Zelenskyy e Fico falam de cooperação pragmática após primeiro encontro bilateral

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, realizaram a sua primeira reunião bilateral em Uzhhorod. As relações entre os dois países não são isentas de tensões, mas ambos os líderes falaram de cooperação pragmática na conferência de imprensa conjunta.

"Não estamos de acordo em tudo, mas as relações entre a Eslováquia e a Ucrânia estão destinadas a um futuro melhor e mais qualitativo", afirmou Robert Fico, citado pelo Ukrinform.

Experiência de Tianjin

As relações entre a Eslováquia e a Ucrânia são ensombradas, entre outros fatores, pelas boas relações de Robert Fico com o presidente russo Vladimir Putin. De recordar que o primeiro-ministro eslovaco foi o único chefe de governo da UE a participar na reunião da SCO e no desfile do Dia da Vitória em Tianjin, na China.

"O primeiro-ministro partilhou comigo os pormenores da sua visita à China. Vimos quem estava presente, o que disseram e como as pessoas se comportaram", afirmou Zelenskyy. "Não há alternativa à paz e nós apoiamos a paz. (...) Contamos com o apoio dos nossos esforços de manutenção da paz e Robert Fico garante-nos que a Eslováquia irá trabalhar connosco e com os nossos outros parceiros para a paz", disse o presidente ucraniano.

Robert Fico afirmou que apoia todos os esforços de paz, incluindo os planos de cessar-fogo da Ucrânia.

"Apesar das minhas reservas, concordei com o vosso plano de paz, a chamada fórmula Zelenskyy. Também concordei com os planos de paz apresentados pelo Brasil e pela China. Desejo sinceramente paz a este país e, acima de tudo, uma forte perspetiva europeia", disse Fico.

Ainda assim, o primeiro-ministro eslovaco sublinhou que a Eslováquia não pode desempenhar um papel na prestação de garantias de segurança para o país.

Apesar do afastamento na participação das chamadas "garantias de segurança" para a Ucrânia no pós-guerra, a Eslováquia diz apoiar a adesão do país à UE e ofereceu-se para ajudar a Ucrânia a partilhar a sua experiência.

Não há acordo no campo da energia

Apesar das palavras, ficou claro que não existe qualquer acordo entre os dois países em matéria de energia.

Robert Fico reconheceu que o oleoduto Druzhba, que abastece a Hungria e a Eslováquia com petróleo russo e que a Ucrânia atacou com drones este verão, é um alvo de guerra legítimo, mas disse que os interesses de outros países também devem ser tidos em conta.

Sobre esta matéria, Zelenskyy afirmou que o petróleo e o gás russos não têm futuro e que a Ucrânia pode ser um bom parceiro energético para a Eslováquia através de outras rotas.

"Também ouvimos dos Estados Unidos a importância da independência energética, a independência energética da Europa, para o presidente Trump. Temos de responder a isto, e isto aplica-se a todos os países europeus. Não há futuro para o petróleo e o gás russos. Se os Estados Unidos continuarem a mostrar essa determinação, isso mudará significativamente a situação e garantirá claramente que a Rússia não continue a guerra", afirmou Zelenskyy.

A vontade de cooperar é demonstrada pelo facto de os dois países voltarem a organizar uma reunião governamental conjunta na Eslováquia, a 20 de outubro, onde também discutirão eventuais projetos energéticos entre os dois países.