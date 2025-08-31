Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, cancela deslocação à China devido aos violentos protestos

Onda de protestos na Indonésia após a morte de um estafeta assassinado pela polícia.
Onda de protestos na Indonésia após a morte de um estafeta assassinado pela polícia. Direitos de autor  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Direitos de autor Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
De Katarzyna-Maria Skiba
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

O Presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, cancelou uma visita planeada à China no sábado, depois de os protestos que já duravam há dias se terem espalhado para além da capital, Jacarta.

O presidente indonésio, Prabowo Subianto, cancelou uma visita prevista à China, onde deveria assistir à Parada da Vitória, que comemora o fim da Segunda Guerra Mundial e a rendição do Japão, a 3 de setembro. A cerimónia em Pequim será organizada pelo presidente Xi Jinping, que convidou vários líderes estrangeiros, incluindo o convidado de honra, o presidente russo Vladimir Putin.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
Related

O gabinete de Subianto anunciou publicamente a sua ausência. "O Presidente quer continuar a acompanhar diretamente a situação na Indonésia e procurar as melhores soluções", disse o porta-voz presidencial Prasetyo Hadi num vídeo no sábado.

"Por conseguinte, pede desculpa ao Governo chinês por não poder aceitar o convite."

Presidente da Indonésia
Presidente da Indonésia Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Protestos em todo o país

As manifestações que começaram em Jacarta, na sexta-feira, estenderam-se a outras cidades. A causa imediata foi a morte de um estafeta, atropelado por um carro da polícia perto do Parlamento, na quinta-feira. Nesse mesmo dia, perto do parlamento, eclodiram violentos confrontos entre a polícia e os manifestantes, que protestam contra os aumentos salariais para os deputados.

Related

Este é o primeiro grande desafio ao governo de Subianto, que está no poder há menos de um ano.

No sábado, os manifestantes incendiaram edifícios do parlamento regional em três províncias: Nusa Tenggara Ocidental, Pekalongan, em Java Central, e Cirebon, em Java Ocidental, noticiaram os meios de comunicação social locais.

Um dia antes, três pessoas morreram num incêndio no edifício do parlamento em Makasar, informou a agência de gestão de catástrofes.

Foi também utilizado gás lacrimogéneo contra manifestantes em Bali, uma ilha popular entre os turistas estrangeiros.

Protestos na Indonésia.
Protestos na Indonésia. Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

O papel das redes sociais

Segundo o Governo, o sentimento antigovernamental tem sido alimentado pela desinformação difundida nas redes sociais, incluindo o TikTok.

As autoridades apelaram aos representantes das plataformas, incluindo o TikTok e o Meta, para que aumentem a moderação dos conteúdos e desativem a função de transmissão em direto, que permite a cobertura de eventos em tempo real.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Aumenta a tensão na Indonésia. Protestos extendem-se a mais cidades após a morte de um estafeta

Polícia e estudantes entram em confronto em Jacarta durante protesto contra subsídios de deputados

Estudantes confrontam polícia de choque em Jacarta contra privilégios habitacionais dos deputados