Talibãs negam que casal britânico detido em prisão afegã esteja a ser maltratado

Os talibãs afirmaram na quarta-feira que estão a ser envidados esforços para libertar um casal britânico de uma prisão afegã e negaram que os seus direitos estejam a ser violados, apesar das preocupações dos seus familiares e dos funcionários da ONU.

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Peter e Barbie Reynolds, na casa dos 70 anos, foram presos no início de fevereiro depois de terem sido levados da sua casa na província de Bamiyan para a capital, Cabul.

O casal dirige uma organização que oferece programas de educação e formação. Membros da família no Reino Unido afirmaram que o casal está a ser maltratado e que foi detido sob acusações não reveladas.

Na segunda-feira, especialistas em direitos humanos da ONU apelaram à libertação do casal, alertando para o facto de a sua saúde se estar a deteriorar rapidamente, e de correrem o risco de sofrer danos irreparáveis ou mesmo de morrer.

O ministro dos Negócios Estrangeiros dos talibãs, Amir Khan Muttaqi, rejeitou as preocupações sobre as violações dos direitos.

Combatentes talibãs montam guarda em Cabul, 26 de dezembro de 2022 AP Foto

"Eles estão em contacto permanente com as suas famílias", disse Muttaqi aos jornalistas durante uma conferência de imprensa em Cabul, na quarta-feira.

"Os serviços consulares estão disponíveis. Estão a ser desenvolvidos esforços para garantir a sua libertação. Estes passos ainda não estão concluídos. Os seus direitos humanos estão a ser respeitados. Estão a ter pleno acesso a tratamento, contacto e alojamento", acrescentou.

Mas Muttaqi não indicou quais as medidas que estão a ser tomadas para garantir a libertação do casal.

De acordo com os peritos da ONU, o período de detenção do casal Reynolds incluiu uma estadia numa instalação de segurança máxima e, mais tarde, em celas subterrâneas, antes de serem transferidos para celas à superfície na Direção-Geral de Informações em Cabul.

Peter necessita de medicação para o coração e, durante a sua detenção, sofreu duas infeções oculares, bem como tremores intermitentes na cabeça e no braço esquerdo. Recentemente teve um colapso, segundo o comunicado da ONU, enquanto Barbie sofre de anemia e continua fraca.

"É desumano mantê-los presos em condições tão degradantes e ainda mais preocupante quando a sua saúde é tão frágil", afirmaram os peritos da ONU, que apelaram à sua transferência imediata para um hospital civil.

Os filhos adultos do casal disseram num comunicado, no domingo, que Peter e Barbie não têm cama, nem mobília e dormem num colchão no chão. O rosto de Peter está vermelho, a descascar e a sangrar, provavelmente devido ao regresso de um cancro de pele que precisa de ser removido com urgência.

"Nós, os seus quatro filhos adultos, escrevemos duas vezes em privado aos dirigentes talibãs, pedindo-lhes que respeitem as suas convicções de compaixão, misericórdia, justiça e dignidade humana", afirmaram os filhos do casal.

Segundo a família, funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido (FCDO) visitaram o casal na semana passada.

"Estamos a apoiar a família de dois cidadãos britânicos que estão detidos no Afeganistão", disse um porta-voz do FCDO.