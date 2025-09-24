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Peste suína obriga Croácia a abater dezenas de milhares de porcos

Leitões numa exploração de suínos em Mântua
Leitões numa exploração de suínos em Mântua Direitos de autor  AP
Direitos de autor AP
De Magyar Ádám & Asborh Beatrix
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5% da população suína croata foi destruída nos últimos dois anos, mas o ministro da Agricultura teme uma destruição muito maior.

Dezenas de milhares de porcos estão a ser abatidos na Croácia, numa exploração no município de Sokolovac , devido ao surto de peste suína africana na região. É o maior surto registado no país até à data.

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As explorações de suínos da zona estão sob vigilância constante e foram reforçadas as precauções nos postos fronteiriços para controlar o surto. As autoridades receiam que os criadores ilegais de suínos estejam a esconder a doença e introduziram controlos rigorosos.

Ivan Matijevic, Secretário de Estado do ministério da Agricultura croata, declarou no local que qualquer pessoa que viole as medidas de precaução poderá ser objeto de um processo judicial e que qualquer pessoa que propague conscientemente a peste suína será objeto de um processo penal.

Nos últimos dois anos, cerca de 5% da população suína croata teve de ser destruída devido à peste suína africana.

A doença não se transmite aos seres humanos, mas pode causar enormes perdas financeiras aos agricultores e o ministro croata da Agricultura, David Vlajcic, receia que o surto possa alastrar às maiores explorações de suínos.

Vlajcic afirmou que, se o surto de peste suína se propagasse às grandes explorações, poderia levar ao abate de até 75% dos suínos croatas, causando danos imprevisíveis ao setor e isolando-o completamente do resto da UE.

Segundo o Agroinform, o ministro afirmou ainda que "a irresponsabilidade humana e as atividades ilegais são as únicas responsáveis pela propagação da doença."

Na Croácia, um e meio por cento das explorações de suínos albergam 67% do efetivo total.

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