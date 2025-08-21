Israel deu a aprovação final, na quarta-feira, a um controverso projeto de colonização na Cisjordânia ocupada que, na prática, cortaria o território em dois. Entretanto, as IDF afirmaram ter iniciado as primeiras fases do seu planeado assalto para tomar a cidade de Gaza.
Israel deu a aprovação final a um controverso projeto de colonização na Cisjordânia ocupada, o que constitui um golpe significativo para as perspetivas de um Estado palestiniano.
O desenvolvimento de colonatos em E1, uma área aberta a leste de Jerusalém, está a ser considerado há mais de duas décadas, mas foi congelado devido à pressão dos EUA durante as administrações anteriores.
A ocupação israelita dos territórios palestinianos é ilegal à luz do direito internacional. No ano passado, o Tribunal Internacional de Justiça declarou, numa decisão histórica, que Israel deveria pôr termo à atividade de colonização na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental e terminar a ocupação dessas zonas, bem como de Gaza, o mais rapidamente possível.
O ministro das Finanças, da extrema-direita, Bezalel Smotrich, um antigo líder dos colonos, considerou a aprovação como uma repreensão aos países ocidentais que anunciaram nas últimas semanas os seus planos para reconhecer um Estado palestiniano.
"O Estado palestiniano está a ser apagado da mesa não com slogans, mas com ações", afirmou na quarta-feira. "Cada colonato, cada bairro, cada unidade habitacional é mais um prego no caixão desta ideia perigosa."
Nas últimas semanas, vários países, incluindo o Reino Unido e os Países Baixos, tomaram medidas para sancionar Smotrich, bem como o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, por incitarem à violência dos colonos contra os palestinianos e apelarem à limpeza étnica de Gaza.
Numa publicação no X, o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, David Lammy, condenou a aprovação do projeto E1, classificando-o como "uma violação flagrante do direito internacional."
Também o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, Josef Hinterseher, condenou a medida durante uma conferência de imprensa na quarta-feira. "A posição do governo federal é clara: rejeitamos veementemente esta aprovação. A construção de colonatos viola o direito internacional e as resoluções relevantes do Conselho de Segurança da ONU".
A localização da E1 é importante porque é uma das últimas ligações geográficas entre as principais cidades da Cisjordânia, Ramallah, no norte, e Belém, no sul.
As duas cidades têm uma distância de 22 quilómetros uma da outra, mas os palestinianos que se deslocam entre elas têm de fazer um grande desvio e passar por vários postos de controlo israelitas, gastando horas na viagem.
A esperança era que, num eventual Estado palestiniano, a região servisse de ligação direta entre as cidades.
A expansão dos colonatos por parte de Israel faz parte de uma realidade cada vez mais terrível para os palestinianos na Cisjordânia ocupada, à medida que a atenção do mundo se centra na guerra em Gaza.
Os ataques dos colonos contra os palestinianos, as expulsões das cidades palestinianas, as operações militares israelitas e os postos de controlo que impedem a liberdade de circulação aumentaram consideravelmente.
Militares israelitas anunciam o início da ofensiva na cidade de Gaza
O exército israelita anunciou o início da primeira fase da ofensiva militar planeada para tomar o maior centro urbano do enclave, a cidade de Gaza. ""As IDF estão a ocupar os arredores da cidade de Gaza", confirmou o general Effie Defrin, porta-voz das forças armadas israelitas, na quarta-feira.
Israel está a convocar 60 mil reservistas à medida que intensifica os combates em Gaza, enquanto os negociadores reúnem todos os esforços para conseguir um cessar-fogo que ponha fim à guerra em Gaza.
O embaixador dos EUA em Israel, Mike Huckabee, atribuiu o recente fracasso das conversações para o cessar-fogo em Gaza à decisão de alguns líderes europeus de reconhecer o Estado palestiniano.
Em entrevista à Associated Press, Huckabee, que é um opositor de longa data do reconhecimento do Estado palestiniano, afirmou que "o barulho que tem sido feito pelos líderes europeus recentemente (...) está a ter o efeito contraproducente que eles provavelmente pensam que querem."
Num país com menos de 10 milhões de habitantes, a convocação dos reservistas é a maior dos últimos meses e tem um peso económico e político considerável.
A convocatória surge dias depois de centenas de milhares de israelitas se terem manifestado a favor de um cessar-fogo e de grupos de defesa dos direitos humanos terem alertado para o facto de um ataque alargado poder aprofundar a crise na Faixa de Gaza, onde a maioria dos cerca de 2 milhões de habitantes foi deslocada, muitas zonas foram reduzidas a escombros e a população enfrenta a ameaça da fome.