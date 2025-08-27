Duas crianças mortas e outras 17 feridas em tiroteio numa escola de Minneapolis

Pelo menos dois estudantes foram mortos e outros 17 estão em estado crítico após um tiroteio na manhã de quarta-feira na Escola Católica Annunciation, em Minneapolis.

O atirador suicidou-se após o ataque.

Em conferência de imprensa, o chefe da polícia de Minneapolis, Brian O'Hara, condenou a "pura crueldade e cobardia" do tiroteio, que ocorreu na igreja da escola durante a missa matinal.

Armado com uma espingarda, uma caçadeira e uma pistola, Robin Westman, de 23 anos, aproximou-se da lateral da igreja e disparou dezenas de tiros pelas janelas em direção às crianças sentadas nos bancos durante a missa na Escola Católica Annunciation, pouco antes das 8:30, disse O'Hara.

As crianças que morreram tinham 8 e 10 anos. Outras 14 crianças e três paroquianos octogenários ficaram feridos, mas devem sobreviver, disse o chefe.

O governador da cidade de Minneapolis, Tim Walz, reagiu no X. "Estou a rezar pelos nossos filhos e professores cuja primeira semana de aulas foi marcada por este horrível ato de violência", escreveu.

O Children's Minnesota, um hospital de trauma pediátrico, informou em comunicado que cinco crianças foram admitidas para tratamento.

O Hennepin Healthcare, que tem o maior serviço de urgências do Minnesota, também confirmou que estava a tratar pacientes vítimas do tiroteio.

Pais aguardam notícias dos seus filhos após um tiroteio em massa na Igreja da Anunciação, em Minneapolis, em 27 de agosto de 2025. AP Photo

Enquanto a polícia, o FBI e outros agentes federais e as ambulâncias convergiam para a escola, o presidente Donald Trump disse, num post no Truth Social, que fora informado sobre o "trágico tiroteio" e que a Casa Branca continuaria a monitorizá-lo.

O diretor do FBI, Kash Patel, disse no X que o tiroteio está a ser investigado como um ato de terrorismo doméstico e um crime de ódio contra católicos.

O'Hara disse que a polícia ainda não encontrou qualquer relação entre o atirador e a igreja, nem determinou um motivo para o derramamento de sangue. O chefe disse, no entanto, que os investigadores estavam a examinar uma publicação nas redes sociais que parecia mostrar o atirador no local.

O chefe da polícia acrescentou que Westman não tinha um extenso registo criminal conhecido e acredita-se que tenha agido sozinho.

A escola foi evacuada e as famílias dos alunos foram posteriormente encaminhadas para uma "zona de reunificação" na escola.

Fundada em 1923, a escola, que vai do pré-escolar até aos 13-14 anos, estava a realizar uma missa matinal no primeiro dia do semestre, de acordo com o seu site.

Publicações recentes da escola nas redes sociais mostram crianças a sorrir

num para marcar o regresso às aulas, segurando projetos de arte de verão e a brincarem juntas.

O tiroteio foi o último de uma série de tiroteios fatais na cidade em menos de 24 horas.

Uma pessoa morreu e seis outras ficaram feridas num tiroteio na tarde de terça-feira no exterior de uma escola secundária em Minneapolis. Horas mais tarde, duas pessoas morreram noutros dois tiroteios na cidade.

O trágico episódio desta quarta-feira na escola seguiu-se a uma série de chamadas falsas sobre supostos tiroteios em pelo menos uma dúzia de campus universitários dos EUA.

Os avisos falsos, por vezes com sons de tiros em fundo, levaram as universidades a emitir mensagens de texto para "correr, esconder, lutar" e assustaram os estudantes de todo o país no início do ano letivo.