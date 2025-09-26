Novo avistamento de drones obriga a encerramento de aeroporto de Aalborg

PUBLICIDADE

Na noite de quinta-feira o espaço aéreo sobre o aeroporto dinamarquês de Aalborg fechou pela segunda vez consecutiva devido a uma suposta atividade de drones, informou a polícia.

Na noite anterior, o aeroporto, que serve tanto para voos comerciais como militares, teve de ser encerrado durante cerca de três horas devido à presença de drones no seu espaço aéreo.

Finn Borch, chefe do Serviço de Segurança e Informação dinamarquês, admitiu que o país está numa "situação de segurança muito grave", contudo alertou que não seria apenas a Dinamarca a correr esse risco e sim toda a Europa.

Apesar de todas as suspeitas apontarem para interferências russas, o responsável pelo Serviço de Segurança não quis avançar com essa informação. "Não temos informações que nos permitam identificar o operador dos drones, mas podemos afirmar que isto se assemelha a um modelo de guerra híbrida, que já vimos noutros locais da Europa", adiantou.

"Devo lembrar que consideramos elevado o risco de espionagem russa na Dinamarca, bem como o risco de sabotagem russa é elevado na Dinamarca. Já vimos isto noutros locais da Europa. E podemos esperar que isso também aconteça na Dinamarca", afirmou Borch.

Também o aeroporto de Billund teve de fechar na noite de quarta-feira, enquanto aeronaves não tripuladas foram localizadas em Esbjerg, Sonderborg e Skrydstrup.

Aalborg também serve como base militar e Skrydstrup abriga alguns dos caças F-35 e F-16 da Força Aérea.

Drones também foram avistados sobre o regimento Jutland Dragoon, em Holstebro.

"Objetivo é causar medo"

O incidente na noite de quinta-feira, o terceiro esta semana na Dinamarca, faz parte do que alguns funcionários europeus consideram um padrão de perturbações russas que expôs a vulnerabilidade do espaço aéreo europeu num período de alta tensão entre Moscovo e a OTAN.

Na quinta-feira, em relação ao primeiro caso em Aalborg, o ministro da Defesa dinamarquês afirmou que os movimentos noturnos dos drones são "ataques híbridos que combinam táticas militares e secretas, e que o seu objetivo é causar medo."

O governo dinamarquês ainda não decidiu se vai invocar o artigo 4.º da NATO, que permite aos membros solicitar consultas em caso de quaisquer preocupações de segurança.

A Polónia abateu drones supostamente russos no seu espaço aéreo a 10 de setembro, mas as autoridades dinamarquesas afirmaram que decidiram não abater nenhum dos drones por razões de segurança.