Zelenskyy procura falar com Trump e líderes europeus para discutir lentidão dos esforços de paz

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, disse na sexta-feira que as autoridades de Kiev pretendem reunir-se com o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, e com os líderes europeus na próxima semana para discutir os esforços para pôr fim à guerra de mais de três anos na Rússia.

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As reuniões propostas parecem ter como objetivo dar um novo impulso ao esforço de paz, uma vez que Zelenskyy expressou a sua frustração com aquilo a que chamou a falta de envolvimento construtivo da Rússia no processo.

Trump manifestou o seu desagrado pelo facto de o líder russo, Vladimir Putin, ter protelado uma proposta dos EUA de conversações de paz diretas com Zelenskyy e disse, há uma semana, que esperava decidir os próximos passos dentro de duas semanas se não fossem agendadas conversações diretas.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy reage durante a sua conferência de imprensa em Kiev, em 29 de agosto de 2025 AP Photo

Andriy Yermak, chefe do gabinete presidencial da Ucrânia, deverá reunir-se com o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, em Nova Iorque, na sexta-feira, para discutir os preparativos para as próximas reuniões, disse Zelenskyy durante a sua conferência de imprensa.

Zelenskyy também adiantou, aos jornalistas em Kiev, que esperava "várias reuniões em diferentes locais" com os líderes europeus na próxima semana.

Os negociadores ucranianos têm tentado fazer avançar o processo de paz #através de conversações no Qatar, na Arábia Saudita, na Turquia, nos Emirados Árabes Unidos, na Suíça e nos EUA", disse.

A Ucrânia aceitou uma proposta dos EUA para um cessar-fogo e um encontro entre Putin e Zelenskyy, mas Moscovo levantou objeções.

No mês passado, o presidente dos EUA queixou-se de que Putin "fala bem e depois bombardeia toda a gente", mas também criticou os ataques da Ucrânia à Rússia, e um grande ataque de mísseis e drones contra a Ucrânia durante a noite de quinta-feira, que matou pelo menos 23 pessoas, não mereceu qualquer condenação pública por parte da Casa Branca.

Ucrânia quer líderes envolvidos

Zelenskyy acusou a Rússia de arrastar as negociações, nomeadamente ao adiar uma cimeira Rússia-Ucrânia, argumentando que as bases para um possível acordo de paz devem ser estabelecidas primeiro por funcionários de nível inferior antes de os líderes se poderem reunir.

Zelenskyy afirmou que este raciocínio é "artificial (...) porque querem mostrar aos Estados Unidos que são construtivos, mas não o são".

"Na minha opinião, os líderes devem ser envolvidos com urgência para chegar a acordos", disse Zelenskyy.

Presidente dos EUA, Donald Trump, segura uma foto sua com o presidente russo, Vladimir Putin, durante um anúncio no Salão Oval, em 22 de agosto de 2025 AP Photo

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, reiterou na sexta-feira a posição de Moscovo, segundo a qual Putin "não exclui" a possibilidade de se encontrar com Zelenskyy, mas só depois de se registarem progressos "a nível de peritos."

Uma cimeira "deve ser bem preparada para que possa finalizar o trabalho que deve ser realizado primeiro a nível de peritos", disse Peskov aos jornalistas durante a sua conferência telefónica diária.

"Nesta altura, não podemos dizer que o trabalho dos peritos está em pleno andamento, por assim dizer. Não, infelizmente, não. Mantemos o nosso interesse e a nossa disponibilidade para estas negociações."

Zelenskyy apela a mais armas

Zelenskyy apelou à aplicação rápida de sanções secundárias aos países que negoceiam com a Rússia, apoiando assim a sua economia de guerra.

As possíveis garantias de segurança pós-guerra que estão a ser avaliadas pelos países ocidentais para dissuadir uma nova invasão russa no futuro devem incluir um fornecimento seguro de armas para a Ucrânia, quer através da produção interna quer através do fornecimento ocidental, e armas americanas pagas pela Europa.

Os comentários de Zelenskyy surgiram depois de o número de mortos de um grande ataque de mísseis e drones russos em Kiev ter aumentado para 23, incluindo quatro crianças, segundo as autoridades na sexta-feira.

A Ucrânia precisa de sistemas de defesa aérea ocidentais mais sofisticados para combater este tipo de ataques.

Mais ações diplomáticas pela frente

Putin deverá participar numa reunião na China, a partir de domingo, que incluirá também o Irão e a Coreia do Norte, países que também ajudaram o esforço de guerra da Rússia.

A partir de 9 de setembro, os líderes mundiais deverão participar na Assembleia Geral da ONU, onde será provavelmente discutida a invasão em grande escala da Rússia.

Presidente chinês Xi Jinping e o presidente russo Vladimir Putin no Grande Palácio do Kremlin, em Moscovo, em 8 de maio de 2025. AP Photo

O Conselho do Atlântico, um grupo de reflexão de Washington, observou que os últimos presidentes dos EUA se têm esquivado a adotar uma linha mais dura com Putin por receio de um potencial conflito nuclear.

"Putin sabe que Washington e os seus aliados têm capacidade mais do que suficiente para inverter os seus ganhos na Ucrânia, mas é quase certo que duvida que os Estados Unidos tenham vontade de o fazer", afirmou o Atlantic Council numa avaliação feita esta semana.

Acrescentou que "a segunda administração Trump tem repetidamente assinalado que os Estados Unidos não têm interesses vitais em jogo nesta guerra."