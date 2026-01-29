Tom Homan, o "czar das fronteiras" do presidente Donald Trump, disse esta quinta-feira estar a restaurar a lei e a ordem após os distúrbios em Minneapolis provocados pela morte de dois manifestantes por agentes do Serviço de Imigração e Alfândegas (ICE).

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Homan chegou à maior cidade do Minnesota esta semana, numa altura em que os protestos aumentam, empresas fecham e os líderes locais desafiam abertamente a repressão do governo federal contra a imigração.

"Estou no terreno desde segunda-feira para restabelecer a lei e a ordem nesta cidade amada por muitos e para trabalhar em conjunto para afastar as ameaças à comunidade", disse Homan numa conferência de imprensa, nos seus primeiros comentários no local.

Falando sobre as conversas que tem tido em Minneapolis, Homan disse aos jornalistas que, mesmo entre a raiva e a tristeza, havia pontos em comum. "Uma coisa em que concordámos, em todas as pessoas com quem falei concordaram, foi que a segurança da comunidade é fundamental", disse.

O destacamento de Homan marca uma mudança em relação à repressão da imigração liderada pelo comandante da Patrulha de Fronteira Greg Bovino, alegadamente despromovido como parte dos esforços de Trump para diminuir as tensões no Minnesota.

A cidade está a ser palco de fortes protestos furiosos eclodiram depois dois residentes civis terem sido mortos a tiro por agentes federais.

Tom Homan, apelidado "czar da fronteiras" pela Casa Branca AP Photo

Renee Good, de 37 anos, foi baleada à queima-roupa a 7 de janeiro, quando aparentemente tentava afastar-se dos agentes que se aglomeravam à volta do seu carro que, segundo eles, lhes estava a bloquear o caminho. A 24 de janeiro, o enfermeiro de cuidados intensivos Alex Pretti, também de 37 anos, foi igualmente baleado e morto por agentes da imigração em Minneapolis, durante protestos.

Estas mortes galvanizaram milhares de pessoas que saíram às ruas de Minneapolis para protestar contra a presença do ICE na cidade liderada pelos democratas.

Restaurantes, atrações locais e outras empresas fecharam as portas como parte de um ato coordenado de desafio contra a operação federal de imigração em curso há várias semanas no estado.

O que é o ICE?

O ICE foi formado como parte da Lei de Segurança Interna de 2002, que surgiu como parte da resposta aos ataques terroristas de 2001 em solo americano.

A legislação criou o Departamento de Segurança Interna (DHS), com o ICE como uma das suas agências subsidiárias.

Desde que regressou à Casa Branca, Trump expandiu significativamente o ICE, tornando-o na principal agência na execução da iniciativa de deportação em massa da administração.

Pessoas reunidas durante uma vigília no local onde Alex Pretti foi baleado e morto por agentes federais de imigração em Minneapolis, 28 de janeiro de 2026 AP Photo

O ICE é responsável pela aplicação da lei da imigração e efetua investigações sobre a imigração clandestina. Desempenha também um papel fundamental no afastamento dos imigrantes sem documentos dos Estados Unidos.

O orçamento do ICE disparou durante o segundo mandato de Trump e é atualmente a agência de aplicação da lei mais bem financiada, com 85 mil milhões de dólares (71 mil milhões de euros).

Esse aumento no financiamento aconteceu graças ao One Big Beautiful Bill Act, uma lei federal de 900 páginas promulgada em julho passado, que viu o orçamento do ICE disparar, depois de durante anos ter andado a volta dos 10 mil milhões de dólares.

Trump e a sua administração têm defendido consistentemente o ICE e as suas acções, citando o sucesso na redução das taxas de criminalidade nos EUA. Por sua vez, o presidente dos EUA culpou os democratas pelo que descreve como o "caos" das últimas semanas.

"Durante os quatro anos do corrupto Joe Biden e da liderança falhada dos democratas, dezenas de milhões de criminosos estrangeiros ilegais entraram no nosso país, incluindo centenas de milhares de assassinos, violadores, raptores, traficantes de droga e terroristas condenados", disse Trump numa publicação na sua plataforma Truth Social, no domingo à noite.

"Nos cinco estados governados pelos republicanos, o ICE prendeu 150.245 criminosos estrangeiros ilegais no ano passado, sem protestos, tumultos ou caos", acrescentou.

Agentes do ICE caminham por entre uma nuvem do seu próprio gás lacrimogéneo no local onde os agentes federais alvejaram mortalmente Alex Pretti em Minneapolis, 24 de janeiro de 2026 AP Photo

Entretanto, os democratas do Senado ameaçam bloquear a legislação de financiamento ao DHS e várias outras agências, potencialmente aproximando os serviços governamentais de um novo shutdown.

Os democratas exigem que os republicanos e a Casa Branca concordem com novas restrições à repressão da imigração.

O líder democrata do Senado, Chuck Schumer, disse na quarta-feira que os democratas não darão os votos necessários até que o ICE seja "controlado e revisto": "O povo americano apoia a aplicação da lei. Apoia a segurança das fronteiras. Não apoia que o ICE aterrorize as nossas ruas e mate cidadãos norte-americanos", afirmou.