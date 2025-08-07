Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Gabinete de Segurança de Israel aprova planos para assumir controlo da cidade de Gaza

Tendas são vistas na costa da Faixa de Gaza a partir de um avião C-130 da Força Aérea Jordaniana durante um lançamento aéreo de ajuda humanitária, 7 de agosto de 2025
Tendas são vistas na costa da Faixa de Gaza a partir de um avião C-130 da Força Aérea Jordaniana durante um lançamento aéreo de ajuda humanitária, 7 de agosto de 2025 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Euronews
Publicado a Últimas notícias
Partilhe esta notícia Comentários
Partilhe esta notícia Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Copied

O gabinete de segurança de Israel aprovou a tomada de controlo da cidade de Gaza, numa nova escalada da guerra. Netanyahu observou anteriormente que Israel planeava tomar o controlo de todo o enclave e, eventualmente, entregá-lo a "forças árabes amigas" em vez do Hamas.

O gabinete de segurança de Israel aprovou planos para o controlo da cidade de Gaza, no norte do enclave. O gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, anunciou os planos depois de altos funcionários do gabinete de segurança se terem reunido durante horas, na quinta-feira à noite e na madrugada desta sexta-feira, para debater a controversa questão.

A decisão marca mais uma escalada significativa na ofensiva militar de 22 meses de Israel na Faixa de Gaza, que já matou pelo menos 61.258 palestinianos, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas.

A guerra exaustiva também deslocou internamente os dois milhões de habitantes de Gaza, muitos deles várias vezes, reduziu o território a escombros, com a ONU a estimar que mais de 60% dos edifícios e infraestruturas críticas foram destruídos, e empurrou a maioria dos habitantes de Gaza para uma situação de fome.

Na quinta-feira, Netanyahu negou que Israel tivesse qualquer intenção de controlar permanentemente toda a Faixa de Gaza.

"Não queremos mantê-la. Queremos ter um perímetro de segurança", explicou à Fox News, antes da reunião do gabinete de segurança.

"Não queremos governá-la. Não queremos estar lá como órgão governamental."

Disse ainda que Israel pretendia entregar a Faixa de Gaza a uma coligação de forças árabes que seriam responsáveis pela sua governação.

Netanyahu insistiu que o controlo total de Gaza é necessário para eliminar o Hamas.

Em comunicado, o Hamas criticou as declarações de Netanyahu sobre o controlo militar total de Gaza, chamando-o de “golpe”, enquanto as negociações de cessar-fogo continuam instáveis.

O Canal 12 de Israel tinha noticiado anteriormente que o presidente dos EUA, Donald Trump, não se opunha aos planos de Netanyahu para o controlo de toda a Faixa de Gaza, mas o canal informou, na quinta-feira, que um alto funcionário dos EUA tinha confirmado que o governo Trump não apoia a anexação do território por Israel.

Familiares e apoiantes dos reféns israelitas detidos em Gaza manifestam-se em Telavive, 7 de agosto de 2025
Familiares e apoiantes dos reféns israelitas detidos em Gaza manifestam-se em Telavive, 7 de agosto de 2025 AP Photo

Oposição das forças armadas

A ideia para um controlo militar total de Gaza expôs uma divisão entre as Forças de Defesa de Israel (IDF) e o governo, com o chefe do Estado-Maior, o tenente-general Eyal Zamir, a alertar, na quinta-feira, que o plano colocaria em risco a vida dos reféns e sobrecarregaria ainda mais as forças armadas.

Zamir tem entrado em conflito repetidamente com o gabinete de segurança nos últimos dias, principalmente em relação à proposta relativa a Gaza.

Isso levou Netanyahu a dizer, numa publicação no X, que, se ele se opusesse aos planos, poderia renunciar ao cargo.

O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel, Eyal Zamir, coloca notas no Muro das Lamentações, em Jerusalém, 5 de março de 2025
O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel, Eyal Zamir, coloca notas no Muro das Lamentações, em Jerusalém, 5 de março de 2025 AP Photo

"Não estamos a lidar com teoria; estamos a lidar com questões de vida ou morte, com a defesa do Estado, e fazemo-lo olhando diretamente nos olhos dos nossos soldados e dos cidadãos do país", referiu Zamir, que afirmou que as Forças de Defesa de Israel (IDF) estão "agora a aproximar-se das fases finais" da guerra contra o Hamas.

"Pretendemos derrotar e derrubar o Hamas. Continuaremos a agir tendo em mente os nossos reféns e faremos tudo para trazê-los de volta para casa", destacou Zamir.

Preocupações de que uma ofensiva ampliada possa colocar em risco a vida dos reféns que ainda resistem também foram expressas pelas suas famílias em Israel.

Na quinta-feira de manhã, quase duas dúzias de familiares dos reféns partiram do sul de Israel em direção à fronteira marítima com Gaza, onde transmitiram mensagens, com recurso a altifalantes, em barcos para os seus parentes na Faixa de Gaza, denunciando o plano de Netanyahu no sentido de expandir as operações militares.

Familiares dos reféns israelitas detidos pelo Hamas navegam ao longo da costa de Ascalom em direção à Faixa de Gaza, 7 de agosto de 2025.
Familiares dos reféns israelitas detidos pelo Hamas navegam ao longo da costa de Ascalom em direção à Faixa de Gaza, 7 de agosto de 2025. AP Photo

Os israelitas também organizaram protestos em Jerusalém e Telavive, temendo que qualquer escalada militar em Gaza pudesse condenar os seus entes queridos.

Yehuda Cohen, pai de Nimrod Cohen, um soldado israelita mantido refém em Gaza, disse, a partir do barco, que Netanyahu está a prolongar a guerra para satisfazer os extremistas do seu governo e impedir que este entre em colapso.

"Netanyahu está a trabalhar apenas para si mesmo", considerou, implorando à comunidade internacional que pressione Netanyahu para que cesse a guerra e salve o seu filho.

Outras fontes • AP

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhe esta notícia Comentários