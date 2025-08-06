Embora não tenha havido qualquer anúncio oficial por parte de Benjamin Netanyahu ou do seu governo, os meios de comunicação social israelitas citaram uma fonte do seu gabinete como tendo dito, na segunda-feira: "A decisão está tomada. Vamos ocupar a Faixa de Gaza".

O governo de Netanyahu segue em frente com a solução militar, diante da insistência da extrema-direita em alcançar a “vitória absoluta” e da forte pressão para forçar o Hamas a fazer concessões nas negociações de cessar-fogo e na troca de prisioneiros.

Netanyahu não anunciou claramente a sua intenção de ocupar Gaza, mas repetiu várias vezes que quer eliminar o Hamas, sem apresentar quaisquer planos anunciados sobre o controlo do enclave ou o fim da guerra e a eventual retirada do mesmo.

Controlo total e a objeção do chefe do Estado-Maior

O Canal 12 de Israel revelou que "Netanyahu está inclinado a expandir o ataque a Gaza e a ocupar todo o enclave". Por sua vez, o jornal Yedioth Ahronoth citou autoridades israelitas como tendo dito: "Se a ocupação da Faixa de Gaza não agrada ao chefe do Estado-Maior (Eyal Zamir), ele que apresente a sua demissão". Os responsáveis acrescentaram: "Existirão também operações nas zonas onde estão reféns."

O fórum das famílias dos reféns israelitas detidos no enclave de Gaza comentou estas notícias, dizendo que o governo israelita tentou deliberadamente frustrar qualquer acordo para salvar os reféns e procurou enganar o público, apesar da possibilidade de trazê-los de volta. O fórum referiu, num comunicado: "Era possível chegar a um acordo abrangente para trazer de volta os reféns, o que é um facto incontestável."

O chefe do Estado-Maior israelita, Eyal Zamir, tomou a decisão de reduzir o tamanho das forças regulares, num momento em que aumentam os apelos políticos para a ocupação da Faixa de Gaza, enquanto o jornal Yedioth Ahronoth descreveu a decisão, na terça-feira, como uma recusa implícita às pressões dos ministros de extrema-direita do governo israelita.

O exército não respondeu oficialmente às notícias de que figuras próximas de Netanyahu sugeriram a possibilidade de demitir o chefe do Estado-Maior se ele se opusesse aos planos do governo no sentido de ocupar a Faixa de Gaza.

2005: retirada e objeção

Em 2003, Netanyahu desentendeu-se com Ariel Sharon ao opor-se ao plano deste último para uma retirada de Gaza e dos colonatos na Cisjordânia, o que mais tarde o levou a assumir a liderança do Partido Likud, sucedendo a Sharon.

O plano de Sharon, conhecido como "Plano de Retirada Unilateral de Israel", previa duas fases: a primeira consistia em evacuar as colónias da Faixa de Gaza e manter o seu espaço aéreo e marítimo sob controlo de segurança israelita; enquanto a segunda fase consistia em anexar os grandes blocos de colonatos da Cisjordânia a Israel e cercar as restantes áreas com um muro de separação, após a separação de uma parte do Vale do Jordão, deixando o que resta — ou seja, aglomerados populacionais não interligados — para os palestinianos.

Israel implementou as duas fases entre agosto e setembro de 2005.

A disputa entre os dois homens explodiu com o início da primeira fase do plano de retirada, quando Netanyahu, após demitir-se do governo quando era ministro das Finanças, afirmou que Sharon estava a fazer concessões aos palestinianos sem nada em troca e que Gaza se tornaria, após a retirada israelita, uma "base para o Hamas, o Hezbollah e a Al-Qaeda".

Na altura, Israel evacuou 21 colonatos, dos quais se destacam Netzarim, Kfar Darom e Morag, e transferiu cerca de 8.000 colonos que viviam isolados do resto do enclave, de forma semelhante ao isolamento dos colonatos da Cisjordânia do resto das áreas palestinianas.

Esses colonatos ocupavam cerca de 35% da área da Faixa de Gaza, que não ultrapassa os 360 quilómetros quadrados.

Milhares de palestinianos saíram às ruas para comemorar, após 38 anos de ocupação do pequeno enclave costeiro, que começou com a derrota de junho de 1967.

Apesar da retirada, Israel manteve o controlo direto e indireto sobre as passagens fronteiriças, bem como sobre as fronteiras marítimas do enclave.

