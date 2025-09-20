PUBLICIDADE

O casal idoso britânico-afegão regressa à Grã-Bretanha no sábado, após ter sido libertado de uma detenção de sete meses sob o regime talibã.

As negociações de alto nível entre o Reino Unido e os talibãs, mediadas pelo Qatar, foram elogiadas pela família e consideradas como uma chamada de atenção para o valor da diplomacia na redução das tensões durante os conflitos.

"Esta experiência recordou-nos o poder da diplomacia, da empatia e da cooperação internacional. Estamos eternamente gratos aos governos do Qatar e do Reino Unido por nos terem apoiado durante este período difícil. Obrigada por nos devolverem a nossa família", disse Sarah Entwistle, filha do casal britânico.

Com cidadania afegã, Peter Reynolds, 80 anos, e a sua mulher Barbie, 76 anos, viveram no país durante quase duas décadas e deverão regressar ao Reino Unido no sábado, depois de se terem reunido com a sua filha no Qatar.

Segundo a BBC, houve cenas de emoção quando Entwistle se encontrou com os pais, depois de muito tempo, ao saírem do avião em Doha.

'Continuaremos a insistir na mediação e na diplomacia', afirma o Qatar

"Na verdade, trata-se de esforços contínuos do meu governo para manter a nossa política de ajuda à libertação de reféns, bem como a nossa mediação e diplomacia", afirmou Mirdef Ali Al-Qashouti, Encarregado de Negócios em exercício da Embaixada do Qatar em Cabul. Acrescentou ainda que o Qatar estava muito grato ao Afeganistão e ao Reino Unido pela sua cooperação para concluir este caso desta forma.

De acordo com os funcionários do Qatar, o seu país continuará a promover a paz e a estabilidade em todo o mundo, uma vez que continua empenhado nesta via, em que, segundo eles, é evidente que a mediação funciona quando ambas as partes estão dispostas a chegar a um acordo.

"É um momento muito bom para mostrarmos o nosso apreço e para nos certificarmos de que é assim que devemos lidar com os problemas e conflitos, e como resolvê-los com diálogo, com boas maneiras e também com soluções pacíficas", disse Al-Qashouti.

Querem regressar ao Afeganistão quando for possível

"Estamos ansiosos por regressar ao Afeganistão, se for possível", disse Barbie à AFP no aeroporto de Cabul.

O filho Jonathan Reynolds, também ele "impressionado" com a sua libertação, declarou aos meios de comunicação britânicos que estava "extasiado e extremamente grato" a todos os que contribuíram para a sua libertação.

Os Talibãs, que detiveram o casal a caminho de casa a 1 de fevereiro, afirmaram que o casal tinha violado as leis afegãs e que foram libertados após um processo judicial. No entanto, o grupo islâmico nunca revelou o motivo da sua detenção.

O primeiro-ministro britânico, Sir Keir Starmer, elogiou o "papel vital" desempenhado pelo Qatar para garantir a libertação do casal.