Administração Trump pode acabar com a proteção à deportação de afegãos, diz tribunal

Milhares de afegãos nos EUA correm o risco de serem deportados depois de um tribunal federal de recurso se ter recusado a adiar a decisão da administração Trump de lhes retirar a proteção legal.

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Em abril, o governo disse que iria acabar com o Estatuto de Proteção Temporária (TPS) - que concede aos migrantes cujos países de origem são considerados inseguros proteção contra a deportação e autorizações de trabalho por um período limitado - para pessoas do Afeganistão e dos Camarões.

A administração tinha planeado suspender o TPS para os afegãos na semana passada, enquanto o programa deverá terminar para os camaroneses a 4 de agosto. A decisão deverá afetar cerca de 11.700 afegãos e 5.200 camaroneses, segundo dados do governo.

A CASA, um grupo sem fins lucrativos de defesa dos imigrantes, processou a administração por causa da revogação do TPS para cidadãos desses dois países. Segundo a organização, as decisões foram motivadas por razões raciais e não seguiram um processo estabelecido pelo Congresso.

O Tribunal de Apelações do Quarto Circuito dos Estados Unidos, na Virgínia, declarou, numa decisão tomada na segunda-feira, que a CASA tem um caso plausível contra o governo e ordenou a um tribunal inferior que "avançasse rapidamente" para ouvir a ação judicial.

No entanto, o tribunal de recurso disse que não havia "provas suficientes para justificar o recurso extraordinário de um adiamento" da decisão da administração Trump de não estender o TPS para pessoas do Afeganistão e dos Camarões.

Por outras palavras, as proteções terminaram enquanto decorre o processo judicial.

O tribunal de recursos também disse que muitos dos titulares do TPS dos dois países podem ser elegíveis para outras proteções legais que permanecem disponíveis para eles.

Condições "terríveis" no Afeganistão

Sem uma prorrogação, os titulares do TPS do Afeganistão e dos Camarões enfrentam uma "escolha devastadora", advertiu a CASA em documentos judiciais.

"Abandonar as suas casas, renunciar ao seu emprego e desenraizar as suas vidas para regressar a um país onde enfrentam a ameaça de danos físicos graves ou mesmo de morte, ou permanecer nos Estados Unidos num estado de incerteza jurídica enquanto esperam que outros processos de imigração se desenrolem", afirmou a organização sem fins lucrativos.

O TPS é precário porque cabe ao secretário de Segurança Interna renovar as proteções regularmente - normalmente a cada 18 meses.

A administração Trump pressionou para remover o TPS de pessoas de sete países, com centenas de milhares de migrantes da Venezuela e do Haiti a serem os mais afetados.

ARQUIVO: Um combatente talibã monta guarda num mercado antes do Eid al-Adha, ou "Festa do Sacrifício", em Cabul, no Afeganistão, na quinta-feira, 5 de junho de 2025 Ebrahim Noroozi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Os funcionários da Segurança Interna disseram, na sua decisão de acabar com o TPS para os afegãos, que a situação no seu país de origem estava a melhorar. Várias ONGs discordam dessa afirmação.

"O fim do TPS não corresponde à realidade das circunstâncias no Afeganistão", disse o presidente e diretor executivo da Global Refuge, Krish O'Mara Vignarajah, num comunicado.

"As condições continuam terríveis, especialmente para os aliados que apoiaram a missão dos EUA, bem como para as mulheres, raparigas, minorias religiosas e grupos étnicos visados pelos talibãs."