Os legisladores iranianos ponderaram no domingo a forma de responder às sanções impostas pela ONU ao seu programa nuclear, que entraram em vigor à meia-noite de domingo, com um parlamentar a sugerir que Teerão poderia potencialmente retirar-se do Tratado de Não Proliferação Nuclear.

As sanções voltam a congelar os ativos iranianos no estrangeiro, suspendem os negócios de armas com Teerão e penalizam qualquer desenvolvimento do programa de mísseis balísticos do Irão, entre outras medidas.

As sanções foram impostas através de um mecanismo conhecido como "snapback", incluído no acordo nuclear de 2015 entre o Irão e as potências mundiais, e surgem numa altura em que a economia iraniana já está a cambalear.

O rial iraniano (moeda local) encontra-se atualmente num nível recorde de baixa, aumentando a pressão sobre os preços dos alimentos e tornando a vida quotidiana muito mais difícil. Os preços dos produtos essenciais para as famílias iranianas, como a carne, o arroz e outros produtos de base para o jantar, dispararam.

Entretanto, as pessoas receiam que possa eclodir uma nova ronda de combates entre o Irão e Israel, bem como, potencialmente, os Estados Unidos, uma vez que as instalações nucleares atingidas durante a guerra de 12 dias em junho parecem estar agora a ser reconstruídas.

Em declarações ao Clube de Jovens Jornalistas, afiliado à televisão estatal iraniana, o deputado Ismail Kowsari disse que o Parlamento iria discutir a retirada do tratado nuclear.

Um clérigo atravessa a rua Enqelab-e-Eslami (Revolução Islâmica), em Teerão, Irão, sábado, 27 de setembro de 2025

"O Parlamento irá discutir esta questão e tomar uma decisão sobre ela", afirmou.

Questionado pelo clube se a retirada do Irão do tratado significava avançar para a construção da bomba, Kowsari disse: "Não, não significa isso. Esta questão será analisada separadamente mais tarde e, se necessário, poderá ser incluída na ordem de trabalhos".

O Presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, lançou o seu próprio aviso àqueles que honrassem as sanções da ONU, quando o Parlamento se reuniu no domingo.

Mohammad Bagher Qalibaf, avisou os três países europeus responsáveis pela reintrodução das sanções contra o Irão, França, Alemanha e Reino Unido, que o Irão irá retaliar contra esta medida.

"Anunciamos que se algum país quiser tomar medidas contra o Irão com base nestas resoluções ilegais, enfrentará uma ação recíproca séria por parte do Irão, e os três países europeus que são os iniciadores desta ação ilegal também enfrentarão a nossa reação", disse Qalibaf.

Há 30 dias, a França, a Alemanha e o Reino Unido desencadearam um "snapback" contra o Irão, devido às restrições ao controlo do seu programa nuclear e ao impasse nas negociações com Washington.

As três nações europeias afirmaram no domingo que "envidaram continuamente todos os esforços para evitar o desencadeamento do snapback". Mas o Irão "não autorizou os inspectores da AIEA a voltarem a ter acesso às instalações nucleares iranianas, nem produziu e transmitiu à AIEA um relatório sobre as suas reservas de urânio altamente enriquecido".

Uma mulher acende um cigarro na área de refeições ao ar livre de um café na rua Enqelab-e-Eslami (Revolução Islâmica), em Teerão, Irão, sábado, 27 de setembro de 2025

O Irão retirou-se ainda mais da monitorização da Agência Internacional de Energia Atómica após a guerra de Israel contra o país em junho, que viu o Presidente dos EUA, Donald Trump, ordenar ataques aéreos severos às três principais instalações nucleares do país, Natanz, Isfahan e Fordow.

Trump afirmou que sete bombardeiros B-2 Stealth, cada um com uma carga útil de duas bombas "bunker-buster" de 14 000 kg, "obliteraram" as instalações nucleares do Irão, atrasando em anos o seu ambicioso projeto atómico.

O líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, minimizou os comentários de Trump, classificando-os de "exagerados".

O país ainda mantém uma reserva de urânio enriquecido até 60% de pureza - um pequeno passo técnico em relação aos níveis de 90% para armas - que é largamente suficiente para fabricar várias bombas atómicas, caso Teerão decida apressar-se a fabricá-las.

O Irão há muito que insiste e continua a insistir que o seu programa nuclear é pacífico, embora o Ocidente e a AIEA afirmem que Teerão tinha um programa de armamento organizado até 2003.

O E3 também questionou a validade das afirmações de Teerão, sublinhando que o Irão enriquece urânio a um nível que nenhum outro programa pacífico faz.