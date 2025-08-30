PUBLICIDADE

A neonazi Marla-Svenja Liebich, anteriormente Sven Liebich, não começou a cumprir a sua pena de prisão na prisão feminina de Chemnitz, como previsto. É agora procurada pelas autoridades, como explicou o Ministério Público. Existe uma ordem de execução contra Liebich.

Liebich terá fugido para o estrangeiro. A polícia confirmou que o facto é comprovado por uma gravação de áudio que foi reproduzida no exterior da prisão feminina. Cerca de 60 apoiantes tinham-se reunido à porta da prisão de Chemnitz para uma "festa de inauguração" planeada por Liebich.

"Ninguém sabia da minha decisão - nem advogado, nem família", escreveu Liebich nas redes sociais, no X. No post pode ver-se um cartaz com as palavras "Saudações de amor de Moscovo - James Bond" e a hashtag #runningwoman.

Ainda não se sabe se isto poderá ser uma referência ao local da fuga. Em todo o caso, Liebich está muito ativa no X no sábado de manhã. Num outro post, a neonazi escreve: "Uma verdadeira vantagem: mesmo em pequena, andei numa escola com aulas de russo prolongadas". "Agora apercebo-me de que muito disso ainda está na minha cabeça", continua Liebich.

Em 2023, Liebich foi condenada a um ano e meio de prisão, sem direito a liberdade condicional, por incitamento ao ódio, difamação e injúria - na altura, como homem. Com uma simples declaração, Liebich mudou de sexo e de nome próprio na Conservatória do Registo Civil de Schkeuditz, no noroeste da Saxónia, e é agora oficialmente considerada uma mulher.

Ainda não se sabe ao certo quais foram os motivos que levaram Liebich a alterar o seu registo de género. Em todo o caso, suspeita-se que só alterou o registo de género para gozar com a Lei da Autodeterminação e ser enviado para uma prisão de mulheres. Antes de alterar a entrada relativa ao género, Liebich tinha rotulado as pessoas queer como "parasitas da sociedade".

O ministro Federal do Interior, Alexander Dobrindt (CSU), acusou Liebich de abusar do regulamento. "A justiça, o público e os políticos estão a ser ridicularizados", afirmou à revista Stern. Dobrindt quer agora proteger melhor a Lei da Autodeterminação contra abusos.

Como é que este caso surgiu?

O incidente desencadeou todo um debate sobre a Lei da Autodeterminação. Mas como é que isso aconteceu em primeiro lugar?

Desde 1 de novembro de 2024, é suficiente uma simples declaração na conservatória do registo civil. Isto é regulado pela nova Lei da Autodeterminação do governo de coligação desfeito. O objetivo da Lei da Autodeterminação era facilitar às pessoas trans e não binárias a alteração do seu registo de género e do seu nome. No entanto, isso também facilitou o abuso.

"Precisamos agora de um debate sobre a forma de restabelecer regras claras contra o abuso da mudança de género", diz Dobrindt.

Isto significa que está a surgir uma nova disputa no governo. A CDU/CSU tinha pedido que fosse discutido um "novo regulamento". No acordo de coligação, foi acordada uma avaliação até julho de 2026, o mais tardar. No entanto, o parceiro de coligação SPD mantém-se fiel à lei.

Carmen Wegge, porta-voz do grupo parlamentar do SPD para a política jurídica, declarou ao ZDFheute: "Com o SPD, não haverá alterações à Lei da Autodeterminação". Falko Droßmann, porta-voz do grupo parlamentar do SPD para a política queer, também declarou ao Der Spiegel: "Rejeito claramente qualquer endurecimento geral da lei ou uma inversão da lei".

"O caso Liebich é uma tentativa deliberada de abuso por parte de um conhecido extremista de direita e não um problema estrutural com a Lei da Autodeterminação", disse Droßmann.

Críticas à Lei da Autodeterminação

Reem Alsalem, especialista das Nações Unidas em direitos das mulheres, alertou o Die Zeit para os perigos que a lei representa para as mulheres e raparigas. As mulheres que são afetadas pela violência masculina estão particularmente em risco, afirmou.

Faltam medidas de proteção para evitar que os autores de violência abusem da lei. As casas de abrigo para mulheres, os balneários ou as casas de banho partilhadas deixariam, portanto, de ser locais seguros. O governo federal rejeitou as críticas.