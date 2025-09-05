Trump renomeia Departamento de Defesa dos EUA para Departamento de Guerra

O presidente dos EUA, Donald Trump pretende mudar o nome do Departamento de Defesa para Departamento de Guerra, como parte do seu esforço para projetar uma imagem forte do poder militar norte-americano.

Apesar de o líder republicano não poder formalmente alterar o nome do Departamento de Defesa — o ministério da defesa dos EUA — sem a aprovação do Congresso, Trump pretende autorizar o Pentágono a usar "títulos secundários" como "secretário de guerra" e "Departamento de Guerra" temporariamente.

A ordem também instrui o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, a recomendar possíveis medidas legislativas para renomear permanentemente o departamento.

Os planos foram divulgados por um funcionário da Casa Branca — que pediu anonimato antes do anúncio público — e detalhados numa ficha informativa da Casa Branca.

Após a Fox News revelar os planos para a ordem executiva, o chefe do Pentágono recorreu às redes sociais para partilhar uma publicação com a expressão "Departamento de Guerra".

Esta rebranding não surgiu do nada, uma vez que Trump e Hegseth têm falado repetidamente sobre mudar o nome do departamento, com Hegseth a criar até uma sondagem nas redes sociais sobre o tema em março.

Em declarações aos jornalistas em agosto, Trump afirmou, "todos gostam que tivemos uma história incrível de vitórias quando era o Departamento de Guerra. Depois mudámos para o Departamento de Defesa."

Confrontado com a possibilidade de que a mudança de nome exigiria um ato do Congresso, Trump disse aos jornalistas que "vamos simplesmente fazê-lo".

"Tenho a certeza de que o Congresso concordará, se necessário," acrescentou.

Anteriormente conhecido como Departamento de Guerra

Embora a ordem executiva de Trump tenha provocado uma controvérsia política e legal, o Departamento de Defesa foi originalmente chamado Departamento de Guerra quando foi criado em 1789, o mesmo ano em que a Constituição dos EUA entrou em vigor.

O departamento manteve este nome até 1947, quando, logo após a Segunda Guerra Mundial, o presidente Harry Truman assinou a Lei de Segurança Nacional, que fundiu os anteriormente separados Exército, Marinha e Força Aérea.

Um membro do 3º Regimento de Infantaria dos EUA, The Old Guard, bloqueia uma rua ao trânsito durante um funeral com honras militares completas no Cemitério Nacional de Arlington, 10 N AP Photo

Por sua vez, Truman rebatizou o ministério e chamou-o de Estabelecimento Militar Nacional.

No entanto, o Estabelecimento Militar Nacional teria uma vida curta, pois dois anos depois, em 1949, o braço governamental foi renomeado e passou a chamar-se Departamento de Defesa.

Série de mudanças apoiadas pela administração Trump

Esta medida é apenas a mais recente numa longa série de mudanças culturais que Hegseth tem implementado no Pentágono desde que assumiu o cargo no início do ano.

No início do seu mandato, Hegseth pressionou fortemente para eliminar o que via como os impactos da "cultura woke" no exército, não só eliminando os programas de diversidade do departamento, mas também removendo das bibliotecas e sites materiais considerados divisivos.

Assim, centenas de livros, que incluíam títulos sobre o Holocausto, foram revistos e removidos das academias militares.

ARQUIVO: O Secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, fala num evento com o Presidente Donald Trump em Washington, 3 de setembro de 2025 AP Photo

Entretanto, milhares de sites que honravam as contribuições de mulheres e grupos minoritários para o exército também foram apagados.

"Acho que o presidente e o secretário foram muito claros sobre isto — qualquer pessoa que diga no Departamento de Defesa que a diversidade é a nossa força está, francamente, errada," disse o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, aos jornalistas em março, quando questionado sobre estas decisões.

Hegseth também supervisionou a remoção de todas as tropas transgénero do exército em conformidade com uma ordem executiva assinada por Trump em janeiro. Pessoas transgénero afirmaram que a decisão foi tanto "desumanizante" quanto uma mostra de "crueldade aberta".