O presidente indonésio, Prabowo Subianto, cancelou uma visita prevista à China, onde deveria assistir à Parada da Vitória, que comemora o fim da Segunda Guerra Mundial e a rendição do Japão, a 3 de setembro. A cerimónia em Pequim será organizada pelo presidente Xi Jinping, que convidou vários líderes estrangeiros, incluindo o convidado de honra, o presidente russo Vladimir Putin.

O gabinete de Subianto anunciou publicamente a sua ausência. "O Presidente quer continuar a acompanhar diretamente a situação na Indonésia e procurar as melhores soluções", disse o porta-voz presidencial Prasetyo Hadi num vídeo no sábado.

"Por conseguinte, pede desculpa ao Governo chinês por não poder aceitar o convite."

Protestos em todo o país

As manifestações que começaram em Jacarta, na sexta-feira, estenderam-se a outras cidades. A causa imediata foi a morte de um estafeta, atropelado por um carro da polícia perto do Parlamento, na quinta-feira. Nesse mesmo dia, perto do parlamento, eclodiram violentos confrontos entre a polícia e os manifestantes, que protestam contra os aumentos salariais para os deputados.

Este é o primeiro grande desafio ao governo de Subianto, que está no poder há menos de um ano.

No sábado, os manifestantes incendiaram edifícios do parlamento regional em três províncias: Nusa Tenggara Ocidental, Pekalongan, em Java Central, e Cirebon, em Java Ocidental, noticiaram os meios de comunicação social locais.

Um dia antes, três pessoas morreram num incêndio no edifício do parlamento em Makasar, informou a agência de gestão de catástrofes.

Foi também utilizado gás lacrimogéneo contra manifestantes em Bali, uma ilha popular entre os turistas estrangeiros.

O papel das redes sociais

Segundo o Governo, o sentimento antigovernamental tem sido alimentado pela desinformação difundida nas redes sociais, incluindo o TikTok.

As autoridades apelaram aos representantes das plataformas, incluindo o TikTok e o Meta, para que aumentem a moderação dos conteúdos e desativem a função de transmissão em direto, que permite a cobertura de eventos em tempo real.