán, não temos medo dos propagandistas", disse o presidente do Tisza.

O presidente do Tisza deu uma entrevista à Euronews em Balatonalmádi, após o fórum, onde afirmou, entre outras coisas, que aqueles que declaram abertamente o seu apoio ao Partido Tisza e à mudança de governo estão sujeitos a atrocidades cada vez mais duras.

"Este poder desprezível - e de resto falhado - pensa que se ameaçar o povo húngaro, especialmente aqueles que se encontram numa situação difícil ou que vivem nas povoações mais pequenas, quer sejam produtores de leite, agricultores ou diretores de infantários, que se os ameaçar ou queimar acidentalmente os 15 hectares de terra de um agricultor de cereais, então os camponeses húngaros votarão novamente no Fidesz. Não. Estão a ter o efeito contrário e até os possíveis eleitores que ainda lhes restam estão indignados", afirma.

As pessoas que fazem perguntas provocadoras são também uma presença regular nas paragens da digressão e, na maioria dos casos, vão-se embora rapidamente. Foi o que aconteceu na quarta-feira, com tentativas de perturbar o evento tanto em Almadi como em Balatonfüred.

Para além da presença pessoal e dos fóruns, o Tisza está também a tentar chegar às pessoas através de outro meio: lançou um "jornal de mudança de regime". A publicação, intitulada Voz Limpa, é distribuída por voluntários em cidades e aldeias mais pequenas - mesmo em locais onde a propaganda do governo tem sido a voz principal. A publicação está planeada para ser publicada de duas em duas semanas, com uma tiragem de um milhão de exemplares.

