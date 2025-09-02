PUBLICIDADE

Depois de se ter encontrado pela primeira vez com o líder russo Vladimir Putin e, em seguida, com o seu homólogo ucraniano Volodymyr Zelenskyy, em agosto, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que Washington teria uma ideia clara sobre se o fim da guerra de Moscovo na Ucrânia seria possível dentro de meio mês.

"Dentro de duas semanas saberemos se haverá paz na Ucrânia. Depois disso, talvez tenhamos de tomar um rumo diferente", afirmou Trump, a 21 de agosto.

Não explicou em pormenor o que isso implicaria, mas as intenções da Rússia na sua invasão total da Ucrânia não mudaram desde então.

O que aconteceu no terreno na Ucrânia nas últimas duas semanas?

A Rússia intensificou a sua ofensiva de verão no leste da Ucrânia, com o objetivo de ocupar toda a região de Donetsk - o principal alvo de Moscovo desde a primeira invasão em 2014.

As tropas russas concentraram-se explicitamente nas áreas de Dobropillia, Pokrovsk e Kostyantynivka. Em meados de agosto, terão penetrado nas defesas ucranianas e tomado temporariamente posições numa povoação próxima para apoiar outras operações ofensivas.

Kiev respondeu com o envio das suas melhores forças para a zona. A 12 de agosto, o corpo de elite Azov confirmou que tinha sido destacado para o setor de Pokrovsk para combater a ofensiva russa na região.

Um soldado da Guarda Nacional Ucraniana da 3.ª brigada "Spartan" assume a sua posição durante um treino não muito longe da linha da frente na direção de Pokrovsk AP Photo

Alguns dias mais tarde, Kiev informou que Pokrovsk tinha sido libertada dos grupos de sabotagem russos, que a penetração na zona de Dobropollia tinha sido travada e que algumas povoações tinham sido libertadas das tropas russas.

De acordo com o DeepState, um projeto interativo de informações de fonte aberta, o ritmo do avanço da Rússia na Ucrânia abrandou 18% em agosto.

"O aumento do território ocupado ao longo dos últimos dois anos e 11 meses é praticamente nulo", afirmou o DeepState.

As tropas de defesa ucranianas conseguiram retardar a ofensiva russa e libertar a área ocupada, embora Moscovo não tenha alterado a sua estratégia e claramente esperasse ocupar mais território para quaisquer possíveis negociações.

Intensificação dos ataques aéreos contra a Ucrânia

Paralelamente à sua ofensiva de verão nas regiões orientais, a Rússia intensificou significativamente os seus ataques aéreos contra cidades e civis ucranianos.

Desde a cimeira no Alasca entre Trump e Putin, a 15 de agosto, a Rússia lançou 3.372 mísseis e drones contra a Ucrânia.

A 28 de agosto, a Rússia lançou 629 armas de ataque aéreo, destruindo parcialmente os edifícios da União Europeia e do British Council em Kiev, levando a UE e o Reino Unido a convocar os principais diplomatas russos sediados nas suas capitais.

Pessoas observam uma casa destruída por um ataque russo em Kiev, 29 de agosto de 2025 AP Photo

Vinte e cinco pessoas, incluindo quatro crianças, foram mortas naquele que foi o segundo maior ataque aéreo de Moscovo desde a sua invasão em grande escala no início de 2022.

Um mês antes, a 29 de julho, a Rússia lançou o seu ataque mais mortífero contra a Ucrânia, matando 32 pessoas em Kiev.

Algumas semanas antes, a 9 de julho, Moscovo lançou o seu ataque aéreo mais significativo contra a Ucrânia, envolvendo 741 drones e mísseis.

Sem progressos diplomáticos por parte de Moscovo

Depois de se ter encontrado com Putin e Zelenskyy, Trump afirmou que o próximo passo deverá ser um encontro entre os presidentes da Ucrânia e da Rússia.

