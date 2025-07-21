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ONU preocupada com a detenção de mulheres afegãs pelos Talibãs por violação do código de vestuário

Um combatente talibã mantém-se de guarda enquanto as mulheres esperam para receber rações alimentares distribuídas por um grupo de ajuda humanitária em Cabul, 23 de maio de 2023
Um combatente talibã mantém-se de guarda enquanto as mulheres esperam para receber rações alimentares distribuídas por um grupo de ajuda humanitária em Cabul, 23 de maio de 2023 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
Publicado a
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Os talibãs, que regressaram ao poder em 2021, reprimiram a forma como as mulheres se vestem e se comportam em público, nomeadamente através das chamadas leis da moralidade, que as proíbem de mostrar o rosto fora de casa.

As Nações Unidas manifestaram esta segunda-feira a sua preocupação com a detenção de mulheres e raparigas afegãs pelos talibãs por alegadamente não respeitarem o código de vestuário das autoridades.

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"Estes incidentes servem para isolar ainda mais as mulheres e as raparigas, contribuem para um clima de medo e corroem a confiança do público", acrescentou a missão, sem especificar o número de detenções, idades e locais onde foram detidas.

A missão das Nações Unidas exortou o governo talibã a "pôr termo às políticas e práticas" que restringem os direitos humanos e as liberdades fundamentais das mulheres e das raparigas, nomeadamente a proibição da educação para além do sexto ano.

Nenhum membro dos Talibãs estava disponível para comentar o assunto.

Combatentes talibãs patrulham perto da fronteira fechada de Torkham com o Paquistão, 3 de março de 2025
Combatentes talibãs patrulham perto da fronteira fechada de Torkham com o Paquistão, 3 de março de 2025 AP Photo

Em maio de 2022, o governo talibã emitiu um decreto que exigia que as mulheres mostrassem apenas os olhos e recomendava que usassem uma burca da cabeça aos pés.

Os Talibãs, que regressaram ao poder em 2021, têm vindo a reprimir a forma como as mulheres se vestem e se comportam em público, nomeadamente através das chamadas leis da moralidade, que as proíbem de mostrar o rosto fora de casa.

A missão das Nações Unidas no Afeganistão declarou estar preocupada com a detenção de "numerosas" mulheres e raparigas em Cabul, entre 16 e 19 de julho, que as autoridades alegaram não terem seguido as instruções relativas ao uso do hijab, o lenço islâmico.

Em janeiro de 2024, o ministério dos Vícios e das Virtudes do país afirmou ter detido mulheres na capital afegã por usarem um "hijab incorreto".

O porta-voz do ministério, Abdul Ghafar Farooq, não disse quantas mulheres foram detidas nem o que constituía um mau hijab.

Raparigas vão à escola no primeiro dia do novo ano letivo em Cabul, 25 de março de 2023
Raparigas vão à escola no primeiro dia do novo ano letivo em Cabul, 25 de março de 2023 AP Photo

A missão das Nações Unidas disse na altura que estava a investigar as alegações de maus tratos infligidos às mulheres e de extorsão em troca da sua libertação.

Os talibãs assumiram o controlo do Afeganistão, em agosto de 2021, após a retirada das forças dos EUA e da NATO.

Desde então, a administração tem procurado o reconhecimento internacional, ao mesmo tempo que aplica a sua interpretação da lei islâmica.

Em julho, deste ano, a Rússia tornou-se o único país do mundo a conceder o reconhecimento formal.

Outras fontes • AP

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