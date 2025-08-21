O Uganda chegou a um acordo com os Estados Unidos para acolher imigrantes deportados, na condição de estes não terem registo criminal nem serem menores não acompanhados, informaram as autoridades esta quinta-feira.

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Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Uganda explicou que "as duas partes estão a definir as modalidades pormenorizadas de aplicação do acordo".

O Uganda também manifestou preferência por receber nacionais de países africanos.

Não é claro se o acordo foi assinado, mas o comunicado do ministério afirma que foi "concluído".

Crianças ugandesas caminham em direção à escola, em Kasangati, 22 de fevereiro de 2016. AP Photo

O ministro das Relações Exteriores do Uganda, Henry Okello Oryem, disse à agência noticiosa AP que há limites, embora o país seja conhecido mundialmente por ter uma política benevolente em relação aos refugiados.

Também questionou a razão que levaria o Uganda a aceitar pessoas rejeitadas pelos próprios países.

"Estamos a falar de pessoas que não são desejadas nos próprios países. Como é que as podemos integrar nas comunidades locais do Uganda?", questionou.

O governo está a discutir "vistos, tarifas, sanções e questões relacionadas, mas não está a aceitar estrangeiros ilegais dos Estados Unidos. Isso seria injusto para os ugandeses".

Em julho, os Estados Unidos deportaram cinco homens com antecedentes criminais para o reino sul-africano de Essuatíni e enviaram outros oito para o Sudão do Sul.