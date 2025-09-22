Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Moldova detém 74 pessoas por alegada conspiração russa para perturbar legislativas

Mulheres votam durante uma eleição presidencial e um referendo sobre a adesão à UE em Chișinău, 20 de outubro de 2024
Mulheres votam durante uma eleição presidencial e um referendo sobre a adesão à UE em Chișinău, 20 de outubro de 2024 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

A desinformação online destinada a desacreditar o governo pró-europeu da Moldova está a aumentar antes das eleições parlamentares de 28 de setembro.

As autoridades moldavas afirmaram ter efetuado 250 rusgas e detido dezenas de pessoas na segunda-feira, no âmbito de uma investigação sobre um alegado plano apoiado pela Rússia para incitar "motins em massa" e desestabilizar o país no período que antecede as eleições legislativas.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

As rusgas visaram mais de 100 pessoas e tiveram lugar em várias localidades do país, segundo a polícia.

Foram detidas 74 pessoas num período de até 72 horas, afirmou Victor Furtuna, procurador-geral do Gabinete de Combate ao Crime Organizado e Casos Especiais da Moldova.

A polícia moldava disse que a conspiração para os distúrbios foi "coordenada a partir da Federação Russa, através de elementos criminosos".

Furtuna disse que a maioria dos suspeitos "viajou sistematicamente" para a Sérvia, onde receberam formação e que tinham idades compreendidas entre os 19 e os 45 anos.

Os moldavos vão votar no domingo para escolher o novo parlamento de 101 lugares, numa eleição que muitos veem como uma escolha entre a continuação do caminho do país para a adesão à União Europeia ou o estreitamento dos laços com a Rússia.

Uma mulher passa a correr pelo edifício do governo, decorado com bandeiras da União Europeia e da Moldova, em Chișinău, 21 de maio de 2023
Uma mulher passa a correr pelo edifício do governo, decorado com bandeiras da União Europeia e da Moldova, em Chișinău, 21 de maio de 2023 AP Photo

Desinformação online destinada a desacreditar o governo pró-europeu

A presidente da Moldova, Maia Sandu, e o seu Partido de Ação e Solidariedade (PAS) esperam permanecer no poder e manter a Moldova - que é flanqueada pela Roménia a oeste e pela Ucrânia a leste - no seu caminho para a adesão à União Europeia (UE).

Mas as eleições no país têm sido tradicionalmente alvo de intensas campanhas de desinformação e de desestabilização, incluindo esquemas de compra de votos e de suborno.

Isto significa que a Moldova tem sido apanhada no fogo cruzado de uma guerra de informação que opõe a adesão à UE a um alinhamento mais estreito com a Rússia.

Os pró-europeus receiam que as técnicas de guerra híbrida do Kremlin possam distorcer a votação.

Campanha pró-russa

Uma sofisticada campanha de desinformação pró-russa, designada Matryoshka, intensificou os seus esforços de propaganda na Moldova. O seu objetivo é desacreditar o governo pró-União Europeia, numa altura em que se aproximam as eleições parlamentares, de acordo com um estudo.

A ferramenta de transparência NewsGuard afirmou que a operação promoveu falsas alegações de que a presidente da Moldova, Maia Sandu, desviou 24 milhões de dólares (20 milhões de euros) e que é viciada em "drogas psicotrópicas".

Segundo a agência, só uma campanha visou a Moldova com 39 histórias inventadas em três meses, desde a convocação das eleições em abril deste ano, em comparação com zero no ano anterior.

Presidente da Moldova, Maia Sandu, chega à 6.ª Cimeira da Comunidade Política Europeia em Tirana, a 16 de maio de 2025
Presidente da Moldova, Maia Sandu, chega à 6.ª Cimeira da Comunidade Política Europeia em Tirana, a 16 de maio de 2025 AP Photo

A campanha Matryoshka é uma operação coordenada pró-russa, conhecida entre os verificadores de factos por difundir notícias falsas sob a capa de meios de comunicação social legítimos.

Após as eleições presidenciais do ano passado, Maia Sandu denunciou o que designou por "ataque à democracia e à liberdade", afirmando que grupos criminosos tinham comprado os votos dos cidadãos moldavos antes do referendo sobre a inclusão da adesão à UE na Constituição.

Sandu afirmou que "entidades criminosas" tinham como objetivo comprar 300.000 votos e que "as instituições estatais documentaram 150.000 pessoas que foram pagas para votar", com o sistema judicial a não ter feito o suficiente para impedir o roubo de votos e a corrupção.

Outras fontes • AP

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Em véspera das eleições antecipadas na Moldova, na Transnístria não há certezas sobre os votos

Presidente da Moldova diz que aderir à UE é "uma questão de sobrevivência"

Porque é que a UE tem medo de perder a Moldova