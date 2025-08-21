Israel deu a aprovação final a um controverso projeto de colonização na Cisjordânia ocupada, o que constitui um golpe significativo para as perspetivas de um Estado palestiniano.

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O desenvolvimento de colonatos em E1, uma área aberta a leste de Jerusalém, está a ser considerado há mais de duas décadas, mas foi congelado devido à pressão dos EUA durante as administrações anteriores.

A ocupação israelita dos territórios palestinianos é ilegal à luz do direito internacional. No ano passado, o Tribunal Internacional de Justiça declarou, numa decisão histórica, que Israel deveria pôr termo à atividade de colonização na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental e terminar a ocupação dessas zonas, bem como de Gaza, o mais rapidamente possível.

O ministro das Finanças, da extrema-direita, Bezalel Smotrich, um antigo líder dos colonos, considerou a aprovação como uma repreensão aos países ocidentais que anunciaram nas últimas semanas os seus planos para reconhecer um Estado palestiniano.

"O Estado palestiniano está a ser apagado da mesa não com slogans, mas com ações", afirmou na quarta-feira. "Cada colonato, cada bairro, cada unidade habitacional é mais um prego no caixão desta ideia perigosa."

Nas últimas semanas, vários países, incluindo o Reino Unido e os Países Baixos, tomaram medidas para sancionar Smotrich, bem como o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, por incitarem à violência dos colonos contra os palestinianos e apelarem à limpeza étnica de Gaza.

Numa publicação no X, o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, David Lammy, condenou a aprovação do projeto E1, classificando-o como "uma violação flagrante do direito internacional."

Também o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, Josef Hinterseher, condenou a medida durante uma conferência de imprensa na quarta-feira. "A posição do governo federal é clara: rejeitamos veementemente esta aprovação. A construção de colonatos viola o direito internacional e as resoluções relevantes do Conselho de Segurança da ONU".

Palestinianos nos escombros de uma casa depois de ter sido demolida pelo exército israelita na aldeia de Beit Sira, na Cisjordânia, perto de Ramallah. 19 de agosto 2025 AP Photo/Mahmoud Illean

A localização da E1 é importante porque é uma das últimas ligações geográficas entre as principais cidades da Cisjordânia, Ramallah, no norte, e Belém, no sul.

As duas cidades têm uma distância de 22 quilómetros uma da outra, mas os palestinianos que se deslocam entre elas têm de fazer um grande desvio e passar por vários postos de controlo israelitas, gastando horas na viagem.

A esperança era que, num eventual Estado palestiniano, a região servisse de ligação direta entre as cidades.

A expansão dos colonatos por parte de Israel faz parte de uma realidade cada vez mais terrível para os palestinianos na Cisjordânia ocupada, à medida que a atenção do mundo se centra na guerra em Gaza.

Os ataques dos colonos contra os palestinianos, as expulsões das cidades palestinianas, as operações militares israelitas e os postos de controlo que impedem a liberdade de circulação aumentaram consideravelmente.

Militares israelitas anunciam o início da ofensiva na cidade de Gaza

O exército israelita anunciou o início da primeira fase da ofensiva militar planeada para tomar o maior centro urbano do enclave, a cidade de Gaza. ""As IDF estão a ocupar os arredores da cidade de Gaza", confirmou o general Effie Defrin, porta-voz das forças armadas israelitas, na quarta-feira.

Israel está a convocar 60 mil reservistas à medida que intensifica os combates em Gaza, enquanto os negociadores reúnem todos os esforços para conseguir um cessar-fogo que ponha fim à guerra em Gaza.

O embaixador dos EUA em Israel, Mike Huckabee, atribuiu o recente fracasso das conversações para o cessar-fogo em Gaza à decisão de alguns líderes europeus de reconhecer o Estado palestiniano.

Em entrevista à Associated Press, Huckabee, que é um opositor de longa data do reconhecimento do Estado palestiniano, afirmou que "o barulho que tem sido feito pelos líderes europeus recentemente (...) está a ter o efeito contraproducente que eles provavelmente pensam que querem."

Num país com menos de 10 milhões de habitantes, a convocação dos reservistas é a maior dos últimos meses e tem um peso económico e político considerável.

A convocatória surge dias depois de centenas de milhares de israelitas se terem manifestado a favor de um cessar-fogo e de grupos de defesa dos direitos humanos terem alertado para o facto de um ataque alargado poder aprofundar a crise na Faixa de Gaza, onde a maioria dos cerca de 2 milhões de habitantes foi deslocada, muitas zonas foram reduzidas a escombros e a população enfrenta a ameaça da fome.