O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, vai discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas na sexta-feira, no contexto de um número crescente de países que lhe pedem que ponha fim à guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.

Este ano, o discurso anual de Netanyahu será alvo de um maior escrutínio, depois de França, Bélgica, Portugal, Reino Unido e outros países terem anunciado o seu reconhecimento de um Estado palestiniano - apoiando a solução de dois Estados que Netanyahu afirmou não ter qualquer hipótese de concretização.

Separadamente, a União Europeia emitiu um pacote de propostas destinadas a sancionar Israel pela ofensiva em curso em Gaza e pelas ações na Cisjordânia.

O líder israelita enfrenta também um mandado de detenção do Tribunal Penal Internacional, que acusou Netanyahu de crimes contra a humanidade. O mais alto tribunal da ONU está também a analisar a alegação da África do Sul de que Israel estará a cometer genocídio em Gaza.

Israel negou veementemente ambas as acusações.

Num contexto de fortes críticas, Netanyahu anunciou que iria "condenar os líderes que, em vez de condenarem os assassinos, violadores e incendiários de crianças, querem dar-lhes um Estado no coração de Israel", ao embarcar num avião vindo de Israel para participar na reunião.

Membros da Assembleia manifestam oposição a Israel

Vários países reconheceram formalmente um Estado palestiniano na reunião especial de líderes de topo realizada esta semana em Nova Iorque. Entre eles vários países ocidentais, como França e o Reino Unido, que historicamente se recusavam a reconhecer formalmente um Estado palestiniano desde que o Estado de Israel declarou a sua independência em 1948.

Netanyahu criticou esta iniciativa, bem como a ideia de que uma solução de dois Estados seria uma forma viável de paz a longo prazo na região, que foi destruída em 2023 depois de militantes liderados pelo Hamas matarem cerca de 1.200 pessoas num ataque ao sul de Israel.

"Tenho uma mensagem clara para os líderes que reconhecem um Estado palestiniano após o terrível massacre de 7 de outubro: estão a dar um grande prémio ao terrorismo", afirmou Netanyahu após o anúncio feito pelo Reino Unido, Canadá, Austrália e Portugal.

"E tenho outra mensagem para vós: isso não vai acontecer. Não haverá nenhum Estado palestiniano a oeste do rio Jordão", sublinhou.

Os Estados Unidos, que não reconhecem a Palestina como um Estado, têm até agora apoiado Israel de forma veemente. No entanto, na quinta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, sinalizou que havia limites, dizendo aos repórteres em Washington que não permitiria que Israel anexasse a Cisjordânia ocupada.

Israel ainda não anunciou formalmente essa anexação, apesar dos membros do gabinete de Netanyahu terem insistido nesse sentido. As autoridades aprovaram recentemente um controverso projeto de colonização que, na prática, dividiria a Cisjordânia em duas.

O discurso de Netanyahu foi precedido na quinta-feira pelo do líder da Autoridade Palestiniana (AP) e presidente palestiniano Mahmoud Abbas, que se dirigiu aos líderes através de uma ligação em vídeo, uma vez que lhe foi negado o visto para poder participar na sessão nos EUA.

O presidente palestiniano Mahmoud Abbas discursa na 80.ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas via vídeo na sede das Nações Unidas, 25 de setembro de 2025. AP Photo

Abbas congratulou-se com o reconhecimento, mas instou os líderes a fazerem mais para tornar o Estado palestiniano uma realidade tangível.

"Chegou o momento de a comunidade internacional fazer o que é correto para o povo palestiniano" e ajudá-lo a concretizar "os seus direitos legítimos de se livrar da ocupação e de não permanecer refém do temperamento da política israelita", referiu Abbas.

A Autoridade Palestiniana, um organismo liderado pelo partido Fatah, administra partes da Cisjordânia. O Hamas ganhou as eleições legislativas em Gaza em 2006, antes de assumir o controlo do Fatah no ano seguinte.

Israel conquistou a Cisjordânia, Jerusalém Oriental e a Faixa de Gaza na Guerra dos Seis Dias de 1967, mas retirou-se de Gaza em 2005. Os palestinianos pretendem que as três regiões formem o seu Estado.

Netanyahu opõe-se firmemente, afirmando que a criação de um Estado palestiniano recompensaria o Hamas.

"Isso não vai acontecer", assegurou em declarações no aeroporto na quinta-feira.