As Nações Unidas manifestaram esta segunda-feira a sua preocupação com a detenção de mulheres e raparigas afegãs pelos talibãs por alegadamente não respeitarem o código de vestuário das autoridades.

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"Estes incidentes servem para isolar ainda mais as mulheres e as raparigas, contribuem para um clima de medo e corroem a confiança do público", acrescentou a missão, sem especificar o número de detenções, idades e locais onde foram detidas.

A missão das Nações Unidas exortou o governo talibã a "pôr termo às políticas e práticas" que restringem os direitos humanos e as liberdades fundamentais das mulheres e das raparigas, nomeadamente a proibição da educação para além do sexto ano.

Nenhum membro dos Talibãs estava disponível para comentar o assunto.

Combatentes talibãs patrulham perto da fronteira fechada de Torkham com o Paquistão, 3 de março de 2025 AP Photo

Em maio de 2022, o governo talibã emitiu um decreto que exigia que as mulheres mostrassem apenas os olhos e recomendava que usassem uma burca da cabeça aos pés.

Os Talibãs, que regressaram ao poder em 2021, têm vindo a reprimir a forma como as mulheres se vestem e se comportam em público, nomeadamente através das chamadas leis da moralidade, que as proíbem de mostrar o rosto fora de casa.

A missão das Nações Unidas no Afeganistão declarou estar preocupada com a detenção de "numerosas" mulheres e raparigas em Cabul, entre 16 e 19 de julho, que as autoridades alegaram não terem seguido as instruções relativas ao uso do hijab, o lenço islâmico.

Em janeiro de 2024, o ministério dos Vícios e das Virtudes do país afirmou ter detido mulheres na capital afegã por usarem um "hijab incorreto".

O porta-voz do ministério, Abdul Ghafar Farooq, não disse quantas mulheres foram detidas nem o que constituía um mau hijab.

Raparigas vão à escola no primeiro dia do novo ano letivo em Cabul, 25 de março de 2023 AP Photo

A missão das Nações Unidas disse na altura que estava a investigar as alegações de maus tratos infligidos às mulheres e de extorsão em troca da sua libertação.

Os talibãs assumiram o controlo do Afeganistão, em agosto de 2021, após a retirada das forças dos EUA e da NATO.

Desde então, a administração tem procurado o reconhecimento internacional, ao mesmo tempo que aplica a sua interpretação da lei islâmica.

Em julho, deste ano, a Rússia tornou-se o único país do mundo a conceder o reconhecimento formal.