Trump anuncia que ataque dos EUA a barco venezuelano matou 11 "narcoterroristas"

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na terça-feira que Washington realizou um ataque no sul do Caribe contra um navio que transportava drogas, operado pelo gangue Tren de Aragua, que partiu da Venezuela.

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Numa publicação na sua própria plataforma de redes sociais, Truth Social, Trump observou que 11 pessoas "identificadas positivamente como narcoterroristas do Tren de Aragua" foram mortas num ataque cinético, numa operação militar americana rara nas Américas.

Trata-se de uma escalada dramática nos esforços do governo republicano para combater o fluxo de drogas ilícitas, incluindo o fentanil, que entram nos Estados Unidos, principalmente através das suas fronteiras sul com a América Latina.

Trump também partilhou um vídeo rotulado como "não classificado" juntamente com a sua publicação. O vídeo parece mostrar uma longa lancha com vários motores a navegar no mar quando um clarão brilhante irrompe sobre a embarcação. A lancha é então vista brevemente coberta de chamas.

"O ataque ocorreu enquanto os terroristas estavam no mar, em águas internacionais, transportando narcóticos ilegais, a caminho dos Estados Unidos", disse Trump na Truth Social.

Nenhuma força militar dos EUA foi ferida neste ataque. Que isto sirva de aviso a qualquer pessoa que pense em trazer drogas para os Estados Unidos da América".

Trump também renovou as acusações contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro de ser um traficante de drogas, liderando o grupo Tren de Aragua, classificado como uma organização terrorista estrangeira por Washington.

“O TDA (Tren de Aragua) é designada uma organização terrorista estrangeira, operando sob o controlo de Nicolás Maduro, responsável por assassinatos em massa, tráfico de drogas, tráfico sexual e atos de violência e terror nos Estados Unidos e no hemisfério ocidental".

As alegações de Trump ligando Maduro ao gangue contradizem uma avaliação divulgada pelos serviços de informação dos EUA, que não encontraram evidências confiáveis que comprovassem definitivamente uma ligação entre o grupo e o líder venezuelano.

O grupo criminoso surgiu há mais de uma década numa prisão sem lei, com criminosos perigosos, no estado venezuelano de Aragua. Nos últimos anos, o gangue expandiu-se rapidamente, à medida que cerca de 8 milhões de venezuelanos fugiram da turbulência económica e migraram para outros países da América Latina ou para os Estados Unidos.

Trump e vários funcionários do governo culparam repetidamente o gangue por ser a raiz da violência e do tráfico ilícito de drogas que assolam várias cidades dos EUA.

Caracas afirma que o vídeo publicado por Trump foi gerado por IA

Depois de Trump ter anunciado o ataque, a televisão estatal venezuelana mostrou Maduro e a primeira-dama Cilia Flores a caminhar pelas ruas do bairro onde ele cresceu. Um apresentador de televisão disse que Maduro estava "banhado em amor patriótico" enquanto interagia com os apoiantes.

"Diante das ameaças imperialistas, Deus está conosco", disse Maduro aos apoiadores. Maduro não abordou o ataque diretamente, mas enfatizou que os EUA estão a ir "atrás das riquezas da Venezuela", incluindo petróleo e gás. O país sul-americano tem as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo.

"Dos bairros de Caracas, eu digo-vos, haverá paz na Venezuela, com soberania", disse Maduro.

O ministro das Comunicações e Informação da Venezuela, Freddy Ñáñez, questionou a veracidade do vídeo. "Com base no vídeo fornecido, é muito provável que tenha sido criado usando Inteligência Artificial", disse na sua conta do Telegram.

O ministro não soube dizer quais ferramentas teriam sido usadas para criar o vídeo, mas afirmou que mostrava uma "animação quase caricatural, em vez de uma representação realista de uma explosão".

O ataque ocorre apenas um dia depois de Maduro ter afirmado que declararia uma república armada se as forças americanas destacadas para as Caraíbas lançassem um ataque contra a Venezuela.

Recentemente, Trump ordenou o envio de vários navios de guerra para patrulhar as águas ao largo da Venezuela, numa altura em que a sua administração procura intensificar os esforços para combater o que considera uma crise de narcotráfico no país.

Maduro respondeu posicionando cerca de 15.000 soldados ao longo da costa do seu país e da fronteira com a vizinha Colômbia. Também exortou os venezuelanos a alistarem-se em milícias civis para enfrentar prontamente o que chamou de "a mais grave ameaça que o continente enfrenta em 100 anos".