Desde a sua retirada, o Estado hebreu travou várias guerras com a Faixa de Gaza, a maioria delas com Netanyahu como primeiro-ministro: as guerras de 2008, 2012, 2014, 2021 e, mais recentemente, a guerra de 7 de outubro de 2023, que ainda continua.

Um plano que não surgiu do nada

Netanyahu não está sozinho quando anuncia a sua intenção de controlar a Faixa de Gaza e de retomar os seus antigos sonhos de ocupar o enclave, que foram dissipados pela retirada de Sharon. Ele acompanha a extrema-direita, que controla o governo e lhe dá a maioria no parlamento, que continuará a apoiá-lo até as eleições de 2026, caso o governo não caia por qualquer motivo.

Apesar de se falar constantemente nos círculos internacionais sobre a possibilidade de se chegar a um cessar-fogo, Netanyahu conseguiu convencer os extremistas do seu governo, durante cerca de um ano e 10 meses, a não se demitirem e a aprovarem o que pede de vez em quando, pois o primeiro-ministro sabe como responder às exigências da direita contra os palestinianos.

Netanyahu senta-se à mesa do gabinete com os ministros da direita, o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, e o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich.

Os dois ministros têm apelado repetidamente à não concessão de ajuda e à ocupação total da Faixa de Gaza como parte de Israel, e as suas declarações deram origem a sanções. O Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia, a Noruega, os Países Baixos e a Austrália aplicaram-lhes sanções e a Eslovénia proibiu-os de entrar no seu território devido às suas declarações "desumanas".

Os últimos comentários de Ben-Gvir sobre a questão da ocupação de Gaza foram feitos na manhã de terça-feira, quando ele observou que "o chefe de gabinete deve deixar claro que ele vai cumprir plenamente as ordens do nível político, mesmo se for decidido ocupar a Faixa de Gaza".

Há cerca de duas semanas, Smotrich fez declarações polémicas, nas quais afirmou que a Faixa de Gaza "passará a ser parte integrante do Estado de Israel". O ministro das Finanças israelita saudou uma "oportunidade tremenda" para reconstruir os colonatos na Faixa. Smotrich apoiou a "anexação de segurança" do norte da Faixa de Gaza.

Sonhos antigos

No seu livro de 1993, "Um lugar entre as nações", Netanyahu delineou a sua ideologia para lidar com os palestinianos em Gaza e na Cisjordânia.

Quando chegou à incómoda questão de saber o que fazer com a população árabe que permaneceria sob controlo israelita se Israel mantivesse a Cisjordânia e Gaza, Netanyahu reconheceu o problema, mas disse que seria resolvido através da imigração judaica em massa, permitindo que os palestinianos vivessem como estrangeiros sob o domínio israelita, talvez tornando-se cidadãos após um longo período de bom comportamento.

As palavras de Netanyahu são reforçadas pelo seu plano dos últimos dois anos de expulsar os palestinianos de Gaza e reduzir a sua população, embora tenha dito repetidamente aos meios de comunicação social que a saída deveria ser voluntária e não forçada. Planos que causaram polémica quando o presidente dos EUA, Donald Trump, perito no domínio do investimento e do imobiliário, deu largas à sua imaginação e anunciou a sua intenção de transformar Gaza numa enorme estância "Riviera" na costa mediterrânica.

Os objetivos claros de Netanyahu

Netanyahu não parece importar-se, a nível interno, com todo o ruído externo e com as pressões internacionais para que se ponha fim à guerra em Gaza e se avance para a solução dos dois Estados, que rejeita completamente e que considera uma recompensa para o terrorismo.

Foi um dos mais destacados opositores do antigo presidente israelita, assassinado depois de ter entrado em negociações com os palestinianos.

Em outubro de 1995, o direitista Igal Amir disparou três balas que perfuraram as costas de Rabin quando este saía de um comício pela paz numa praça em Telavive, no centro de Israel.

Em 2018, o Canal 2 de Israel (mais tarde Canal 12) publicou os resultados de uma sondagem que revelou que 30% dos israelitas estão convencidos de que Netanyahu ajudou a incitar extremistas judeus a matar Rabin.

Apesar de terem passado 30 anos desde o assassinato de Rabin e 20 anos desde a retirada de Israel da Faixa de Gaza, Netanyahu parece estar mais do que nunca agarrado à ideologia que o levou a ele e à direita ao poder em Israel e a travar a mais longa guerra da história do seu país, com objetivos claros à sua frente: sim à ocupação de Gaza, não a um Estado palestiniano.