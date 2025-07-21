Os talibãs, que regressaram ao poder em 2021, reprimiram a forma como as mulheres se vestem e se comportam em público, nomeadamente através das chamadas leis da moralidade, que as proíbem de mostrar o rosto fora de casa.
As Nações Unidas manifestaram esta segunda-feira a sua preocupação com a detenção de mulheres e raparigas afegãs pelos talibãs por alegadamente não respeitarem o código de vestuário das autoridades.
"Estes incidentes servem para isolar ainda mais as mulheres e as raparigas, contribuem para um clima de medo e corroem a confiança do público", acrescentou a missão, sem especificar o número de detenções, idades e locais onde foram detidas.
A missão das Nações Unidas exortou o governo talibã a "pôr termo às políticas e práticas" que restringem os direitos humanos e as liberdades fundamentais das mulheres e das raparigas, nomeadamente a proibição da educação para além do sexto ano.
Nenhum membro dos Talibãs estava disponível para comentar o assunto.
Em maio de 2022, o governo talibã emitiu um decreto que exigia que as mulheres mostrassem apenas os olhos e recomendava que usassem uma burca da cabeça aos pés.
Os Talibãs, que regressaram ao poder em 2021, têm vindo a reprimir a forma como as mulheres se vestem e se comportam em público, nomeadamente através das chamadas leis da moralidade, que as proíbem de mostrar o rosto fora de casa.
A missão das Nações Unidas no Afeganistão declarou estar preocupada com a detenção de "numerosas" mulheres e raparigas em Cabul, entre 16 e 19 de julho, que as autoridades alegaram não terem seguido as instruções relativas ao uso do hijab, o lenço islâmico.
Em janeiro de 2024, o ministério dos Vícios e das Virtudes do país afirmou ter detido mulheres na capital afegã por usarem um "hijab incorreto".
O porta-voz do ministério, Abdul Ghafar Farooq, não disse quantas mulheres foram detidas nem o que constituía um mau hijab.
A missão das Nações Unidas disse na altura que estava a investigar as alegações de maus tratos infligidos às mulheres e de extorsão em troca da sua libertação.
Os talibãs assumiram o controlo do Afeganistão, em agosto de 2021, após a retirada das forças dos EUA e da NATO.
Desde então, a administração tem procurado o reconhecimento internacional, ao mesmo tempo que aplica a sua interpretação da lei islâmica.
Em julho, deste ano, a Rússia tornou-se o único país do mundo a conceder o reconhecimento formal.