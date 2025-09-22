As autoridades moldavas afirmaram ter efetuado 250 rusgas e detido dezenas de pessoas na segunda-feira, no âmbito de uma investigação sobre um alegado plano apoiado pela Rússia para incitar "motins em massa" e desestabilizar o país no período que antecede as eleições legislativas.

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As rusgas visaram mais de 100 pessoas e tiveram lugar em várias localidades do país, segundo a polícia.

Foram detidas 74 pessoas num período de até 72 horas, afirmou Victor Furtuna, procurador-geral do Gabinete de Combate ao Crime Organizado e Casos Especiais da Moldova.

A polícia moldava disse que a conspiração para os distúrbios foi "coordenada a partir da Federação Russa, através de elementos criminosos".

Furtuna disse que a maioria dos suspeitos "viajou sistematicamente" para a Sérvia, onde receberam formação e que tinham idades compreendidas entre os 19 e os 45 anos.

Os moldavos vão votar no domingo para escolher o novo parlamento de 101 lugares, numa eleição que muitos veem como uma escolha entre a continuação do caminho do país para a adesão à União Europeia ou o estreitamento dos laços com a Rússia.

Uma mulher passa a correr pelo edifício do governo, decorado com bandeiras da União Europeia e da Moldova, em Chișinău, 21 de maio de 2023 AP Photo

Desinformação online destinada a desacreditar o governo pró-europeu

A presidente da Moldova, Maia Sandu, e o seu Partido de Ação e Solidariedade (PAS) esperam permanecer no poder e manter a Moldova - que é flanqueada pela Roménia a oeste e pela Ucrânia a leste - no seu caminho para a adesão à União Europeia (UE).

Mas as eleições no país têm sido tradicionalmente alvo de intensas campanhas de desinformação e de desestabilização, incluindo esquemas de compra de votos e de suborno.

Isto significa que a Moldova tem sido apanhada no fogo cruzado de uma guerra de informação que opõe a adesão à UE a um alinhamento mais estreito com a Rússia.

Os pró-europeus receiam que as técnicas de guerra híbrida do Kremlin possam distorcer a votação.

Campanha pró-russa

Uma sofisticada campanha de desinformação pró-russa, designada Matryoshka, intensificou os seus esforços de propaganda na Moldova. O seu objetivo é desacreditar o governo pró-União Europeia, numa altura em que se aproximam as eleições parlamentares, de acordo com um estudo.

A ferramenta de transparência NewsGuard afirmou que a operação promoveu falsas alegações de que a presidente da Moldova, Maia Sandu, desviou 24 milhões de dólares (20 milhões de euros) e que é viciada em "drogas psicotrópicas".

Segundo a agência, só uma campanha visou a Moldova com 39 histórias inventadas em três meses, desde a convocação das eleições em abril deste ano, em comparação com zero no ano anterior.

Presidente da Moldova, Maia Sandu, chega à 6.ª Cimeira da Comunidade Política Europeia em Tirana, a 16 de maio de 2025 AP Photo

A campanha Matryoshka é uma operação coordenada pró-russa, conhecida entre os verificadores de factos por difundir notícias falsas sob a capa de meios de comunicação social legítimos.

Após as eleições presidenciais do ano passado, Maia Sandu denunciou o que designou por "ataque à democracia e à liberdade", afirmando que grupos criminosos tinham comprado os votos dos cidadãos moldavos antes do referendo sobre a inclusão da adesão à UE na Constituição.

Sandu afirmou que "entidades criminosas" tinham como objetivo comprar 300.000 votos e que "as instituições estatais documentaram 150.000 pessoas que foram pagas para votar", com o sistema judicial a não ter feito o suficiente para impedir o roubo de votos e a corrupção.