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Felipe VI pede "fim imediato do massacre em Gaza" na ONU

O Rei Felipe discursa na ONU, quarta-feira, 24 de setembro de 2025.
O Rei Felipe discursa na ONU, quarta-feira, 24 de setembro de 2025. Direitos de autor  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Direitos de autor Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
De Christina Thykjaer
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Na Assembleia Geral da ONU, o Rei de Espanha, Felipe VI, apelou a um cessar-fogo imediato em Gaza, condenou o massacre do Hamas e reconheceu o direito de Israel a defender-se, mas também pediu o fim dos "atos abomináveis de Israel", sem no entanto usar a palavra "genocídio".

O Rei de Espanha, Felipe VI, apelou ao fim do massacre em Gaza "já", durante o seu discurso na ONU, esta quarta-feira. O discurso foi proferido nove anos após a sua última intervenção na Assembleia da ONU, em 2016, e desta vez a Casa Real manteve o texto final em segredo.

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"Exigimos que parem com este massacre agora. Não quero mais mortes para estas pessoas que sofreram tanto. Condenamos o massacre do Hamas e reconhecemos o direito de Israel a defender-se. Exigimos um cessar-fogo com garantias", afirmou o chefe de Estado espanhol.

"Mas, com a mesma firmeza, exigimos que o governo de Israel aplique sem reservas o direito internacional humanitário em toda a Faixa de Gaza e na Cisjordânia. Exigimos que a ajuda humanitária chegue sem demora, um cessar-fogo com garantias e a libertação imediata de todos os reféns ainda tão cruelmente detidos pelo Hamas", acrescentou.

"Não podemos permanecer em silêncio".

O Rei assegurou que "não podemos ficar em silêncio, nem olhar para o outro lado, perante a devastação, os bombardeamentos, mesmo de hospitais, escolas ou locais de refúgio; perante tantas mortes entre a população civil; ou perante a fome e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas". "Estes são atos abomináveis nos antípodas de tudo o que este fórum representa. São repugnantes para a consciência humana e vergonhosos para a comunidade internacional como um todo", afirmou.

As observações do Rei não incluíram o termo "genocídio", apesar do facto de o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, bem como muitos outros líderes mundiais e europeus, o terem utilizado. No entanto, o Partido Popular, na oposição, rejeitou a utilização do termo.

"Somos defensores dos direitos humanos. Nestes tempos confusos, é quando devemos ser mais fiéis a esses direitos. Apoiamos com toda a convicção a aplicação do pacto global sobre migração e refugiados", acrescentou o monarca.

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