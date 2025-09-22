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Bulgária: Dia da Independência assinalado em várias cidades do país

Homem segura bandeira da Bulgária
Homem segura bandeira da Bulgária Direitos de autor  Valentina Petrova/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor Valentina Petrova/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.
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Foi cantado o hino nacional com momentos simbólicos e cerimónias religiosas que se estenderam da capital Sófia a Plovdiv e Varna. Búlgaros comemoram independência do Império Otomano em 1908.

A Bulgária assinalou o Dia da Independência com cerimónias nas principais cidades do país.

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O feriado comemora o dia 22 de setembro de 1908 quando, na antiga capital Veliko Tarnovo, o príncipe Ferdinando declarou a independência da Bulgária do Império Otomano e assumiu o título de Czar dos Búlgaros.

As celebrações deste ano em Veliko Tarnovo começaram com uma liturgia na Igreja de Quarenta Santos Mártires. Seguiram-se a leitura do Manifesto da Independência, um ritual militar e a cerimónia em que foi hasteada a bandeira nacional.

Na capital Sófia, foi entoado o hino nacional, além de canções patrióticas. Em Plovdiv, segunda cidade do país, foi içada a bandeira búlgara, tendo sido ainda realizadas uma cerimónia de oração, bem como uma reconstituição da primeira visita do Czar Fernando após a independência.

Junto ao Mar Negro, em Varna, na terceira maior cidade búlgara, a bandeira foi hasteada com uma guarda de honra e uma oração pela prosperidade.

O dia é celebrado oficialmente desde 1990 e continua a ser um símbolo da soberania e da unidade da Bulgária.

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