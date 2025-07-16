Dois homens ajoelham-se no chão - mãos aparentemente atadas atrás das costas e cabeças cobertas com sacos de plástico pretos - enquanto outros, armados, os cercam, olham para a câmara e fazem uma exigência arrepiante.

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"Ciao Italia. Se querem que os vossos dois cidadãos regressem em segurança a Itália, têm de nos enviar 5 mil milhões de dólares em bitcoin", dizem os homens que empunham uma espingarda num vídeo amplamente partilhado no X, incluindo por muitas contas ligadas aos Talibãs.

O vídeo do suposto refém sofre uma reviravolta quando os captores retiram os sacos pretos e revelam dois jovens sorridentes, que levantam o polegar e dizem: "Bem-vindos ao Afeganistão!"

O resto do vídeo de 30 segundos - que na realidade é um vídeo promocional feito por uma agência de turismo - mostra os visitantes a visitar comunidades com os seus anfitriões afegãos, a brincar com crianças, a fotografar a natureza, a comer comida local e a experimentar roupas num mercado.

Um vídeo anterior produzido pela Raza Afghanistan segue o mesmo modelo, mas com uma ameaçadora "Mensagem para a América" antes de as supostas vítimas serem reveladas como turistas norte-americanos, e uma montagem subsequente mostra-os a desfrutar de uma visita ao país.

O vídeo mostra ainda os homens a examinar uma espingarda de assalto de fabrico americano, rindo-se do facto de a segurança não estar ligada, a comer grandes melancias e os seus anfitriões afegãos a fazer flexões no cano de um tanque, entre outras cenas.

As acrobacias nas redes sociais fazem lembrar os vídeos de execução de reféns, como a decapitação do jornalista norte-americano Daniel Pearl, em 2002, no Paquistão, e a decapitação de James Foley, também repórter dos EUA, em 2014, pelo grupo Estado Islâmico na Síria.

As reações aos vídeos de Raza Afghanistan no X têm variado entre elogios à "grande promoção e conceito único" e críticas à falta de mulheres nas imagens e à falta de vontade de visitar um país onde os direitos das mulheres e das raparigas são tão severamente restringidos.

Numa publicação recente no Instagram, o fundador da agência de viagens, Yosaf Aryubi, explicou como queria desafiar os estereótipos - e disse que não tinha "qualquer afiliação com qualquer governo".

"Também compreendem que os meios de comunicação social e Hollywood pintaram as montanhas do Afeganistão e aqueles que as protegem como sendo impiedosas e perversas", escreveu Aryubi, 28 anos, que cresceu nos EUA e agora divide o seu tempo entre a Califórnia e Cabul.

"É uma bênção poder partilhar experiências no país para onde não pude viajar muito devido à situação durante os 20 anos de ocupação."

Talibãs de olho no boom do turismo

Quase quatro anos depois de terem tomado o controlo do Afeganistão, os Talibãs estão cada vez mais ansiosos por atrair turistas para o país e aumentar as receitas da indústria incipiente.

O isolamento do Afeganistão no palco mundial, em grande parte devido às restrições impostas às mulheres e raparigas, deixou grande parte dos seus 41 milhões de habitantes atolados na pobreza. Enquanto luta para atrair investimento estrangeiro, o potencial do turismo está longe de estar perdido para o governo.

"O povo afegão é caloroso e acolhedor e deseja receber turistas de outros países e interagir com eles", disse o vice-ministro do Turismo, Qudratullah Jamal, numa entrevista no mês passado.

"O turismo traz muitos benefícios para um país. Analisámos esses benefícios e pretendemos que a nossa nação tire o máximo partido deles", acrescentou.

ARQUIVO: Afegãos tiram selfies no renovado Palácio Darul Aman em Cabul, Afeganistão, quarta-feira, 24 de abril de 2024 Siddiqullah Alizai/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Cerca de 9.000 turistas estrangeiros visitaram o Afeganistão no ano passado, enquanto cerca de 3.000 pessoas chegaram nos primeiros três meses deste ano, de acordo com o Ministério do Turismo.

Quatro décadas de conflitos quase contínuos afastaram quase todos os turistas deste país sem litoral, com montanhas imponentes, desfiladeiros profundos e milénios de história.

A tomada do poder pelos Talibãs, em agosto de 2021, contra um governo apoiado pelos EUA, surpreendeu o mundo e provocou a fuga de milhares de afegãos.

Embora o derramamento de sangue provocado pelos frequentes atentados bombistas e suicidas tenha praticamente terminado, continuam a ocorrer ataques esporádicos, bem como raptos e detenções de estrangeiros.

Os homens armados do EI mataram seis pessoas, incluindo três turistas espanhóis, num ataque em maio de 2024 em Bamiyan, uma das principais atrações turísticas do país, onde Budas gigantes centenários esculpidos nas falésias foram explodidos pelos Talibãs em 2001.

Em fevereiro deste ano, um casal britânico na casa dos 70 anos, que dirigia programas educativos no Afeganistão, foi detido pelos Talibãs. Em abril, um porta-voz do Ministério do Interior dos Taliban afirmou que Peter e Barbie Reynolds estavam a ser investigados por uma "pequena questão" e que em breve seriam julgados por um tribunal baseado na lei islâmica.

Entretanto, George Glezmann, um turista norte-americano que tinha sido detido quando visitava Cabul em 2022, foi libertado em março, depois de mais de dois anos.