O presidente dos EUA descreveu essa reunião como crucial para pôr fim à guerra de Moscovo e admitiu a possibilidade de existirem duas reuniões: uma cimeira bilateral entre Zelenskyy e Putin, seguida de uma cimeira trilateral com a participação do presidente dos EUA.

Zelenskyy enviou os seus principais representantes para visitarem possíveis locais para uma reunião com Putin, incluindo o Qatar, a Arábia Saudita e a Turquia.

O mandado de detenção do Tribunal Penal Internacional (TPI) contra Putin pelo rapto de crianças ucranianas limita a escolha do local, uma vez que Putin corre o risco de ser detido em qualquer um dos 125 países membros do tribunal se entrar no seu território.

Alguns deles, como a Suíça e a Áustria, afirmaram estar dispostos a abrir uma exceção e prometeram não deter Putin se este viajasse para a reunião, o que poderia pôr fim à guerra contra a Ucrânia.

Mas não parece que o presidente russo vá a algum lado tão cedo.

Moscovo tem rejeitado repetidamente a possibilidade de conversações diretas entre Zelenskyy e Putin, invocando várias razões, incluindo o facto de os preparativos ainda não estarem concluídos, questionando a legitimidade de Zelenskyy e afirmando que nunca concordaram com qualquer reunião.

O assessor de política externa do Kremlin, Yuri Ushakov, que esteve presente na cimeira no Alasca em agosto, disse na terça-feira que não foi feito qualquer acordo entre Trump e Putin para se encontrarem com o líder ucraniano.

E agora?

Zelenskyy manifestou repetidamente a sua disponibilidade para uma reunião direta com Putin, instando os EUA a impor medidas mais rigorosas se a Rússia continuar a evitar essas conversações.

Ao anunciar um novo prazo de duas semanas para Moscovo, Trump afirmou que "adotará uma abordagem diferente" se não existirem progressos.

"Saberemos dentro de duas semanas se haverá paz na Ucrânia. Depois disso, talvez tenhamos de adotar uma abordagem diferente", declarou o presidente dos EUA há duas semanas.

Esta não é a primeira vez que Trump estabelece prazos para o Kremlin e ameaça adotar medidas mais duras contra Moscovo. No entanto, nenhuma das suas ameaças de prazos se concretizou até à data.

O presidente russo Vladimir Putin à chegada à cimeira da Organização de Cooperação de Xangai (SCO) em Tianjin, 1 de setembro de 2025 Sputnik

Entretanto, a Rússia terá reposicionado as suas forças de infantaria naval e aerotransportadas (VDV) de "elite" na região de Donetsk, vindas do norte de Sumy e da direção de Kherson, indicando a estratégia de Moscovo para a próxima ofensiva do outono de 2025.

A Rússia está mais uma vez a dar prioridade às direções de Dobropillia e Pokrovsk, tal como há um ano, ainda na esperança de conquistar Pokrovsk, avançar em direção a Dobropillia e contornar o cinturão fortificado da região de Donetsk, na Ucrânia, a partir do oeste.

A Rússia não só não mostra sinais de uma possível trégua, como continua a tentar ocupar toda a região de Donetsk, na Ucrânia, apesar das perdas significativas de efetivos.

O Kremlin também não planeia parar os seus ataques aéreos: Putin disse, na terça-feira, que Moscovo atacará instalações energéticas ucranianas.

Todos os Outonos, a Rússia intensifica os seus ataques contra as infraestruturas energéticas da Ucrânia, causando cortes de energia e problemas de aquecimento no inverno.

De visita à China esta semana, Putin confirmou mais uma vez que as suas intenções em relação à Ucrânia não mudaram e que Trump não o convenceu a parar.

Putin voltou a culpar o Ocidente e a NATO pela sua guerra total contra a Ucrânia durante o discurso na cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, indicando que não está disposto a pôr termo a esta guerra tão cedo.