Pistorius: "A Federação Russa é a maior e mais imediata ameaça à NATO"

O ministro alemão da Defesa Boris Pistorius (SPD) participou hoje no Fórum de Segurança de Varsóvia e depois viajou para a cidade lituana de Rukla, onde inaugurou o centro logístico da Área Permanente de Apoio Logístico (PLSA) para a brigada da Bundeswehr na Lituânia, juntamente com o seu colega lituano Dovilė Šakalienė.

O dirigente não deixou de mencionar os recentes incidentes com os drones russos que violaram o espaço aéreo polonês e estoniano. Explicou que os aparelhos sobrevoaram a fragata alemã no Mar Báltico, apelidando as ações de "perigosas" e "imprudentes".

"Isto é inaceitável", disse Pistorius, considerando o incidente uma "violação do direito internacional" e uma "provocação irresponsável numa altura de tensões já elevadas", que pode levar a "mal-entendidos muito perigosos".

Para além dos drones, Moscovo também violou o espaço aéreo da NATO sobre o Mar Báltico com aviões de combate nas últimas semanas. "Putin está deliberadamente a tentar minar a segurança da Europa e a integridade territorial das nações europeias", disse Pistorius, que acusou o Presidente russo Vladimir Putin de provocação e de querer expor as fraquezas da aliança.

O ministro rebateu esta provocação dizendo que a NATO respondeu com "clareza, unidade, determinação e prudência". No entanto, o ex-general norte-americano Ben Hodges escreveu, num artigo publicado no X, que a aliança da NATO não está preparada para uma emergência se forem utilizados caças dispendiosos para se defenderem dos drones.

Uma missão de caças é quase sempre economicamente irracional contra drones que, segundo consta, custam entre 20 mil e 50 mil dólares para serem produzidos.

"A Federação Russa é a maior e mais imediata ameaça à NATO e continuará a sê-lo num futuro próximo", disse Pistorius. "É por isso que estamos aqui. A Alemanha leva a sério a sua responsabilidade. Mantemos a nossa palavra. Apoiamos os nossos aliados e estamos prontos a proteger os Estados Bálticos", reforçou o dirigente alemão.

Pistorius visitou ainda 45ª Brigada Blindada alemã, que está estacionada na Lituânia. Uma brigada da Bundeswehr "pronta para o combate", com cerca de 5.000 soldados, deverá ser estacionada na Lituânia até 2027.

"Gastamos cerca de 9 milhões de euros por dia para apoiar a Ucrânia"

Pistorius também destacou o apoio da Ucrânia e anunciou que mais dois sistemas de defesa Patriot serão entregues a Kiev até 2026, com o apoio da Noruega.

"Queremos que a Ucrânia seja capaz de se defender de ameaças futuras", disse Pistorius, acrescentando que é necessário oferecer à Ucrânia "apoio sustentável, mais resiliência, mais oportunidades e crescimento inclusivo".

A UE deve apoiar este processo através de um "quadro regulamentar muito mais flexível". Tendo em conta as ameaças à Ucrânia, isto é "do nosso próprio interesse estratégico", especialmente porque os EUA estão cada vez mais a voltar a sua atenção para outras regiões, enquanto "estamos a garantir a paz e a segurança colectiva aqui", acrescentou Pistorius.

Pistorius concluiu com o desejo de paz, que descreveu atualmente como "uma ilusão", uma vez que a realidade na Ucrânia não corresponde à paz. No dia de ontem, pelo menos três pessoas morreram e 76 ficaram feridas nos ataques russos na Ucrânia.

"Os esforços diplomáticos não trouxeram quaisquer avanços tangíveis. A Rússia continua a sua guerra contra a Ucrânia e até intensificou os seus ataques, com consequências devastadoras para a população civil", afirmou.