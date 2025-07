PUBLICIDADE

Segundo um relatório da ONU, os talibãs torturaram e ameaçaram cidadãos afegãos que foram forçados a regressar do Irão e do Paquistão devido à sua identidade ou história pessoal.

O Paquistão e o Irão estão a expulsar milhões de afegãos que vivem ilegalmente nos seus países, segundo as autoridades locais.

As autoridades afegãs apelaram ao regresso dos cidadãos, prometendo amnistia a todos os que partiram após o regresso dos talibãs ao poder em 2021.

No entanto, os grupos de defesa dos direitos humanos e a ONU têm alertado repetidamente que alguns dos que regressam correm o risco de serem perseguidos devido ao seu género, profissão ou ligações à antiga administração apoiada pelo Ocidente.

Segundo o relatório da missão da ONU no Afeganistão, algumas pessoas foram vítimas de graves violações dos direitos humanos, enquanto outras se esconderam ou mudaram de local por receio de represálias por parte dos talibãs.

Refugiados afegãos que regressaram após terem fugido do Irão para escapar à deportação reúnem-se numa instalação do ACNUR perto da passagem Islam Qala, na província ocidental AP Photo

As violações incluem tortura, maus tratos, detenções arbitrárias e ameaças à segurança pessoal por parte dos Talibãs, segundo o relatório.

Um antigo funcionário do governo disse à missão da ONU que, após o seu regresso ao Afeganistão em 2023, foi detido e severamente torturado com paus e cabos. Foi afogado e sujeito a uma execução simulada.

Uma pessoa não-binária disse que foi severamente espancada, incluindo com a parte de trás de uma arma.

Volker Türk, o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, afirmou que ninguém deve ser reenviado para um país onde corre o risco de ser perseguido devido à sua identidade ou história pessoal.

Esta situação é ainda mais acentuada no caso das mulheres e raparigas afegãs, que foram sujeitas a uma série de medidas "que equivalem a perseguições baseadas apenas no seu género", acrescentou.

Refugiados afegãos repatriados chegam a um campo após cruzarem a fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão em Torkham AP Photo

Os Talibãs impuseram severas restrições às raparigas e mulheres afegãs, cortando-lhes o acesso à educação para além dos 12 anos de idade, à maioria dos empregos e ao acesso a muitos espaços públicos.

Em resposta ao relatório, as autoridades talibãs negaram ter maltratado os retornados afegãos e rejeitaram as alegações de detenção, violência, intimidação ou retaliação contra pessoas devido à sua identidade ou história pessoal.

Os afegãos que regressam dos países vizinhos dispõem de facilidades relacionadas com a documentação, o transporte, a reinstalação e outros apoios jurídicos, afirmaram, enquanto o Ministério da Administração Interna proporciona um "acolhimento caloroso".

Também apelaram à missão da ONU para que evitasse as deportações forçadas, acrescentando que as Nações Unidas, no seu conjunto, "não devem hesitar" em fornecer as necessidades básicas aos refugiados, tais como alimentos, medicamentos, abrigo e educação.

Um futuro incerto

Os afegãos que deixaram a sua pátria aos milhões ao longo de décadas estão a ser empurrados para fora em campanhas de expulsão, como as do Irão e do Paquistão, ou enfrentam um futuro incerto devido à redução do apoio aos refugiados.

Na segunda-feira, milhares de afegãos nos EUA perderam a proteção contra a deportação depois de um tribunal federal de recurso se ter recusado a adiar a decisão da administração do Presidente Donald Trump de pôr termo ao seu estatuto legal.

Na sua decisão de pôr fim ao Estatuto de Proteção Temporária para os afegãos, os funcionários da Segurança Interna dos EUA afirmaram que a situação no seu país de origem estava a melhorar.

Mas os grupos que ajudam os afegãos com este estatuto dizem que o país continua a ser extremamente perigoso.

A suspensão de um programa de refugiados pela administração Trump, em janeiro, deixou milhares de afegãos retidos, particularmente no Paquistão, e a proibição de viajar para os afegãos diminuiu ainda mais as suas esperanças de reinstalação nos EUA.