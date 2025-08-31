O exército de Telavive declarou, no domingo, ter abatido um porta-voz de longa data do braço armado do Hamas. O ministro israelita da Defesa, Israel Katz, identificou o porta-voz como se tratando de Abu Obeida, que terá sido morto durante o fim de semana.

O Hamas não se pronunciou de imediato sobre esta alegação.

A última declaração pública de Obeida foi divulgada na sexta-feira, quando Israel declarou Gaza uma "zona de combate" após o lançamento da sua ofensiva alargada, anunciada no início do mês e alvo de condenação a nível internacional.

Por essa via, anunciou que os militantes fariam o possível para proteger os reféns que permaneciam vivos, ainda que avisando que eles estariam em áreas de combate. Disse também que os restos mortais dos que já tinham perdido a vida "desapareceriam para sempre".

Israel tem estado a operar nos arredores da cidade de Gaza e no campo de refugiados de Jabalia há semanas, preparando o terreno para a sua ofensiva. Os militares intensificaram os ataques aéreos nas zonas costeiras da cidade, incluindo Rimal. Sendo que mais fumo também se ergueu sobre a cidade de Gaza no domingo.

Israel afirma que uma rede de túneis utilizada pelo Hamas ainda permanece na cidade sitiada, apesar de várias incursões em grande escala na área ao longo da sua ofensiva de quase 23 meses.