Trump renomeia Departamento de Defesa dos EUA para Departamento de Guerra

Embora a decisão do presidente dos EUA de renomear o Departamento de Defesa seja altamente controversa, o braço governamental teve esse nome até 1947.
O presidente dos EUA, Donald Trump pretende mudar o nome do Departamento de Defesa para Departamento de Guerra, como parte do seu esforço para projetar uma imagem forte do poder militar norte-americano.
Apesar de o líder republicano não poder formalmente alterar o nome do Departamento de Defesa — o ministério da defesa dos EUA — sem a aprovação do Congresso, Trump pretende autorizar o Pentágono a usar "títulos secundários" como "secretário de guerra" e "Departamento de Guerra" temporariamente.
A ordem também instrui o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, a recomendar possíveis medidas legislativas para renomear permanentemente o departamento.
Os planos foram divulgados por um funcionário da Casa Branca — que pediu anonimato antes do anúncio público — e detalhados numa ficha informativa da Casa Branca.
Após a Fox News revelar os planos para a ordem executiva, o chefe do Pentágono recorreu às redes sociais para partilhar uma publicação com a expressão "Departamento de Guerra".
Esta rebranding não surgiu do nada, uma vez que Trump e Hegseth têm falado repetidamente sobre mudar o nome do departamento, com Hegseth a criar até uma sondagem nas redes sociais sobre o tema em março.
Em declarações aos jornalistas em agosto, Trump afirmou, "todos gostam que tivemos uma história incrível de vitórias quando era o Departamento de Guerra. Depois mudámos para o Departamento de Defesa."
Confrontado com a possibilidade de que a mudança de nome exigiria um ato do Congresso, Trump disse aos jornalistas que "vamos simplesmente fazê-lo".
"Tenho a certeza de que o Congresso concordará, se necessário," acrescentou.
Anteriormente conhecido como Departamento de Guerra
Embora a ordem executiva de Trump tenha provocado uma controvérsia política e legal, o Departamento de Defesa foi originalmente chamado Departamento de Guerra quando foi criado em 1789, o mesmo ano em que a Constituição dos EUA entrou em vigor.
O departamento manteve este nome até 1947, quando, logo após a Segunda Guerra Mundial, o presidente Harry Truman assinou a Lei de Segurança Nacional, que fundiu os anteriormente separados Exército, Marinha e Força Aérea.
Por sua vez, Truman rebatizou o ministério e chamou-o de Estabelecimento Militar Nacional.
No entanto, o Estabelecimento Militar Nacional teria uma vida curta, pois dois anos depois, em 1949, o braço governamental foi renomeado e passou a chamar-se Departamento de Defesa.
Série de mudanças apoiadas pela administração Trump
Esta medida é apenas a mais recente numa longa série de mudanças culturais que Hegseth tem implementado no Pentágono desde que assumiu o cargo no início do ano.
No início do seu mandato, Hegseth pressionou fortemente para eliminar o que via como os impactos da "cultura woke" no exército, não só eliminando os programas de diversidade do departamento, mas também removendo das bibliotecas e sites materiais considerados divisivos.
Assim, centenas de livros, que incluíam títulos sobre o Holocausto, foram revistos e removidos das academias militares.
Entretanto, milhares de sites que honravam as contribuições de mulheres e grupos minoritários para o exército também foram apagados.
"Acho que o presidente e o secretário foram muito claros sobre isto — qualquer pessoa que diga no Departamento de Defesa que a diversidade é a nossa força está, francamente, errada," disse o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, aos jornalistas em março, quando questionado sobre estas decisões.
Hegseth também supervisionou a remoção de todas as tropas transgénero do exército em conformidade com uma ordem executiva assinada por Trump em janeiro. Pessoas transgénero afirmaram que a decisão foi tanto "desumanizante" quanto uma mostra de "crueldade aberta".