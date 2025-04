PUBLICIDADE

No domingo, os moldavos vão ser chamados às urnas para votar em duas questões consideradas cruciais para o futuro do país da Europa de Leste.

As eleições presidenciais, em que a atual presidente Maia Sandu, pró-europeia, se candidata à reeleição, coincidirão com um referendo sobre a candidatura da Moldova à UE. Um "sim" à adesão à UE levaria o governo de Chisinau a consagrar o desejo na Constituição do país, cimentando o seu caminho para a UE.

Mas a Moldova tem sido apanhada no fogo cruzado de uma guerra de informação que opõe a adesão à UE a um alinhamento mais próximo com a Rússia. Os pró-europeus receiam que as técnicas de guerra híbrida do Kremlin possam distorcer a votação.

"A Rússia não está a poupar esforços para subverter os processos eleitorais na Moldova", afirmou na segunda-feira o chefe da política externa da UE, Josep Borrell.

No início deste mês, as autoridades moldavas alertaram para o facto de cerca de 14 milhões de euros em fundos russos terem sido canalizados diretamente para as contas de 130.000 moldavos, numa tentativa de comprar os seus votos contra a UE. O oligarca pró-russo Ilan Shor, conhecido por liderar as operações secretas do Kremlin na Moldova, também ofereceu publicamente dinheiro em troca de votos contra a integração na UE.

Chisinau estima que a Rússia tenha gasto um total de 100 milhões de euros para prejudicar o processo eleitoral, nomeadamente através de campanhas de desinformação coordenadas destinadas a influenciar ou suprimir o voto.

"É isto que a Rússia faz. É o seu modus operandi", disse à Euronews James Nixey, diretor do Programa Rússia e Eurásia do grupo de reflexão Chatham House.

"O que distingue a Moldova é o facto de a sociedade em geral estar razoavelmente dividida, ou pelo menos ambivalente, sobre se quer ir para o abraço da Europa ou regressar à órbita da Rússia. Isso dá à Rússia um terreno fértil para jogar", acrescentou.

Segundo as sondagens, os moldavos apoiam a adesão à UE em cerca de 60%.

Para que o referendo seja considerado válido, é necessária uma taxa de participação de 33%, o que significa que muitas campanhas apoiadas pela Rússia se têm concentrado em desmobilizar os eleitores.

Não atingir o limiar de participação seria um fracasso para o governo moldavo e, em princípio, é um objetivo mais facilmente alcançável para a Rússia do que garantir um "não" à adesão à UE", segundo Ondrej Ditrych, analista sénior do Instituto de Estudos de Segurança da UE (EUISS).

Mas o presidente da delegação moldava do Parlamento Europeu, Siegfried Mureșan, diz que o apoio inabalável da UE a Chișinau superará a guerra de informação do Kremlin.

"É evidente que as autoridades moldavas têm a capacidade de organizar eleições livres e democráticas. Estas eleições serão monitorizadas com muito cuidado", disse Mureșan.

"Acredito que qualquer tentativa isolada de influenciar o resultado das eleições será devidamente identificada pelas autoridades moldavas."

Alargamento torna-se um imperativo geopolítico

A guerra na Ucrânia transformou a arena política da Moldova, com os partidos que anteriormente apelavam a uma relação mutuamente benéfica com a Rússia a distanciarem-se do Kremlin.

Mudou também o ambiente em Bruxelas, onde os funcionários vêem agora a adesão da Moldova e de outros países candidatos à UE como um imperativo geopolítico.

A influência profunda da Rússia na região separatista da Transnístria, que ladeia a fronteira oriental da Moldova com a Ucrânia, tornava a adesão do país à UE "profundamente problemática, quase impossível", explicou Nixey.

Moscovo tem 1.500 soldados estacionados na Transnístria e os rebeldes pró-russos no território têm assegurado que este se mantém firmemente na órbita da Rússia.

"Penso que o que a UE decidiu coletivamente, embora não por unanimidade (...) é que é possível. A UE decidiu ultrapassar a dificuldade (da Transnístria) para proteger a Moldova", explicou Nixey.

O Kremlin também intensificou recentemente os esforços para desestabilizar a Moldova através da pequena região autónoma de Gagaúzia, a sul. Na segunda-feira, a UE sancionou a líder da Gagaúzia, Evghenia Guțu, que foi acusada de promover o separatismo.

Questionado sobre se estas regiões podem obstruir o caminho da Moldova para a UE, o eurodeputado Mureșan disse à Euronews que "a resposta simples é não".

"A integração da República da Moldova na UE traz benefícios a todos os cidadãos do país, independentemente das zonas do país em que vivem", afirmou.

Ursula von der Leyen, à esquerda, e Maia Sandu, à direita Dati Bendo/CCE

O bloco está a contar com um aumento do investimento para que os benefícios da adesão à UE cheguem aos cidadãos de todo o país.

Na semana passada, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentou um pacote de financiamento de 1,8 mil milhões de euros, o maior financiamento da UE à Moldova desde a sua independência, para apoiar o processo de adesão do país à UE.

Uma vez aprovado, a Moldova receberá parcelas de dinheiro de seis em seis meses, na condição de implementar reformas judiciais e económicas fundamentais.

O "livro de jogo completo" da guerra híbrida

Mas o bloco sabe que está a enfrentar um rival na Rússia que está a explorar toda uma gama de técnicas de guerra híbrida para desestabilizar o país.

Antes da votação de 20 de outubro, Moscovo orientou a sua guerra de informação para os cidadãos da Moldova, utilizando as plataformas sociais para semear a desconfiança na UE e deslegitimar a presidente Sandu.

A agência de investigação Check Point revelou recentemente uma campanha denominada "Operação MiddleFloor" dirigida aos funcionários públicos moldavos, na qual documentos falsificados divulgam falsas alegações sobre a adesão à UE e visam recolher dados pessoais dos destinatários para preparar o terreno para ataques de malware.

A campanha corresponde ao padrão do Kremlin de utilizar as minorias como armas para dividir as sociedades. Um documento que se apresenta como vindo da Comissão Europeia afirma que a bandeira LGBTQ+ seria hasteada em edifícios ministeriais em 12 dias do ano se a Moldova se tornasse um Estado-Membro da UE.

Outro e-mail falso afirma que o governo moldavo está a introduzir um novo decreto para "atrair migrantes do Médio Oriente para compensar as perdas no mercado de trabalho".

A Moldova não é alheia a ataques híbridos que visam colocar a antiga república soviética de novo sob a influência de Moscovo.

Em setembro de 2022, enquanto o país sofria os efeitos de uma crise energética provocada pela guerra da Rússia na Ucrânia, os protestos promovidos pelo agora ilegalizado partido pró-russo Șor pressionaram o governo pró-UE de Maia Sandu. Mais tarde, veio a saber-se que os manifestantes tinham sido pagos por representantes do Kremlin para estarem presentes.

As atividades do Kremlin concentram-se em torno de eventos eleitorais importantes, tornando o escrutínio de domingo vulnerável a interferências.

"A Rússia tem tentado minar os processos de modernização e de reforma na República da Moldova há 30 anos", explicou Mureșan, acrescentando que, nos últimos anos, no entanto, "não conseguiu travar a Moldova no seu percurso de integração europeia".

Sandu, que foi eleita presidente em dezembro de 2020, fez da integração da Moldova na UE o princípio central do seu mandato.

Atualmente, lidera as sondagens com cerca de 30% das intenções de voto, mas poderá enfrentar um duro ajuste de contas se a votação for para uma segunda volta, onde o seu adversário poderá reunir os eleitores para bloquear a sua reeleição.