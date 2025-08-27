Trump exige pena de morte para todos os casos de homicídio em Washington DC

Durante uma reunião da sua administração na Casa Branca, na terça-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o seu governo vai pedir a pena de morte para todos os homicídios em Washington, DC, como parte de uma repressão ao crime na capital.

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"Vamos pedir a pena de morte", disse Trump, chamando à pena capital uma "prevenção muito forte".

A maioria dos homicídios em Washington é processada ao abrigo da lei local no Tribunal Superior de DC, onde a pena mais severa que os procuradores podem aplicar é a prisão perpétua.

Os procuradores podem levar as acusações de homicídio ao tribunal federal em determinadas condições, e as leis federais estabelecem então se um crime é elegível para a pena de morte.

Washington DC e quase duas dúzias de estados aboliram a pena de morte.

De acordo com o Centro de Informação sobre a Pena de Morte, os estudos não encontraram "provas significativas" de que a aplicação da pena de morte dissuade o crime.

"Não sou um ditador"

No início deste mês, Trump enviou centenas de militares para a capital dos EUA, como parte do que disse ser uma repressão ao crime. E, nos últimos dias, algumas unidades da Guarda Nacional dos EUA que patrulham Washington começaram a transportar armas.

Trump está também a ponderar a possibilidade de expandir o destacamento para outras cidades lideradas pelos democratas, como Baltimore, Chicago e Nova Iorque.

A medida provocou reações dos críticos e dos líderes democratas em ambos os estados, o que levou Trump a rejeitar mais uma vez as acusações de que é um ditador e a insistir que algumas pessoas no país disseram que um poderia fazer falta.

"A frase é que sou um ditador, mas acabo com o crime. Por isso, muita gente diz que, se é esse o caso, preferia ter um ditador. Mas eu não sou um ditador. Só sei como acabar com o crime", disse o presidente ao governo na terça-feira.