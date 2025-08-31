O Presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, cancelou uma visita planeada à China no sábado, depois de os protestos que já duravam há dias se terem espalhado para além da capital, Jacarta.
O presidente indonésio, Prabowo Subianto, cancelou uma visita prevista à China, onde deveria assistir à Parada da Vitória, que comemora o fim da Segunda Guerra Mundial e a rendição do Japão, a 3 de setembro. A cerimónia em Pequim será organizada pelo presidente Xi Jinping, que convidou vários líderes estrangeiros, incluindo o convidado de honra, o presidente russo Vladimir Putin.
O gabinete de Subianto anunciou publicamente a sua ausência. "O Presidente quer continuar a acompanhar diretamente a situação na Indonésia e procurar as melhores soluções", disse o porta-voz presidencial Prasetyo Hadi num vídeo no sábado.
"Por conseguinte, pede desculpa ao Governo chinês por não poder aceitar o convite."
Protestos em todo o país
As manifestações que começaram em Jacarta, na sexta-feira, estenderam-se a outras cidades. A causa imediata foi a morte de um estafeta, atropelado por um carro da polícia perto do Parlamento, na quinta-feira. Nesse mesmo dia, perto do parlamento, eclodiram violentos confrontos entre a polícia e os manifestantes, que protestam contra os aumentos salariais para os deputados.
Este é o primeiro grande desafio ao governo de Subianto, que está no poder há menos de um ano.
No sábado, os manifestantes incendiaram edifícios do parlamento regional em três províncias: Nusa Tenggara Ocidental, Pekalongan, em Java Central, e Cirebon, em Java Ocidental, noticiaram os meios de comunicação social locais.
Um dia antes, três pessoas morreram num incêndio no edifício do parlamento em Makasar, informou a agência de gestão de catástrofes.
Foi também utilizado gás lacrimogéneo contra manifestantes em Bali, uma ilha popular entre os turistas estrangeiros.
O papel das redes sociais
Segundo o Governo, o sentimento antigovernamental tem sido alimentado pela desinformação difundida nas redes sociais, incluindo o TikTok.
As autoridades apelaram aos representantes das plataformas, incluindo o TikTok e o Meta, para que aumentem a moderação dos conteúdos e desativem a função de transmissão em direto, que permite a cobertura de eventos em tempo real.